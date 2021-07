GEEKVAPE ET LE PARIS SAINT-GERMAIN ANNONCENT UN PARTENARIAT OFFICIEL

« Geekvape a toujours suivi son concept de marque reposant sur l'amour de la vie et la création d'une expérience de vie synonyme d'excellence, tandis que le Paris Saint-Germain est reconnu pour pratiquer un style de soccer élégant, a déclaré Allen Yang, chef de la direction de Geekvape Technology. Dans leurs domaines respectifs, Geekvape et le Paris Saint-Germain ont une passion commune pour l'excellence et l'élégance. Et nous sommes réunis aujourd'hui en appui à cet objectif commun. Six ans après sa création, Geekvape est devenue une marque internationale au service de millions d'utilisateurs à travers le monde. Notre partenariat avec le Paris Saint-Germain est une étape essentielle dans l'amélioration stratégique de notre marque et, par la même occasion, attirera de nouveaux utilisateurs qui ressentiront l'énergie positive transmise par le soccer grâce à la magie du Paris Saint-Germain. »

Voici la déclaration de Marc Armstrong, directeur du sponsoring du Paris-Saint-Germain : « Nous sommes ravis d'accueillir Geekvape au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Geekvape est une marque chinoise innovante nourrissant une ambition planétaire. Nous faisons preuve d'une passion commune pour l'excellence et l'élégance. Il nous tarde de collaborer en vue de mettre sur pied des campagnes créatives. »

À propos de Geekvape

Fondée en 2015, Geekvape est une entreprise technologique novatrice dont le siège social est situé à Shenzhen, en Chine. L'objectif de Geekvape est de créer une expérience de vie créative et de favoriser une expérience du produit digne de confiance. Depuis fort longtemps, Geekvape crée et réfléchit autrement dans le but d'avoir un impact positif sur la société.

À propos du Paris Saint-Germain

Le club de soccer Paris Saint-Germain a été créé en 1970 et a célébré son 50e anniversaire en 2020. Depuis son acquisition par QSI en 2011, il est devenu l'un des meilleurs clubs de soccer et l'une des principales marques mondiales de sport de la planète. Le club a depuis remporté 27 trophées en dix ans seulement, ce qui porte son total à 43 au cours de son histoire, devenant ainsi le club de soccer qui a connu le plus grand succès en France. Le Paris Saint-Germain a attiré de nombreux très grands joueurs, dont Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, et actuellement Neymar Jr et Mbappé, qui sont tous les deux classés parmi les meilleurs joueurs du monde. La popularité internationale du club est sans cesse grandissante. Il est maintenant l'un des clubs les plus suivis au monde, passant de zéro à plus de 100 millions d'abonnés sur les médias sociaux en seulement dix ans. Le club sportif avant-gardiste, qui englobe aujourd'hui le soccer masculin, le soccer féminin, le handball et le judo, est impliqué dans les sports électroniques depuis 2016. Le club est convaincu de la nécessité de redonner à la collectivité, de sorte qu'il a renforcé de façon importante la capacité de sa fondation à mettre au point des programmes destinés aux jeunes défavorisés.

