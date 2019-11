GELPAC procède à l'acquisition stratégique de WBC EXTRUSION PRODUCTS, Inc.

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - GELPAC, un leader québécois des solutions d'emballage haute performance annonce l'acquisition stratégique de l'américaine WBC EXTRUSION PRODUCTS, Inc., un manufacturier spécialisé de films de polyéthylène et de polypropylène de haute densité destinés aux marchés agroalimentaire, industriel, de l'automobile, des produits médicaux et de l'emballage commercial.

L'usine de WBC, située dans la ville de Haverhill au Massachusetts, est notamment reconnue pour la qualité de ses produits. Le maillage avec les autres usines de polyéthylène de GELPAC situées à Farnham au Québec et à Brampton en Ontario va de pair, car elles sont toutes très performantes et jouissent d'une excellente réputation au sein de l'industrie.

« Avec cette transaction, nous renforcerons notre position sur l'échiquier concurrentiel nord-américain. En combinant les forces de chacune des usines, en intégrant nos initiatives de recherche et développement ainsi que celles d'amélioration continue de nos processus de fabrication et en coordonnant nos stratégies d'approvisionnement, nous offrirons les solutions polyéthylène les plus performantes sur le marché » souligne M. Alain Robillard, président et directeur général de GELPAC.

Pour cette acquisition, GELPAC bénéficie du financement et du soutien stratégique d'investisseurs institutionnels, incluant la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds Manufacturier Québécois et Namakor.

Une transition ordonnée assurant la pérennité de l'entreprise

« Les propriétaires et gestionnaires de WBC, fondée en 1979, ont travaillé avec diligence à orchestrer le transfert le plus approprié de l'entreprise afin d'assurer sa pérennité. Nous sommes heureux qu'ils aient reconnu le bien-fondé de l'engagement de GELPAC envers son avenir. L'ajout à notre vaste gamme de produits de cette capacité de production complémentaire nous permettra d'offrir encore plus de valeur ajoutée à nos clients nord-américains. C'est avec confiance que nous amorçons le travail avec les nouveaux membres de notre équipe et que nous anticipons atteindre de nouveaux sommets d'excellence » conclut M. Robillard.

À PROPOS DE GELPAC

GELPAC est un leader de l'industrie des solutions d'emballages haute performance pour les industries des produits alimentaires, des produits chimiques et de la construction depuis plus de 60 ans. Ses sacs de papier, sacs multiparois et ses nombreux produits d'emballage en polyéthylène sont conçus afin de répondre aux exigences particulières de chaque client et sont fabriqués sur des lignes de production à la fine pointe de la technologie par des équipes chevronnées partageant une passion, celle du travail bien fait.

À PROPOS DE WBC

WBC est un manufacturier spécialisé dans la fabrication de films monocouche de polyéthylène et de polypropylène de haute densité. Son usine des plus modernes, située à près de 60 km au nord de Boston, répond avec efficacité aux besoins de clients du Nord-Est des États-Unis.

