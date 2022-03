Produits du quatrième trimestre de 433,0 millions de dollars, en hausse de 68,4 millions de dollars ou 18,7 % comparativement au quatrième trimestre de 2020.

BAIIA ajusté 1 du quatrième trimestre de 33,5 millions de dollars, en hausse de 1,4 million de dollars ou 4,3 % comparativement au quatrième trimestre de 2020.

Bénéfice net du quatrième trimestre de 6,9 millions de dollars ou 0,30 $ par action, comparativement à 17,0 millions de dollars ou 0,75 $ par action au quatrième trimestre de 2020.

Produits pour l'exercice 2021 de 1,6 milliard de dollars, en hausse de 185,6 millions de dollars ou 13,1 % en comparaison avec l'exercice 2020.

BAIIA ajusté 1 pour l'exercice 2021 de 132,8 millions de dollars, en hausse de 27,8 millions de dollars ou 26,5 % par rapport à l'exercice 2020.

Bénéfice net de l'exercice 2021 de 43,4 millions de dollars ou 1,89 $ par action comparativement à 48,0 millions de dollars ou 2,18 $ par action pour l'exercice 2020.

Lors de l'exercice 2021, GDI a acquis The BPAC Group Inc., ainsi que ses filiales (« BP ») (janvier 2021), Enginuity, LLC (« Enginuity ») (septembre 2021), Fuller Industries, LLC (« Fuller ») (septembre 2021) et IH Services, Inc., ainsi que ses filiales (« IH ») (décembre 2021). GDI a également acquis Gestion E.C.I. inc., ainsi que ses filiales (« Énergère ») en janvier 2022.

Pour le quatrième trimestre de 2021 :

Les produits ont atteint 433,0 millions de dollars, en hausse de 68,4 millions de dollars, ou 18,7 %, comparativement au quatrième trimestre de 2020. La croissance interne a été de 5,1 % et la croissance provenant des acquisitions a été de 14,6 %. La croissance des revenues a été partiellement compensée par un effet de change négatif de 1,0 %.

Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 33,5 millions de dollars, en hausse de 1,4 million de dollars, ou 4,3 % comparativement au quatrième trimestre de 2020.

s'est chiffré à 33,5 millions de dollars, en hausse de 1,4 million de dollars, ou 4,3 % comparativement au quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice net a été de 6,9 millions de dollars ou 0,30 $ par action, comparativement à 17,0 millions de dollars ou 0,75 $ par action au quatrième trimestre de 2020. La diminution du bénéfice net est principalement attribuable à une baisse de subventions provenant de la SSUC comparativement à 2020.

Pour les quatrièmes trimestres de 2021 et 2020, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars canadiens) Propreté et services associés

au Canada Propreté et services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidés 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Produits 140 509 138 038 89 176 84 420 189 646 125 651 18 154 21 415 433 022 364 669 Croissance (recul) interne 1,4% (2,8%) 8,9% 2,8% 13,9% (17,8%) (39,8%) 29,6% 5,1% (4,2%) BAIIA ajusté1 18 374 18 017 7 663 9 141 11 832 7 037 (1 161) 1 560 33 543 32 158 Marge du BAIIA ajusté1 13,1% 13,1% 8,6% 10,8% 6,2% 5,6% (6,4%) 7,3% 7,7% 8,8%

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Les produits ont atteint 1,6 milliard de dollars, en hausse de 185,6 millions de dollars, ou 13,1 %, en comparaison avec 2020. La croissance interne a été de 3,7 % et la croissance provenant des acquisitions a été de 11,2 %. La croissance des revenues a été partiellement compensée par un effet de change négatif de 1,8 %.

Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 132,8 millions de dollars, en hausse de 27,8 millions de dollars, ou 26,5 % en comparaison avec 2020.

s'est chiffré à 132,8 millions de dollars, en hausse de 27,8 millions de dollars, ou 26,5 % en comparaison avec 2020. Le bénéfice net s'est chiffré à 43,4 millions de dollars ou 1,89 $ par action comparativement à 48,0 millions de dollars ou 2,18 $ par action pour 2020.

Pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars canadiens) Propreté et services associés

au Canada Propreté et services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Produits 533 006 532 156 329 835 331 615 685 054 483 751 64 768 84 878 1 597 169 1 411 611 Croissance interne (recul) 0,1% (2,0%) 5,9% (0,9%) 11,1% (11,8%) (31,0%) 20,2% 3,7% (2,8%) BAIIA ajusté1 76 994 61 000 30 767 29 333 38 404 16 960 (804) 9 601 132 779 104 930 Marge du BAIIA ajusté1 14,4% 11,5% 9,3% 8,8% 5,6% 3,5% (1,2%) 11,3% 8,3% 7,4%

Le secteur Propreté et services associés au Canada de GDI a connu un autre solide trimestre, enregistrant des revenus de 140,5 millions de dollars tout en livrant un BAIIA ajusté1 de 18,4 millions de dollars, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté1 de 13,1 %. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis de GDI a également enregistré d'excellents résultats au quatrième trimestre de 2021, générant un chiffre d'affaires de 89,2 millions de dollars et un BAIIA ajusté1 de 7,7 millions de dollars, représentant une marge du BAIIA ajusté1 de 8,6 %. La légère baisse de la marge du BAIIA ajusté1 en comparaison avec le quatrième trimestre de 2020 est causée par un montant plus élevé de services ponctuels liés à COVID-19 enregistré lors de quatrième trimestre de 2020. La croissance interne de Propreté et services associés au Canada pour le quatrième trimestre de 2021 s'est élevée à 1,4 % en raison des fluctuations de revenus liés à la COVID-19 dans certains secteurs de marché, alors qu'elle a totalisé 8,9 % pour le secteur Propreté et services associés aux États-Unis, résultant d'une augmentation du volume chez les clients existants et de l'apport de nouveaux clients. Les secteurs Propreté et services associés de GDI ont continué de fournir aux clients des conseils d'experts et des services pour assurer la sécurité de leurs installations et la protection de leurs occupants au cours de la pandémie de la COVID-19. Alors que bon nombre de nos clients au Canada et aux États-Unis ont continué à avoir besoin de services supplémentaires et de services spécialisés pour faire face à la COVID-19, cela a été dans une moindre mesure dans le segment Propreté et services associés aux États-Unis en raison d'une composition différente du marché final. Le 31 décembre 2021, le secteur Propreté et services associés aux États-Unis a complété l'acquisition d'IH Services, Inc. ainsi que ses filiales, ajoutant environ 8 000 employés et environ 260,0 millions de dollars de produits annuels générés à travers 29 états, augmentant ainsi de façon significative les activités de nettoyage de GDI aux États-Unis.

Le secteur Services techniques semble maintenant avoir complètement récupéré après avoir été affecté négativement par la pandémie de la COVID-19 au cours de 2020 et en 2021, même si certains aspects de ses activités demeurent affectés par les mesures de confinement de la COVID-19. Ce secteur a enregistré un chiffre d'affaires de 189,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, dont une croissance de 37,8 % provenant des acquisitions et une croissance interne de 13,9 %, tout en réalisant un BAIIA ajusté1 de 11,8 millions de dollars pour une marge de BAIIA ajusté1 de 6,2 % au cours du trimestre.

Le secteur Services complémentaires de GDI, qui est composé par Solutions Supérieures, notre entreprise de fabrication et de distribution de produits d'entretien, a enregistré un BAIIA ajusté1 négatif de 1,2 million de dollars au quatrième trimestre 2021, dont 1,3 million de dollars est principalement attribuable à l'évaluation des stocks. Les activités de Solutions Supérieures ont été considérablement affectée par la pandémie de la COVID-19. Ce secteur a enregistré de très bonnes performances en 2020 lorsqu'elle a pu s'approvisionner en équipements de protection individuelle (« EPI ») lorsque la demande du marché était élevée, mais son activité traditionnelle de distribuer des produits de consommation quotidienne tels que les savons, les serviettes en papier et les papiers hygiéniques, a été considérablement réduite par les faibles taux d'occupation pour de nombreux établissements de nos clients. Le volume d'affaires de Solutions Supérieures devrait revenir au niveau pré-pandémique lorsque les taux d'occupation s'amélioreront. De plus, Solutions Supérieures a établi une plateforme de fabrication de produits d'entretien aux États-Unis en septembre 2021 via l'acquisition de Fuller Industries, LLC, et se concentrera sur la croissance de son volume d'affaires aux États-Unis en 2022.

« GDI a enregistré de très bons résultats au quatrième trimestre 2021 », a déclaré Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI. « Nous avons connu une résurgence de la pandémie de la COVID-19 avec l'arrivée du variant Omicron dans la seconde moitié du trimestre, et nos activités de nettoyage ont continué à bien performer tandis que nos services techniques ont résisté aux vents contraires. Notre activité de fabrication et de distribution a de nouveau été impactée au cours du trimestre par une faible demande causée par les faibles taux d'occupation, mais nous nous attendons à ce que ses opérations se redressent à mesure que les immeubles recommenceront à être occupés ».

« L'année 2021 a été un environnement difficile et tumultueux que nous avons, selon moi, extrêmement bien navigué. GDI a réalisé 1,6 milliard de dollars de revenus et plus de 132 millions de dollars de BAIIA ajusté1, pour une marge du BAIIA ajusté1 de 8,3 %. Nous avons réalisé cinq acquisitions au cours de l'année et une après la fin de l'année, ajoutant ainsi plus de 500 millions de dollars de revenus à notre chiffre d'affaires. Ces acquisitions ont permis d'établir de nouvelles plateformes américaines offrant de nouvelles avenues de croissance pour Ainsworth et Solutions Supérieures, de doubler nos activités de nettoyage aux États-Unis avec une extension majeure de l'empreinte dans le sud-est des États-Unis et de développer nos capacités pour la prochaine génération afin d'inclure des conseils en énergie et une expertise en efficacité énergétique », a déclaré M. Bigras.

« Je suis heureux de constater que les perspectives en lien avec la pandémie s'éclaircissent, et que les gouvernements fédéraux et régionaux de toute l'Amérique du Nord réduise progressivement leurs réglementations et directives restrictives sur le plan social et économique. Dans de nombreuses régions des États-Unis, la réoccupation des installations est bien engagée et dans d'autres régions des États-Unis et au Canada, nous nous attendons à ce que la réoccupation des installations se fasse progressivement au courant de 2022. Nos nous attendons actuellement que nos clients continueront à demander nos services de nettoyage et de désinfection améliorés à mesure que la population dans les bâtiments se densifiera, ce qui entraînera également de nouvelles discussions sur la qualité de l'air dans les bâtiments pour Ainsworth et contribuera à soutenir un rebond de la demande dans nos activités de Solutions Supérieures. En résumé, les perspectives sont positives pour l'ensemble de nos secteurs d'activité en ce début d'année 2022. Notre bilan demeure solide avec un ratio d'endettement autour de 2x et nous sommes en très bonne position pour continuer à faire croître nos opérations de manière stratégique à travers l'Amérique du Nord », a conclu M. Bigras.

____________ 1) Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents, les coûts de transaction, de réorganisation et autres et la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits et est utilisée pour comparer la rentabilité entre les périodes et les secteurs. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécaniques, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives de GDI ou traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, notamment à des risques et à des incertitudes (dont ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque ») qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la COVID-19 et autre pandémie, à l'échec de la mise en œuvre de la stratégie commerciale, les risques d'exploitation inhérents aux activités d'acquisition, l'incapacité d'intégrer les acquisitions, la baisse du taux d'occupation des immeubles commerciaux, la hausse des coûts qui ne peuvent être facturés aux clients, les pénuries de main-d'œuvre, les interruptions des systèmes de technologies de l'information et problèmes de mise en œuvre des projets de technologie de l'information stratégiques, l'augmentation des taux d'intérêt, la détérioration de la conjoncture économique générale, l'intensification de la concurrence, l'influence des actionnaires principaux, la perte de clients importants ou de relation de longue date avec des clients, les lois et règlements concernant les achats du secteur public, les poursuites judiciaires, l'atteinte à la réputation, les conflits de travail, le goodwill et les charges de dépréciation d'actifs à long terme, les questions fiscales, la dépendance envers des employés clés, la participation aux régimes de retraite multi-employeurs, la législation ou les autres mesures gouvernementales, les fluctuations des taux de change, les litiges avec les franchisés, la cybersécurité et la protection des données, la confidentialité des données et la perception du public à l'égard de notre empreinte environnementale, facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés de la situation financière

31 décembre 2021 et 2020

(en milliers de dollars canadiens)





2021

2020 Actifs

















Actifs courants







Trésorerie

24 315

3 443 Clients et autres débiteurs et actifs sur contrat

430 697

310 121 Actifs d'impôt exigible

4 147

1 895 Stocks

34 214

21 944 Autres actifs financiers

12 360

‒ Charges payées d'avance et autres

8 596

17 492 Total des actifs courants

514 329

354 895









Actifs non courants







Clients et autres débiteurs et actifs sur contrat

7 716

1 029 Immobilisations corporelles

117 267

83 733 Actifs d'impôt différé

544

2 467 Immobilisations incorporelles

142 869

94 478 Goodwill

301 933

213 415 Total des actifs non courants

570 329

395 122









Total des actifs

1 084 658

750 017









Passifs et capitaux propres

















Passifs courants







Dette bancaire

2 604

4 620 Fournisseurs et autres créditeurs

250 076

165 434 Provisions

27 934

14 769 Passifs sur contrat

43 115

19 295 Passifs d'impôt exigible

4 789

16 591 Partie courante de la dette à long terme

28 379

18 231 Total des passifs courants

356 897

238 940









Passifs non courants







Dette à long terme

298 868

150 506 Créditeurs à long terme

6 506

4 595 Dérivés

‒

2 378 Passifs d'impôt différé

31 359

14 467 Total des passifs non courants

336 733

171 946









Capitaux propres







Capital social

371 283

363 728 Bénéfices non répartis (déficit)

12 563

(30 802) Surplus d'apport

6 000

6 406 Cumul des autres éléments du résultat global

1 182

(201) Total des capitaux propres

391 028

339 131









Total des passifs et des capitaux propres

1 084 658

750 017

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés du résultat global

Exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020

(en milliers de dollars canadiens, sauf le résultat par action)





2021

2020









Produits

1 597 169

1 411 611









Coût des services

1 257 188

1 105 800 Frais de vente et charges administratives

214 106

206 903 Coûts de transaction, de réorganisation et autres

3 095

5 162 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents

(13 128)

(38 780) Amortissement des immobilisations incorporelles

19 631

14 349 Amortissement des immobilisations corporelles

32 480

27 682 Résultat d'exploitation

83 797

90 495









Charge financière nette

20 230

21 188 Bénéfice avant impôt sur le résultat

63 567

69 307









Charge d'impôt sur le résultat

20 202

21 316 Bénéfice net

43 365

47 991









Autres éléments du résultat global







(Pertes) gains qui sont ou qui pourraient être reclassés dans le bénéfice :







Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

(948)

(2 277) Couverture d'investissements nets au titre des établissements étrangers, déduction faite de l'impôt de 0 $

397

1 750 Couverture de flux de trésorerie, partie efficace des variations de la juste valeur, déduction faite de l'impôt de (692) $ (656 $ en 2020)

1 934

(1 820)



1 383

(2 347)









Total du résultat global

44 748

45 644









Résultat par action :







De base

1,89

2,18 Dilué

1,84

2,12











GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés des variations des capitaux propres

Exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020

(en milliers de dollars canadiens et d'actions)



Capital social Bénéfices

non

répartis

(déficit) Surplus

d'apport Composante

capitaux

propres des

débentures

convertibles Cumul des

autres

éléments du r

ésultat

global1) Total

Nombre

(en

milliers

d'actions) Montant Solde au 1er janvier 2020 21 406 329 705 (78 793) 6 124 1 800 2 146 260 982 Bénéfice net ‒ ‒ 47 991 ‒ ‒ ‒ 47 991 Autres éléments du résultat global ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ (2 347) (2 347) Total du résultat global pour l'exercice ‒ ‒ 47 991 ‒ ‒ (2 347) 45 644















Transactions avec les propriétaires de la société :











Options d'achat exercées 313 6 532 ‒ (1 599) ‒ ‒ 4 933 Conversion de la débenture convertible 1 061 27 491 ‒ 37 (1 800) ‒ 25 728 Rémunération fondée sur des actions ‒ ‒ ‒ 1 844 ‒ ‒ 1 844 Solde au 31 décembre 2020 22 780 363 728 (30 802) 6 406 ‒ (201) 339 131















Bénéfice net ‒ ‒ 43 365 ‒ ‒ ‒ 43 365 Autres éléments du résultat global ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1 383 1 383 Total du résultat global pour l'exercice ‒ ‒ 43 365 ‒ ‒ 1 383 44 748















Transactions avec les propriétaires de la société :











Options d'achat exercées 341 7 555 ‒ (1 802) ‒ ‒ 5 753 Rémunération fondée sur des actions ‒ ‒ ‒ 1 396 ‒ ‒ 1 396 Solde au 31 décembre 2021 23 121 371 283 12 563 6 000 ‒ 1 182 391 028





1) Le montant du cumul des autres éléments du résultat global est net de l'effet fiscal de (36) $ (656 $ au 31 décembre 2020 et 0 $ au 31 décembre 2019).

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020

(en milliers de dollars canadiens)





2021

2020









Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation







Bénéfice net

43 365

47 991 Ajustements pour :







Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

52 111

42 031 Portion capitaux propres de la rémunération fondée sur des actions

1 396

1 844 Charge financière nette

20 230

21 188 Charge d'impôt sur le résultat

20 202

21 316 Autres

(247)

98 Impôt sur le résultat payé

(32 518)

(9 807) Variation nette hors trésorerie des actifs et passifs d'exploitation

12 440

(28 569) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

116 979

96 092









Flux de trésorerie liés aux activités de financement







Produit de l'émission de la dette à long terme

247 341

181 974 Remboursement sur la dette à long terme

(140 967)

(186 572) Paiement des obligations locatives

(19 579)

(15 730) Intérêts payés

(3 871)

(6 350) Produit de l'émission d'actions à droit de vote subalterne

5 753

4 933 Charges de financement payées relativement aux prêts et emprunts

(439)

(284) Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement

88 238

(22 029)









Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement







Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et de la dette bancaire acquises

(163 974)

(61 817) Acquisitions d'immobilisations corporelles

(15 123)

(13 757) Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(3 900)

(3 439) Produit de la cession d'immobilisations corporelles

956

1 019 Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement

(182 041)

(77 994)









Perte de change sur la trésorerie détenue en monnaie étrangère

(288)

(1 073)









Variation nette de la trésorerie (dette bancaire)

22 888

(5 004)









(Dette bancaire) trésorerie à l'ouverture de la période :







Trésorerie

3 443

3 827 Dette bancaire

(4 620)

-



(1 177)

3 827









Trésorerie (dette bancaire) à la clôture de la période :







Trésorerie

24 315

3 443 Dette bancaire

(2 604)

(4 620)



21 711

(1 177)











GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

Exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020

(en milliers de dollars canadiens)













2021

Propreté et

services

associés au

Canada Propreté et

services

associés aux

États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Siège social

et

éliminations Total













Services récurrents/contractuels 411 166 290 447 89 794 ‒ ‒ 791 407 Services ponctuels 83 038 39 283 188 456 ‒ ‒ 310 777 Projets ‒ ‒ 406 001 ‒ ‒ 406 001 Fabrication et distribution

de produits ‒ ‒ ‒ 49 885 ‒ 49 885 Autres produits 38 107 ‒ 755 237 ‒ 39 099













Produits de sources externes 532 311 329 730 685 006 50 122 ‒ 1 597 169 Produits intersectoriels 695 105 48 14 646 (15 494) ‒ Produits 533 006 329 835 685 054 64 768 (15 494) 1 597 169













Bénéfice (perte) avant impôt

sur le résultat 64 047 20 206 9 116 (4 583) (25 219) 63 567 Charge financière nette 74 4 188 2 100 323 13 545 20 230 Résultat d'exploitation 64 121 24 394 11 216 (4 260) (11 674) 83 797 Amortissement des immobilisations corporelles

et incorporelles 12 656 6 275 26 423 3 302 3 455 52 111 Subvention salariale d'urgence

du Canada et frais afférents ‒ ‒ ‒ ‒ (13 128) (13 128) Coûts de transaction, de réorganisation et autres 217 98 765 154 1 861 3 095 Rémunération fondée sur des actions1) ‒ ‒ ‒ ‒ 6 904 6 904 BAIIA ajusté 76 994 30 767 38 404 (804) (12 582) 132 779













Total des actifs 261 988 322 588 397 864 70 516 31 702 1 084 658 Total des passifs 83 378 91 193 203 404 14 746 300 909 693 630 Acquisitions d'immobilisations corporelles 5 474 13 041 28 116 13 487 6 343 66 461 Acquisitions d'immobilisations incorporelles 2 150 36 412 23 743 2 661 3 449 68 415 Addition de goodwill 1 802 54 476 31 501 1 029 ‒ 88 808





1) Comprend le plan d'options d'achat d'actions, le régime d'unités d'actions en rendement et le régime d'unités d'actions de maintien en poste.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

Exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020

(en milliers de dollars canadiens)













2020

Propreté et

services

associés au

Canada Propreté et

services

associés aux

États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Siège social

et

éliminations Total













Services récurrents/contractuels 407 375 285 031 68 877 ‒ ‒ 761 283 Services ponctuels 81 744 46 259 179 473 ‒ ‒ 307 476 Projets ‒ ‒ 235 280 ‒ ‒ 235 280 Fabrication et distribution

de produits ‒ ‒ ‒ 64 913 ‒ 64 913 Autres produits 42 659 ‒ ‒ ‒ ‒ 42 659













Produits de sources externes 531 778 331 290 483 630 64 913 ‒ 1 411 611 Produits intersectoriels 378 325 121 19 965 (20 789) ‒ Produits 532 156 331 615 483 751 84 878 (20 789) 1 411 611













Bénéfice (perte) avant impôt

sur le résultat 48 324 20 044 (5 669) 6 543 65 69 307 Charge financière nette 186 2 354 585 134 17 929 21 188 Résultat d'exploitation 48 510 22 398 (5 084) 6 677 17 994 90 495 Amortissement des immobilisations corporelles

et incorporelles 12 443 6 775 18 009 2 850 1 954 42 031 Subvention salariale d'urgence

du Canada et frais afférents ‒ ‒ ‒ ‒ (38 780) (38 780) Coûts de transaction, de réorganisation et autres 47 160 4 035 74 846 5 162 Rémunération fondée sur des actions1) ‒ ‒ ‒ ‒ 6 022 6 022 BAIIA ajusté 61 000 29 333 16 960 9 601 (11 964) 104 930













Total des actifs 275 829 123 634 272 263 56 663 21 628 750 017 Total des passifs 83 258 35 444 119 891 9 483 162 810 410 886 Acquisitions d'immobilisations corporelles 4 549 1 741 30 013 1 175 5 135 42 613 Acquisitions d'immobilisations incorporelles 933 ‒ 15 325 75 1 146 17 479 Addition de goodwill ‒ ‒ 36 384 ‒ ‒ 36 384





1) Comprend le plan d'options d'achat d'actions, le régime d'unités d'actions en rendement et le régime d'unités d'actions de maintien en poste.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Acquisitions d'entreprises

Exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020

(en milliers de dollars canadiens)









Date d'acquisition Entreprise acquise Localisation Information sectorielle





Acquisitions de 2021











1er janvier 2021 The BPAC Group, Inc. ainsi que ses filiales (« BP ») New York, New York Services techniques







1er septembre 2021 Enginuity, LLC (« Enginuity ») Mechanicsburg, Pennsylvanie Services techniques







15 septembre 2021 Fuller Industries, LLC (« Fuller ») Great Bend, Kansas Services complémentaires







31 décembre 2021 IH Services, Inc. ainsi que ses filiales (« IH ») Greenville, Caroline du Sud Propreté et services associés aux États-Unis







Acquisition de 2020











15 janvier 2020 ESC Automation inc. ainsi que ses filiales (« ESC ») Vancouver, Colombie-Britannique Services techniques









GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information financière trimestrielle supplémentaire

Exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020

(en milliers de dollars canadiens)

Périodes de trois mois closes en







(en milliers de dollars canadiens,

sauf les données par action)1) Décembre

2021 Septembre

2021 Juin

2021 Mars

2021 Produits 433 022 408 356 372 190 383 601 Résultat d'exploitation 14 598 17 948 24 014 27 237 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 15 568 12 864 12 222 11 457 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents - (463) (5 466) (7 199) Coûts de transaction, de réorganisation et autres 1 704 570 317 504 Rémunération fondée sur des actions 1 673 1 801 1 926 1 504 BAIIA ajusté 33 543 32 720 33 013 33 503 Bénéfice net de la période 6 914 9 416 13 959 13 076 Résultat par action







De base 0,30 0,41 0,61 0,57 Dilué 0,29 0,40 0,59 0,56

Périodes de trois mois closes en







(en milliers de dollars canadiens,

sauf les données par action)1) Décembre

2020 Septembre

2020 Juin

2020 Mars

2020 Produits 364 669 365 358 326 732 354 852 Résultat d'exploitation 27 746 24 415 29 792 8 542 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 10 365 10 415 11 830 9 421 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents (9 385) (6 145) (23 250) - Coûts de transaction, de réorganisation et autres 1 813 141 2 469 739 Rémunération fondée sur des actions 1 619 1 365 1 703 1 335 BAIIA ajusté 32 158 30 191 22 544 20 037 Bénéfice net de la période 17 017 13 187 13 485 4 302 Résultat par action







De base 0,75 0,59 0,63 0,20 Dilué 0,73 0,57 0,61 0,20





1) Les différences entre les trimestres sont principalement les résultats des acquisitions d'entreprises, ainsi que la saisonnalité dans le secteur Services techniques. Le bénéfice net pour les périodes de trois mois terminées le 30 juin 2020, le 30 septembre 2020, le 31 décembre 2020, le 31 mars 2021, le 30 juin 2021 et le 30 septembre 2021 a été favorablement affecté par la Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents.

