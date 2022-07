Le nouveau partenariat d'intégration de systèmes conclu entre Geek+ et Systemex Automation accélérera l'adoption des solutions de robotique d'entrepôt automatisé en Amérique du Nord.

SAN DIEGO, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Geek+, le leader mondial de la technologie des robots mobiles autonomes (AMR), est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un partenariat stratégique avec Systemex Automation, un intégrateur de systèmes canadien de premier plan. Grâce à ce partenariat, Systemex Automation offrira à ses clients le portfolio complet de solutions AMR de Geek+ pour la préparation (Picking), le déplacement (Moving), le tri (Sorting) et l'entreposage (Storage/ASRS).

Randy Randolph, vice-président des partenariats de Geek+ Americas, a déclaré : « Nous sommes ravis de s'allier à Systemex Automation en tant que leur premier partenaire AMR en Amérique du Nord. Il s'agit d'une autre étape importante de notre expansion en Amérique du Nord et qui poursuit notre stratégie de collaboration avec des partenaires de confiance afin de faire évoluer nos déploiements et d'offrir aux clients des solutions d'automatisation flexibles dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. »

Serge Tousignant, président de Systemex Automation, a commenté : « Nous sommes très heureux de nous associer à Geek+ pour poursuivre notre stratégie de croissance dans les opérations d'entrepôts automatisées pour les marchés canadiens et américains. Nous sommes convaincus que la vaste gamme et la polyvalence des solutions AMR de Geek+, combinées aux capacités d'intégration de Systemex Automation dans le secteur de l'automatisation pour les manufacturiers, distributeurs et les détaillants, est une formule gagnante. Elle nous permettra d'offrir à nos clients la meilleure valeur et les solutions d'automatisation les plus flexibles du marché. »

L'accord avec Systemex Automation fait suite à une série de nouveaux ajouts innovants à la multitude de solutions AMR de Geek+, y compris sa dernière solution « goods-to-person », « PopPick », qui a fait ses débuts en Amérique du Nord à Modex 2022, ainsi que « Sky-Storage & Ground-Pick », qui combinent des navettes omnidirectionnelles pour l'entreposage de palettes avec les robots de prélèvement de la série P de Geek+.

Avec la suite complète des technologies AMR de Geek+ à sa disposition, Systemex Automation peut fournir à l'ensemble de sa clientèle dans les différentes industries manufacturières, de la vente au détail et de la distribution la dernière technologie d'automatisation de pointe. Ceci non seulement améliore les processus logistiques, l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts, mais permet également de s'attaquer aux enjeux criants de disponibilité de main d'œuvres.

À propos de Geek+

Geek+ est une entreprise technologique mondiale à la tête de la révolution de la logistique intelligente. Nous appliquons des technologies avancées de robotique et d'IA pour réaliser des solutions flexibles, fiables et hautement efficaces destinées à la gestion des flux logistiques et chaines d'approvisionnements. Geek+ est le partenaire de confiance de plus de 500 entreprises de référence dans leur domaine et a été reconnu comme le leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondée en 2015, Geek+ compte plus de 1500 employés et possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong et à Singapour.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.geekplus.com/

À propos de Systemex Automation

Systemex Automation, avec son siège social situé à Laval, Québec, Canada et des employés à travers le Canada et les États-Unis, est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie, la fabrication et l'intégration de systèmes de production automatisés. La société fournit des solutions technologiques innovantes à un large éventail de clients dans les domaines de l'entreposage, de la logistique, et de la production manufacturière pour plusieurs industries grâce à son équipe d'experts qualifiés en automatisation, robotique, AMR/AGV et systèmes de vision.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de Systemex Automation : http://www.systemexautomation.com/fr/

SOURCE Geek+

