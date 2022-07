GEM, entreprise clé du premier groupe d'entreprises vertes chinoises de premier plan prévoyant de s'introduire à la Bourse suisse, a attiré l'attention des marchés financiers mondiaux et du secteur.

SHENZHEN, Chine, le 28 juill. 2022 /CNW/ - GEM a été fondé en Chine il y a vingt ans. Le fondateur de l'entreprise a un rêve vert, se consacre au développement écologique du monde et ne ménage pas ses efforts pour lutter contre le changement climatique.

L'humanité et la nature forment une seule communauté vivante, et ce n'est que lorsqu'elles vivent en harmonie qu'elles peuvent avoir une vie meilleure.

En 2021, dans la ville de Glasgow, des délégués représentant près de 200 pays ont saisi ce qui est considéré comme la « dernière chance » d'inverser la crise climatique en convenant courageusement du Pacte climatique de Glasgow. En définitive, l'humanité a fait un choix difficile mais judicieux : limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius et s'engager à réduire de près de moitié les émissions mondiales de dioxyde de carbone d'ici à 2030. Du protocole de Kyoto à la conférence de Copenhague sur le changement climatique, en passant par l'accord de Paris sur le climat, il aura fallu 25 ans pour que l'humanité passe enfin d'un petit pas dans une longue histoire, à un formidable bond en avant de la civilisation humaine, en s'engageant collectivement sur la voie de la réduction des émissions de carbone!

En décembre 2001, un chercheur chinois spécialisé dans les technologies de recyclage, le professeur Xu Kaihua de la Central South University, a pris l'initiative de proposer le concept d'une industrie de recyclage verte et à faibles émissions de carbone avec « des ressources limitées, un recyclage illimité » en Chine. Le professeur Xu a lancé le concept de « Green-Eco-Manufacture » (Usine verte et écologique) à Shenzhen, en Chine, et a ainsi baptisé sa société « GEM ». Le professeur Xu espérait résoudre la double contradiction entre la pénurie croissante de ressources dans le monde et la pollution environnementale associée aux méthodes traditionnelles d'approvisionnement en ressources, en exploitant les mines urbaines et en élaborant un modèle de recyclage des ressources. Depuis lors, le professeur Xu Kaihua a mené son équipe GEM sur la voie de la réalisation d'un rêve clé de l'industrie verte : « Exploiter les mines urbaines, créer l'usine de recyclage du monde ».

La Central South University est une université de premier ordre vouée à l'extraction de métaux non ferreux, à la fusion et au développement de nouvelles sources d'énergie en Chine. Elle a formé et encouragé plus de 30 % des ingénieurs et techniciens les plus talentueux dans le domaine des métaux non ferreux et des nouvelles énergies en Chine.

Au cours des 20 dernières années, GEM a commencé par recycler les ressources en nickel-cobalt et les batteries de téléphones portables, avant de s'intéresser aux déchets électroniques et électriques (DEEE), aux véhicules hors d'usage et aux batteries d'alimentation (telles que celles utilisées dans les véhicules électriques). GEM est ensuite entrée dans le monde de la refabrication de batteries et de matériaux de batteries. Par conséquent, GEM a exploré en profondeur pratiquement toutes les voies d'une exploitation complète des mines urbaines. Elle a mis en place un système d'exploitation minière urbaine centré sur les villes chinoises et a successivement réalisé des percées dans des technologies clés telles que les piles usagées, les déchets électroniques, les véhicules hors d'usage, les déchets de métaux rares lithium-nickel-cobalt-tungstène, le recyclage des piles électriques et la fabrication ternaire de matériaux pour piles électriques. GEM a également développé des technologies clés et des systèmes d'équipement pour le recyclage des déchets, et a construit une chaîne de valeur du cycle de vie complet des nouvelles énergies, qui est la chaîne de valeur du recyclage des ressources en lithium-cobalt-nickel-tungstène, la chaîne de valeur du recyclage des déchets électroniques et les modèles de recyclage des nouvelles énergies.

Elle a déposé 2 455 brevets en Chine et dans le monde, a remporté deux fois le prix national chinois du progrès scientifique et technologique et compte plus de 1 050 talents innovants (personnel reconnu pour ses capacités d'innovation). Le gouvernement chinois lui a successivement décerné le titre d'entreprise pilote nationale d'économie circulaire, de base nationale de démonstration d'éducation à l'économie circulaire, de base nationale de démonstration de « mines urbaines », d'usine verte nationale, de base nationale de pratique sociale d'éducation à l'environnement pour les élèves des écoles primaires et secondaires, de base nationale de vulgarisation des sciences de l'environnement écologique et d'autres titres verts honorifiques. Les réalisations de GEM en matière d'exploitation des mines urbaines ont également été reconnues par le monde entier. Elle a remporté le prix « Prix mondial de l'économie circulaire » à Davos en 2018. En 2021, l'institut de recherche Hurun a classé GEM comme la huitième entreprise chinoise en termes d'alignement sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. GEM a également participé à un projet clé du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) en tant qu'étude de cas pour réduire les émissions de polluants organiques persistants (POP) provenant de déchets organiques. GEM a fait l'objet d'un article dans le magazine Nature et a été sélectionné pour figurer dans le classement TOP-50 du magazine Forbes « Liste des entreprises les plus innovantes de Chine en 2021 ». GEM est une entreprise chef de file mondiale dans le domaine de l'économie circulaire et a contribué à la construction d'une société circulaire et d'un modèle industriel vert et à faible émission de carbone. Elle est véritablement représentative des entreprises de pointe du monde entier qui pratiquent un développement vert et à faible émission de carbone.

Le développement de GEM a complété cette opportunité historique pour les marchés de capitaux chinois de promouvoir le développement vert.

En janvier 2010, GEM, qui avait déjà 9 ans d'existence, a été introduite à la Bourse de Shenzhen avec les premières actions liées à l'exploitation des mines urbaines et à la contribution à l'économie circulaire de la Chine. La levée de capitaux d'investissement à la Bourse a permis à GEM de poursuivre l'expansion de ses activités d'exploitation minière en milieu urbain.

L'investissement dans GEM à la Bourse de Shenzhen est arrivé en temps voulu et a permis à GEM de développer rapidement quelque 16 usines de recyclage des déchets dans 11 provinces et municipalités, dont le Hubei, le Hunan, le Guangdong, le Jiangxi, le Henan, le Tianjin, le Jiangsu, le Zhejiang, le Shanxi, le Fujian et la Mongolie-intérieure (entre autres). Avec l'ouverture du parc de matériaux pour énergies nouvelles de GEM, la gamme de recyclage des déchets s'étend sur un rayon de quelque 3 000 kilomètres à travers la Chine, et a établi un partenariat de traitement des déchets avec une zone de chalandise comprenant plus de 500 millions de résidents. L'empreinte de ce développement circulaire couvre près de 9 millions de kilomètres carrés en Chine.

Parallèlement, GEM a également investi dans des installations en Afrique du Sud, en Corée du Sud et en Indonésie, ce qui lui permet d'exploiter les mines urbaines sur une base internationale, et donc de servir le monde avec une technologie verte.

Grâce à 20 ans d'efforts écologiques et de pratiques de l'industrie du recyclage, GEM a réussi à exploiter les mines urbaines en Chine, et a prouvé que le recyclage des ressources peut entrer dans le courant principal du développement économique et du développement stratégique des industries émergentes.

1. Aller courageusement de l'avant, construire un système de recyclage des batteries électriques, relever les défis de la « loi sur les nouvelles batteries » de l'UE et du développement des nouvelles énergies en Chine, et promouvoir les nouvelles énergies « du vert au vert ».

GEM, qui est l'une des premières entreprises chinoises cotées à la Bourse suisse (SIX), prévoit de construire une usine de recyclage de batteries d'alimentation en Europe afin de répondre aux besoins en matière de développement de nouvelles énergies pour les batteries d'alimentation et de recyclage des ressources en nickel-cobalt-lithium. À l'heure actuelle, GEM a construit des installations de recyclage de batteries électriques dans toute la Chine, ainsi qu'en Corée du Sud et en Indonésie. L'ambition de GEM est de construire un système mondial de recyclage des batteries électriques et de devenir une entreprise mondiale de recyclage des batteries électriques.

Le « nouveau règlement UE sur les piles et batteries », mis en œuvre le 1er janvier 2022, exige que d'ici 2030, la proportion de matériaux recyclés de cobalt, de nickel et de lithium dans la production de piles ne soit pas inférieure à 12 %, 4 % et 4 % ; d'ici 2035, la proportion de cobalt, de nickel et de lithium dans l'utilisation de matériaux recyclés ne soit pas inférieure à 20 %, 12 % et 10 %. Ces exigences du « nouveau règlement UE sur les piles et batteries » représentent de nouveaux défis pour l'industrie mondiale des véhicules à énergie nouvelle.

En 2019, le gouvernement chinois a publié les « Spécifications industrielles pour l'utilisation complète des batteries électriques usagées pour les véhicules à énergie nouvelle (version 2019) » qui stipulent que le taux de récupération du lithium, du nickel et du cobalt recyclés ne doit pas être inférieur à 85 %, 98,5 % et 98,5 %, respectivement.

En 2016, alors que l'industrie mondiale des énergies nouvelles en était encore à ses débuts, GEM a proposé de construire une chaîne de valeur du cycle de vie complet des énergies nouvelles, à savoir « recyclage des batteries usagées - refabrication des matières premières - refabrication des matériaux - refabrication des packs de batteries - utilisation en cascade ». En promouvant la chaîne industrielle mondiale des véhicules à énergie nouvelle, de la « fabrication verte à la production verte », GEM estime que le goulet d'étranglement du développement des énergies nouvelles est la récupération de la valeur résiduelle du cycle de vie des batteries d'alimentation. Cette valeur résiduelle du cycle de vie comprend deux composantes. La première est qu'une fois que la capacité effective (capacité de charge et de décharge) d'une batterie de puissance est réduite (par de nombreux cycles d'utilisation) à 60 - 70 % de sa capacité initiale, la batterie ne peut plus répondre aux besoins fonctionnels des consommateurs pour les véhicules à énergie nouvelle. Ces batteries doivent donc être retirées des véhicules électriques. Cette batterie d'alimentation à la retraite ne peut pas être recyclée comme un déchet, mais peut être déclassée des applications automobiles à des applications non automobiles telles que les machines d'ingénierie, le stockage d'énergie et les véhicules à deux roues. Les pratiques ultérieures ont prouvé que ce concept de chaîne de valeur du cycle de vie des batteries d'alimentation proposé par GEM en 2016 convient parfaitement pour concilier la contradiction pratique actuelle du développement mondial des nouvelles énergies. La valeur énergétique résiduelle des piles dont la capacité résiduelle est de 60 à 70 % est bien supérieure à la valeur de leur traitement en tant que déchets. Par exemple, 60 à 70 % de la capacité restante d'une batterie ternaire de 60 kWh peut être chargée et déchargée plus de 500 fois, et la valeur résiduelle peut être ramenée à plus de 50 % de la valeur d'origine, ce qui est bien plus élevé que la valeur recyclée comme déchet.

Le deuxième volet consiste à mettre en œuvre la spécialité de GEM - la récupération des ressources - et à assurer l'élimination inoffensive des batteries d'alimentation qui ont complètement perdu leurs fonctions. Cela inclut la récupération complète des ressources précieuses telles que le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le cuivre, l'aluminium et le phosphore dans les batteries d'alimentation, et l'élimination inoffensive et respectueuse de l'environnement de tous les composants non recyclables, afin de promouvoir le développement durable des nouvelles énergies.

Il a été démontré que le développement des nouvelles énergies a entraîné une pénurie mondiale de ressources en nickel, cobalt et lithium, entraînant une forte hausse des prix du nickel, du cobalt et du lithium (entre autres). Cette situation impose de graves contraintes au développement sain de la nouvelle industrie énergétique. Depuis 2021, le prix du carbonate de lithium, matériau de base des batteries à énergies nouvelles, est passé de 50 000 yuans/tonne à plus de 500 000 yuans/tonne. Le prix du nickel à la Bourse de Londres a déjà grimpé à plus de 100 000 dollars américains la tonne, ce qui représente la plus forte augmentation de prix jamais enregistrée pour les ressources en nickel dans l'histoire de la Bourse de Londres. Le « nickel métal du Diable » et le « lithium » sont devenus les mots les plus populaires dans le domaine des nouvelles ressources énergétiques aujourd'hui. La forte hausse des prix des ressources de nickel, de cobalt et de lithium a fortement freiné l'enthousiasme pour le développement sain de l'industrie mondiale des nouvelles énergies. Les gens s'attendent à ce que le prix du nickel, du cobalt et du lithium finisse par revenir à la normale. Le recyclage des piles électriques est, à l'inverse, dans l'œil du cyclone. Ce n'est qu'en résolvant le problème de l'utilisation en cascade et du recyclage complet des batteries d'alimentation que l'on pourra supprimer fondamentalement la hausse chaotique des prix du nickel, du cobalt et du lithium, promouvoir le développement durable et sain des nouvelles énergies dans le monde et concrétiser les avantages de la réduction des émissions de carbone et de l'efficacité écologique des nouvelles énergies.

Depuis 2016, GEM a mis en place une équipe de recherche et développement et a investi successivement 1 milliard de yuans pour parvenir à la technologie de démontage non destructif, à la technologie de détection et de tri rapide des batteries d'alimentation, à la technologie de réassemblage des blocs et modules de batteries d'alimentation, à la technologie de récupération des ressources en lithium-nickel-cobalt et à la technologie de réusinage des matériaux d'alimentation ternaires. Elle a donné naissance à un nouveau modèle commercial pour le recyclage, et a complètement résolu tous les problèmes techniques et commerciaux du recyclage, du désassemblage, de l'utilisation en cascade des batteries d'alimentation, de l'utilisation et de la refabrication des ressources en lithium-nickel-cobalt. Nous avons mis en place un système de technologie de base et un système de normes pour le recyclage des piles usagées, déposé plus de 330 brevets de base dans les liens technologiques clés du cycle de vie complet des piles électriques dans le monde entier, et participé à la formulation de plus de 70 normes nationales / industrielles en Chine. Le projet « innovant de recyclage urbain des piles usagées » a remporté avec succès le prix « Prix Paulson du développement durable - catégorie 'Innovation verte' » en 2020.

GEM a construit cinq usines de recyclage et de démantèlement de batteries d'alimentation, trois centres d'utilisation en cascade et trois usines de récupération des ressources en lithium-nickel-cobalt et de refabrication de matériaux pour cathodes d'alimentation ternaires à Shenzhen, la ville principale du delta de la rivière des Perles, Wuxi, la ville principale du delta du fleuve Yangtze (adjacente à Shanghai), Wuhan, la ville principale du centre de la Chine, Tianjin, la ville principale de Beijing Tianjin Hebei (adjacente à Beijing), et Jingmen, le centre géographique de la Chine (situé à 100 km du barrage des Trois Gorges, de renommée mondiale). Avec une capacité de production de 200 000 blocs de batteries par an, des blocs de batteries réusinées de 3 GWh par an, une capacité totale de récupération des ressources en lithium-nickel-cobalt-manganèse de 50 000 tonnes par an et une capacité de production de matériaux précurseurs ternaires de 230 000 tonnes par an, GEM est devenue une entreprise de premier plan au niveau mondial avec une chaîne industrielle complète de recyclage de batteries, d'utilisation en cascade et d'utilisation complète des ressources.

En outre, GEM a également créé des entreprises en participation pour le recyclage des batteries électriques en Corée du Sud et en Indonésie.

GEM a signé des accords avec plus de 500 usines d'automobiles et de batteries dans le monde entier afin d'établir des relations de coopération pour le recyclage ciblé des batteries usagées, et a accéléré la mise en œuvre de la stratégie du marché du recyclage de « 50 % de signature et 30 % de recyclage1 ».

GEM est également répertoriée comme une entreprise pilote pour le recyclage des batteries d'alimentation par le gouvernement chinois. Les trois usines de recyclage de batteries de GEM figurent sur une liste blanche d'entreprises de recyclage de batteries de puissance publiée par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information. Elles représentent 6,4 % du nombre total de 47 entreprises figurant sur la liste blanche, ce qui les place au premier rang en Chine.

2. Réaliser des technologies fondamentales pour le matériau « central » des batteries d'énergie ternaires, devenir la principale entreprise de fabrication de matériaux « centraux » ternaires dans le monde, et promouvoir la croissance rapide de l'entreprise.

GEM s'est engagé dans la recherche et la fabrication de matériaux de nickel-cobalt pour les nouvelles énergies. Depuis 2013, GEM est entré dans le domaine de la fabrication de matériaux pour les énergies nouvelles à partir de l'exploitation de mines urbaines, grâce à l'acquisition de Jiangsu Cobalt Nickel Metal Co, Ltd. Par la suite, GEM a commencé à produire des matériaux Co3O4 utilisés dans les produits informatiques, de communication et électroniques grand public (en Chine, connus sous le nom de « produits 3C »). Les cinq dernières années ont été marquées par une augmentation significative du volume des ventes de ce matériau. À l'heure actuelle, la production de GEM représente plus de 16 % du marché mondial, ce qui la place au deuxième rang mondial.

Depuis 2015, GEM ne s'est pas contenté de produire uniquement des matériaux pour les produits 3C, jetant ainsi son dévolu sur le marché mondial de l'énergie nouvelle. Cela a commencé par la fabrication des précurseurs ternaires NCM et NCA pour les batteries d'énergie ternaires avec le recyclage du nickel, du cobalt et du manganèse. Ce précurseur ternaire est connu sous le nom de « CPU » des batteries de puissance ternaires ou de matériaux « ADN » des batteries de puissance ternaires, car il détermine en grande partie les performances des matériaux positifs ternaires et des batteries de puissance ternaires. La cathode pour la fabrication de batteries ternaires est formée par un précurseur ternaire NCM/NCA et du carbonate de lithium ou de l'hydroxyde de lithium par frittage une ou plusieurs fois à haute température.

Depuis 2016, GEM commercialise des précurseurs ternaires à l'échelle mondiale. Pendant trois ans, de 2017 à 2019, GEM a occupé la première position sur le marché mondial, représentant près de 20 % de la part de marché mondiale. En 2020, touchée par la pandémie de COVID-19, GEM s'est classée troisième sur le marché mondial. En 2021, le volume des ventes des précurseurs ternaires de GEM a rebondi à la deuxième place du marché mondial, représentant 15 % de la part de marché mondiale.

GEM s'est également engagée dans le développement de technologies de précurseurs ternaires NCM/NCA haut de gamme. Pour l'industrialisation de précurseurs avec un rapport molaire élevé de nickel (par exemple, 80 ou 90 %) et de précurseur ternaire monocristallin, GEM est un chef de file mondial. En 2021, GEM a vendu 55 000 tonnes de précurseur comprenant 80 % - 90 % de nickel. Ce volume de ventes représente plus de 60 % du volume total des ventes mondiales de précurseurs ternaires, soit plus de 20 % de la part du marché mondial.

Au cours des trois dernières années, afin de résoudre les problèmes d'autonomie limitée et de sécurité accrue pour les véhicules à énergie nouvelle, GEM a commencé à faire une percée technologique avec le précurseur ternaire de nouvelle génération en recherchant son utilisation dans des batteries de puissance ternaires d'une autonomie de 1000 km à un niveau de sécurité élevé. GEM a lancé un précurseur nickel-cobalt-manganèse à haute teneur en nickel et un précurseur quaternaire à ultra-haute teneur en nickel qui ont été commercialisés en 2022, devenant ainsi l'une des rares entreprises au monde à produire des précurseurs à haute teneur en nickel et des précurseurs quaternaires à ultra-haute teneur en nickel.

Selon le communiqué de presse de GEM, cette dernière prévoit de vendre 500 000 tonnes de précurseur ternaire au monde en 2026.

GEM a annoncé que, depuis mars 2022, elle a signé des contrats avec ECOPRO, l'un des principaux fabricants de matériaux ternaires à haute teneur en nickel de Corée du Sud, Xia Tungsten New Energy materials Co., Ltd et Rongbay Technology - toutes des entreprises spécialisées dans les matériaux cathodiques ternaires. De 2023 à 2026, GEM fournira 1,6 million de tonnes de précurseur ternaire à ces entreprises, ce qui constituera la plus importante commande de précurseur ternaire dans le secteur mondial des énergies nouvelles, bloquant le marché pour les cinq prochaines années. Parmi ces contrats, GEM a signé un accord avec ECOPRO pour la fourniture de 800 000 tonnes de précurseur à haute teneur en nickel et à faible teneur en cobalt de 2023 à 2026, un accord avec Xia Tungsten New Energy pour la fourniture de 455 000 à 540 000 tonnes de précurseur ternaire de nouvelle génération de 2023 à 2027, et un accord avec Rongbay Technology pour la fourniture de 300 000 tonnes de précurseur ternaire de 2022 à 2026.

Grâce à la mise au point de technologies de recyclage innovantes, GEM a achevé la reconstruction de la marque des produits de recyclage des déchets : « produits de recyclage des déchets - produits destinés à remplacer le minerai brut - produits entrant sur le marché principal - produits de marque mondiale ». GEM a établi des partenariats de chaîne d'approvisionnement verte avec Umicore, BASF Shanshan, ECOPRO, Samsung SDI, CATL, BYD et d'autres entreprises de renommée mondiale, faisant des produits de recyclage des déchets les produits principaux des matériaux de nouvelle énergie dans le monde. Du recyclage des déchets à la reproduction des matériaux, de la fabrication écologique à la fabrication de produits écologiques, GEM interprète profondément la signification de « ressources limitées, circulation illimitée ».

3. Développer des « mines urbaines de nickel, de cobalt et de lithium » pour faire circuler « le sang des énergies nouvelles ».

Le nickel, le cobalt et le lithium sont connus sous le nom de « sang de la nouvelle énergie » ou de « métal de la nouvelle énergie », et sont des ressources métalliques stratégiques pour la production de batteries électriques de la nouvelle énergie. GEM s'attaque au grand trésor des « mines urbaines » et développe activement les technologies de recyclage et de réutilisation du nickel, du cobalt et du lithium afin de créer une chaîne industrielle de recyclage des ressources en nickel-cobalt-lithium de premier plan au niveau mondial. Actuellement, GEM est la plus grande entreprise de recyclage de nickel-cobalt-lithium au monde. GEM recycle plus de 5 000 tonnes de cobalt chaque année, ce qui représente plus du double du volume initial d'extraction de cobalt en Chine et 20 % du volume mondial de recyclage des ressources en cobalt. La quantité annuelle de nickel recyclé par GEM est supérieure à 10 000 tonnes, ce qui représente 8 % du volume initial d'extraction de nickel en Chine. Une ligne de production d'une capacité de recyclage annuelle de 5 000 tonnes de carbonate de lithium a été construite par GEM. En 2026, GEM prévoit de recycler annuellement 500 millions de tonnes de nickel, 15 000 tonnes de cobalt et 20 000 tonnes de carbonate de lithium. Grâce au recyclage à grande échelle du nickel, du cobalt et du lithium dans le monde entier, GEM répond aux besoins stratégiques des nouvelles énergies mondiales en matière de nickel, de cobalt et de lithium.

4. Se consacrer au recyclage et à la réutilisation des déchets électroniques et promouvoir la connexion de l'industrie chinoise des déchets électroniques avec les directives relatives aux déchets d'équipements électroniques et électriques et à la restriction des substances dangereuses (DEEE et RoHS)

Au cours des 20 dernières années, en tant que pionnier et leader de l'industrie chinoise du traitement des déchets électroniques, GEM a mené des recherches sur l'élimination écologique des déchets électroniques depuis 2005. Après avoir relevé les défis techniques du recyclage des déchets électroniques, des déchets plastiques, des déchets de circuits imprimés, du tri minutieux et de l'utilisation à haute valeur ajoutée, GEM a développé et acquis des équipements techniques clés pour le recyclage de tous les composants, l'utilisation de tous les éléments et le recyclage en profondeur des déchets électroniques. GEM a pris l'initiative de construire la première ligne de production de démonstration pour le traitement des déchets électroniques en Chine, et a ouvert la voie à l'industrie chinoise du traitement des déchets électroniques en répondant pleinement aux exigences des directives européennes DEEE et RoHS. Jusqu'à présent, GEM a construit 6 centres de traitement avancés à grande échelle pour les déchets électroniques, 3 centres de recyclage des déchets plastiques et 1 centre d'élimination des déchets de circuits imprimés, formant ainsi une chaîne industrielle pour le recyclage des déchets électroniques : recyclage et démantèlement des déchets électroniques - reproduction des déchets plastiques - reproduction des métaux. La capacité annuelle de recyclage et de traitement des déchets électroniques dépasse les 10 millions d'unités, ce qui représente plus de 10 % du total des déchets électroniques en Chine. GEM est donc devenue la première entreprise de valorisation complète des déchets électroniques en Chine.

5. Prendre le train à grande vitesse du développement vert et saisir l'opportunité d'une croissance et d'un développement élevés.

GEM a adopté un modèle d'entreprise écologique à double voie, axé sur les « nouveaux matériaux énergétiques et l'exploitation minière urbaine ». Dans le cadre du développement rapide des nouveaux matériaux énergétiques mondiaux et de la tendance générale à la neutralité carbone mondiale, cette « double épée » a été développée pour illustrer les avantages concurrentiels des principales entreprises mondiales.

La tendance au développement rapide des nouvelles énergies au niveau mondial est imparable. La batterie d'énergie ternaire à haute capacité joue le rôle principal, et les matériaux précurseurs ternaires sont un facteur important dans ce marché émergent, apportant des opportunités de croissance à grande vitesse pour GEM.

Selon le rapport Sullivan2, les exportations mondiales de précurseurs ternaires augmenteront à un taux de croissance annuel composé de 23,5 % de 2022 à 2030, et atteindront 5,545 millions de tonnes en 2030.

À l'avenir, les batteries ternaires comprendront des batteries à haute teneur en nickel. La proportion de batteries ternaires à haute teneur en nickel est passée de 42 % en 2021 à 79 % en 2026. En 2026, le marché mondial des précurseurs ternaires à haute teneur en nickel atteindra 2,21 millions de tonnes, et 5,26 millions de tonnes en 2030.

GEM se concentre sur les précurseurs à haute teneur en nickel, et la présence significative du marché dans ce domaine facilitera le plan d'expansion industrielle de GEM, dont les ventes atteindront 500 000 tonnes d'ici 2026.

Par rapport à des régions comme l'Europe qui se sont développées plus tôt, après 40 ans de réforme et d'ouverture et de développement économique en Chine, sa transformation d'une civilisation largement industrielle en une culture de consommation, avec des villes comprenant des centaines de millions de consommateurs urbains, les villes chinoises sont désormais d'énormes ressources pour l'' »exploitation minière urbaine ». On s'attend à ce que d'ici 2026, la valeur commerciale des mines urbaines des grandes villes chinoises, telles que les déchets électroniques, les voitures et les batteries usagées, dépasse une taille de marché de 2,1 trillions de RMB, avec un taux de croissance annuel composé de 89,71 %, ce qui représente un énorme marché potentiel. En tant qu'entreprise chef de file dans le domaine de l'exploitation minière urbaine, GEM continuera à maintenir sa part de marché de 10 %, avec une valeur prévue de 211,9 milliards de RMB. (Source des données : Frost & Sullivan3).

Vingt ans d'efforts pour réaliser un rêve vert, vingt ans de recyclage innovant de premier plan au niveau mondial et vingt ans de contributions à faible émission de carbone.

GEM, qui est depuis longtemps un chef de file mondial dans de nombreux domaines de la protection de l'environnement, s'engage dans une nouvelle voie de développement vert. À l'avenir, GEM poursuivra sa stratégie de « matériaux à énergie nouvelle et d'exploitation minière urbaine », prévoit de construire des projets industriels d'une valeur de 100 milliards de yuans, consolidera sa position centrale sur le marché mondial des matériaux à énergie nouvelle et prévoit de réduire le dioxyde de carbone d'un million de tonnes d'ici 2030, prenant ainsi la tête des entreprises neutres en carbone. L'ambition de GEM est de répondre aux stratégies mondiales de neutralité carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en exploitant les mines urbaines et les nouveaux matériaux énergétiques, de créer un leader mondial du développement vert et à faible émission de carbone, et de contribuer de manière significative au développement de l'industrie mondiale des nouvelles énergies et à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

1 Les 500 entreprises avec lesquelles GEM a signé des accords représentent 50 % des fabricants du monde. À ce jour, le recyclage est déjà en cours grâce à ces accords avec 150 d'entre elles - et les autres suivront bientôt.

2 Voir www.frost.com

3 Voir www.frost.com

