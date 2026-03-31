HONG KONG, le 31 mars 2026 /CNW/ - Geekplus (code boursier : 2590.HK), leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR) et des solutions d'entreposage intelligentes, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés audités pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025. Grâce à l'intégration stratégique de l'intelligence incarnée et des technologies d'IA, l'entreprise a réalisé une performance historique, marquée par une forte croissance de son chiffre d'affaires et une transition historique vers la rentabilité.

Faits financiers majeurs

La société a enregistré une forte hausse de ses revenus de 31,6 % sur un an, atteignant 3,171 milliards de yuans. Le bénéfice brut a atteint 1,125 milliard de yuans, en hausse de 34,4 %, la marge brute s'améliorant à 35,5 %. Le bénéfice net ajusté est devenu positif à 43,8 millions de yuans, et les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles ont atteint 85,7 millions de yuans - deux premières historiques pour l'entreprise. Les nouvelles commandes ont atteint 4,137 milliards de yuans, soit une hausse de 31,7 % par rapport à l'an dernier, démontrant ainsi une forte évolution.

Les marchés hors de Chine continentale ont contribué à hauteur de 2,387 milliards de yuans, représentant plus de 75 % du chiffre d'affaires total et maintenant une marge brute élevée de 46,6 %. Cette diversification géographique souligne le succès de la stratégie de mondialisation de Geekplus et sa capacité à saisir de la valeur sur les marchés à maturité élevée.

La technologie comme moteur de rentabilité

Alors que de nombreux acteurs de l'industrie de la robotique continuent d'éprouver des difficultés avec « la croissance des revenus sans croissance des profits », Geekplus a percé en tirant parti de ses technologies de base. L'intelligence intégrée améliore considérablement la solidité du système, réduit les coûts de déploiement et d'exploitation et permet la vente à grande échelle de solutions robotiques à l'échelle mondiale. L'IA améliore encore l'efficacité opérationnelle de bout en bout en optimisant tout, de la planification des robots à la prévision des stocks.

Ensemble, ces technologies ont rendu la rentabilité positive et généré d'importants flux de trésorerie d'exploitation. La qualité opérationnelle de l'entreprise s'est nettement améliorée, fournissant une base financière solide pour la poursuite du R&D et l'expansion au niveau planétaire.

La dynamique des commandes mondiales s'accélère

La croissance du volume des commandes de Geekplus s'est considérablement accélérée en 2025. Les nouvelles commandes provenant de l'extérieur de la Chine continentale ont bondi de près de 40 % d'une année à l'autre, grâce à une croissance de plus de 50 % dans la région des Amériques. Les commandes de service par abonnement ont bondi de plus de 90 %, devenant ainsi un point culminant important de la structure de commande.

Voici les principaux moteurs de cet élan :

Efficacité fondée sur l'IA : L'IA optimise la planification des robots RMS et la prévision des commandes WES, ce qui confère un avantage concurrentiel distinctif et entraîne une forte augmentation des commandes de services par abonnement.

L'IA optimise la planification des robots RMS et la prévision des commandes WES, ce qui confère un avantage concurrentiel distinctif et entraîne une forte augmentation des commandes de services par abonnement. Solutions d'intelligence intégrée : Le lancement des stations de préparation de commandes équipées de bras robotiques et du robot humanoïde polyvalent Gino 1 permet la mise en place d'entrepôts entièrement automatisés, ce qui attire d'importantes commandes de clients et favorise les achats volumineux.

Le lancement des stations de préparation de commandes équipées de bras robotiques et du robot humanoïde polyvalent Gino 1 permet la mise en place d'entrepôts entièrement automatisés, ce qui attire d'importantes commandes de clients et favorise les achats volumineux. Expansion stratégique dans les marchés émergents : Geekplus est entré avec succès en Amérique latine et en Europe de l'Est, obtenant plusieurs milliards de commandes historiques de yuans, et a réalisé des percées dans de nouveaux segments tels que Food & Beverage, complétant ses atouts traditionnels dans le commerce électronique, les FMCG et 3PL.

Leadership sur le marché et présence internationale

À la fin de 2025, Geekplus a livré plus de 72 000 robots dans plus de 40 pays et régions du monde, desservant environ 950 clients finaux, dont plus de 80 entreprises du classement Fortune Global 500. Le taux de rachat important des clients se situe à 78 %. Au cours de l'année, l'entreprise a ajouté plus de 90 nouveaux partenaires intermédiaires et exploite plus de 64 stations-service et sites partenaires, 12 centres mondiaux de pièces de rechange et des centaines d'ingénieurs professionnels déployés à l'échelle mondiale.

Selon le rapport Mobile Robot Market Report 2025 d'Interact Analysis, Geekplus s'est classé au premier rang mondial pour la part de marché de la résistance aux antimicrobiens pendant sept années consécutives. L'entreprise continue de dominer le marché mondial de la logistique d'entrepôt ainsi que le segment des solutions « de l'étagère à la personne ». Elle conserve également des positions de premier plan dans les principales régions d'outre-mer, y compris l'EMOA, l'Asie-Pacifique et les États-Unis.

Perspectives de 2026 : Mise à l'échelle de l'intelligence intrinsèque

Geekplus est la première entreprise au monde à posséder des capacités technologiques et de produits complètes couvrant des robots mobiles, des stations de prélèvement de bras robotisées spécialisées et des robots humanoïdes polyvalents. En 2026, l'entreprise établira la commercialisation de l'intelligence intrinsèque comme noyau stratégique. Elle entend se concentrer sur l'application à grande échelle de robots humanoïdes pour l'entreposage et l'IA avancée afin de promouvoir le déploiement mondial d'entrepôts entièrement automatisés et sans personnel.

Portée par ces deux moteurs technologiques et bénéficiant de la vague mondiale de transformation intelligente, Geekplus est prête à conduire le marché de l'automatisation des entrepôts dans sa prochaine phase de croissance de haute qualité, soutenue par des pratiques ESG de haut niveau et un engagement en faveur d'un développement durable à long terme.

SOURCE Geekplus

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