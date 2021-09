Vapouround, l'organisation médiatique la plus fiable et influente au sein de l'industrie mondiale du vapotage, publie le magazine Vapouround au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Le magazine, qui fournit des nouvelles et des renseignements complets sur le monde du vapotage, gagne en popularité auprès des lecteurs du monde entier. Vapouround Awards, l'événement annuel mondial organisé par l'éditeur du magazine qui reconnaît les marques de vapotage les plus performantes, est considéré comme les Oscars de l'industrie et est devenu le gala de remise de prix annuel le plus important pour ses principaux acteurs.

Geekvape a remporté cinq prix lors de l'événement, devenant le plus grand lauréat de cette année

Geekvape a reçu cinq distinctions lors des Vapouround Awards 2021 : Best Branding and Marketing, Industry Leader, Best Mod (Legend2), Best Tank (DF Drop RDA V1.5) and Best Disposable (pour Geekbar, son dispositif de cigarette électronique jetable).

Best Branding and Marketing

En 2021, l'équipe de marketing de Geekvape a amélioré ses capacités en matière d'image de marque et de marketing en poursuivant son engagement en faveur de l'innovation. En outre, l'entreprise a organisé la conférence de presse sur les produits la plus médiatisée du secteur et a lancé des campagnes de promotion de la marque qui a beaucoup retenu l'attention tout en adoptant différentes approches uniques pour mettre en marché ses produits sur les médias sociaux dans le but de trouver l'inspiration en communiquant avec ses amateurs dans le monde entier. Geepvape devient également l'un des partenaires officiels du club de football Paris Saint-Germain (PSG).

L'obtention du prix Industry Leader est une autre démonstration de l'accession de Geekvape vers une position de leadership dans l'industrie. Grâce à sa technologie de recharge rapide et à son indice IP68, qui est l'indice le plus élevé garantissant une protection contre la poussière et une résistance à l'eau, l'entreprise a redéfini les normes dans toute la chaîne industrielle, de la recherche et du développement de produits à la commercialisation, en mettant l'accent sur l'exploration des innovations qui stimulent la croissance de l'industrie.

L'innovation technologique de Geekvape

Geekvape a reçu le prix Best Mod pour son Aegis Legend 2, la dernière nouveauté de la série Legend qui présente l'indice IP68, de toutes nouvelles conceptions et la fonction brevetée A-lock. Plus particulièrement, grâce à ses performances exceptionnelles et à sa popularité croissante, le produit a enregistré un volume de vente impressionnant d'un million d'unités en seulement quatre mois après sa mise en marché.

La remise des cinq prix n'est pas seulement une affirmation des forces de Geekvape, mais c'est aussi un nouveau parcours pour le chef de file des produits de vapotage. Appuyée par sa philosophie de développement axée sur « l'utilisateur et la technologie », l'entreprise prévoit de continuer à offrir une expérience ultime à ses clients en leur fournissant des produits de qualité supérieure qui se distinguent non seulement par leurs performances, mais aussi par leur aspect esthétique.

