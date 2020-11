Produits du troisième trimestre de 2020 de 365,4 millions de dollars, en hausse de 42,5 millions de dollars ou 13,1 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

BAIIA ajusté 1 du troisième trimestre de 2020 de 30,2 millions de dollars, en hausse de 10,0 millions de dollars ou 49,3 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

Bénéfice net du troisième trimestre de 2020 de 13,2 millions de dollars ou 0,59 $ par action comparativement à 4,1 millions de dollars ou 0,19 $ par action au troisième trimestre de 2019.

LASALLE, QC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2020.

Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2020 :

Les produits se sont établis à 365,4 millions de dollars, en hausse de 42,5 millions de dollars, ou 13,1 %, par rapport au troisième trimestre de 2019. Le recul interne pour le troisième trimestre de 2020 a été limité à 1,1 %, compensé principalement par la croissance des produits provenant des acquisitions. Ce recul interne a été causé par les impacts reliés à la pandémie de la COVID-19.





Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 30,2 millions de dollars, en hausse 10,0 millions de dollars, ou 49,3 %, par rapport au troisième trimestre de 2019.





s'est chiffré à 30,2 millions de dollars, en hausse 10,0 millions de dollars, ou 49,3 %, par rapport au troisième trimestre de 2019. Le bénéfice net s'est chiffré à 13,2 millions de dollars ou 0,59 $ par action comparativement à un bénéfice net de 4,1 millions de dollars ou 0,19 $ par actions au troisième trimestre de 2019.





Les entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation se sont élevées à 30,6 millions de dollars comparativement à 2,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, une augmentation de 28,3 millions de dollars.





La dette à long-terme a diminué de 52,1 millions de dollars, soit de 241,2 millions de dollars au 30 juin 2020 à 189,1 millions de dollars le 30 septembre 2020. Cette diminution est principalement attribuable à la conversion de débentures convertibles pour un montant total de 25,7 millions de dollars, ainsi qu'à l'augmentation des remboursements de dette mis à la disposition de la Société par l'augmentation des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation.

Pour le troisième trimestre de 2020 et 2019, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars

canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Produits 135 969 133 041 83 716 82 168 129 063 97 176 21 593 17 648 365 358 322 814 Croissance interne (recul) 1,5% 1,0% (2,2%) 10,4% (10,1%) 5,1% 22,4% 11,2% (1,1%) 4,7% BAIIA ajusté1 18 435 9 283 7 167 6 038 5 154 5 653 2 353 1 048 30 191 20 224 Marge du BAIIA ajusté1 13,6% 7,0% 8,6% 7,3% 4,0% 5,8% 10,9% 5,9% 8,3% 6,3%

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 :

Les produits se sont établis à 1,047 milliard de dollar, en hausse de 106,1 millions de dollars, ou 11,3 %, par rapport à la période correspondante de 2019. Le recul interne a été de 2,3 %, compensé principalement par la croissance des produits provenant des acquisitions. Ce recul interne a été causé par les impacts reliés à la pandémie de la COVID-19.





Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 72,8 millions de dollars, en hausse de 16,0 millions de dollars, ou 28,2 %, par rapport à la période correspondante de 2019.





s'est chiffré à 72,8 millions de dollars, en hausse de 16,0 millions de dollars, ou 28,2 %, par rapport à la période correspondante de 2019. Le bénéfice net s'est chiffré à 31,0 millions de dollars ou 1,42 $ par action comparativement à un bénéfice net de 7,7 millions de dollars ou 0,36 $ par action pour la période correspondante de 2019.

Pour les périodes de neuf mois closes le 30 septembre 2020 et 2019, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars

canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Produits 394 118 398 529 247 195 241 311 358 100 265 108 63 463 57 032 1 046 942 940 884 Croissance interne (recul) (1,8%) 0,7% (2,2%) 21,0% (9,3%) 5,4% 17,5% 11,1% (2,3%) 6,4% BAIIA ajusté1 42 983 26 876 20 192 18 995 9 923 13 528 8 041 3 724 72 772 56 750 Marge du BAIIA ajusté1 10,9% 6,7% 8,2% 7,9% 2,8% 5,1% 12,7% 6,5% 7,0% 6,0%

GDI a connu un trimestre record lors du troisième trimestre de 2020, avec un chiffre d'affaires de 365,4 millions de dollars et un BAIIA ajusté1 record de 30,2 millions de dollars, en hausse de 13,1 % et 49,3 % respectivement comparativement au troisième trimestre de 2019. Durant la période de neuf mois de 2020, GDI a enregistré un chiffre d'affaires et un BAIIA ajusté1 de 1,047 milliard de dollars et 72,8 millions de dollars, soit des augmentations de 11,3 % et 28,2 % respectivement, par rapport à la période correspondante de 2019. GDI a également été en mesure de réduire sa dette à long-terme de 52,1 millions de dollars, soit de 241,2 millions de dollars au 30 juin 2020 à 189,1 millions de dollars au 30 septembre 2020 en raison de l'effet combiné de l'augmentation des remboursements de dette mis à la disposition de la Société par l'augmentation des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation au troisième trimestre de 2020, et par la conversion de débentures convertibles en actions à droit de vote subordonné.

Le secteur Propreté et services associés à Canada a connu un trimestre solide, enregistrant des produits de 136,0 millions de dollars et un BAIIA ajusté1 de 18,4 millions de dollars. Alors qu'un certain nombre de clients de nos services de conciergerie opéraient leurs établissements à des niveaux de capacité inférieurs à la normale, de nombreux clients ont eu recours à des services supplémentaires et de services spécialisés en raison de la pandémie du COVID-19, tel qu'une fréquence de nettoyage plus élevée et des services de désinfection. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis a également bien performé au troisième trimestre 2020, enregistrant des produits de 83,7 millions de dollars, un léger recul interne lié à la COVID-19 de 2,2 % et un BAIIA ajusté1 de 7,2 millions de dollars, soit une augmentation de 18,7 % par rapport au troisième trimestre de 2019. Un certain nombre de clients du secteur Propreté et services associés aux États-Unis ont également eu recours à des services supplémentaires en raison du COVID-19, mais dans une moindre mesure que ce qui a été observé pour le secteur Propreté et services associés au Canada en raison d'un mix de marché final différent. C'est dans le secteur Services techniques que les activités de GDI ont été le plus affectée par la COVID-19, celui-ci ayant tout de même connu un rebond progressif du niveau d'activité au cours du troisième trimestre de 2020, enregistrant un BAIIA ajusté1 de 5,2 millions de dollars au cours du trimestre par rapport au seuil de rentabilité du BAIIA ajusté1 atteint lors du deuxième trimestre de 2020. Enfin, le secteur Services complémentaires de GDI a connu un autre trimestre très solide, enregistrant 21,6 millions de dollars de revenus et 2,4 millions de dollars de BAIIA ajusté1 au troisième trimestre 2020, soit des augmentations de 22,4 % et 125 % respectivement par rapport à la période correspondante de 2019. Ce secteur a continué de connaître des niveaux plus élevés de demande d'équipement de protection individuelle et d'équipement et de fournitures de nettoyage et de désinfection de la part de GDI et de ses clients ainsi que des clients externes au cours du trimestre.

« Je suis extrêmement satisfait de la performance de GDI au troisième trimestre de 2020 », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Toutes nos unités d'affaires ont vraiment apporté leur contribution au cours du trimestre en travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour concevoir des plans de réouverture et de réoccupation des bâtiments afin de garantir que les établissements offrent un environnement sécuritaire à leurs occupants alors que les différentes économies régionales en Amérique du Nord se sont rouvertes. En tant que l'un des plus importants et des principaux fournisseurs de services de conciergerie commerciale en Amérique du Nord, nos secteurs d'activité de conciergerie ont pris une position de chef de file dans l'industrie en conseillant nos clients sur les divers processus et procédures à mettre en œuvre et les produits à utiliser pour aider à garder leurs installations propres et à atténuer le risque de propagation du virus. Nous prévoyons que tant que le virus de la COVID-19 demeurera un risque pour notre société, nos clients auront besoin de notre soutien accru et nos secteurs d'activité de conciergerie continueront de bien fonctionner. Ainsworth, notre entreprise de services techniques, récupère bien des creux pandémiques enregistrés au deuxième trimestre de cette année. L'activité des appels de service a progressivement rebondi et se rapprochait des niveaux normaux à la fin du trimestre, et bien que certains projets aient été déplacés vers les prochains trimestres, le niveau d'activité s'est également redressé ici. Nos activités de fabrication et de distribution continuent de fonctionner extrêmement bien. Pendant une période de forte demande d'équipements de protection individuelle et de produits de nettoyage et de désinfection, nous avons pu garantir un approvisionnement suffisant pour satisfaire non seulement les besoins de GDI mais également ceux de nouveaux clients externes ».

« Alors que nous vivons actuellement une résurgence de la pandémie dans la plupart des marchés au Canada et aux États-Unis, nous estimons que les gouvernements régionaux, les entreprises et les propriétaires immobiliers sont mieux préparés à gérer cette phase. Notre équipe de direction a été incroyablement proactive depuis le début de la crise pour assurer que notre entreprise soit bien positionnée pour atténuer les impacts négatifs tout en préservant notre santé financière. Présentement, en raison de la performance exceptionnelle livrée par GDI pendant cette pandémie, notre bilan est solide, nos ratios d'endettement sont à leur plus bas depuis plusieurs années et nous sommes dans une situation financière solide. Nous sommes confiants en nos capacités pour traverser le reste de la pandémie. Nous continuons de nous concentrer sur notre stratégie de croissance par acquisitions et notre solidité financière nous permettra de tirer parti des opportunités stratégiques à mesure qu'elles se présenteront. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chacun des membres de l'équipe de GDI, de nos spécialistes en entretien qui œuvre en première ligne et nos techniciens multi-métiers à notre personnel de support administratif et à la direction, vous avez saisi la lutte contre ce virus de front, et je suis extrêmement fier du travail que vous avez accompli », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 30 septembre 2020 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedar.com.

