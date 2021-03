Produits du quatrième trimestre de 364,7 millions de dollars, en hausse de 20,5 millions de dollars ou 6,0 % en comparaison avec le quatrième trimestre de 2019.

BAIIA ajusté 1) pour le quatrième trimestre de 32,2 millions de dollars, en hausse de 11,4 millions de dollars ou 54,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2019.

Bénéfice net pour le quatrième trimestre de 17,0 millions de dollars ou 0,75 $ par action comparativement à une perte nette de 0,9 million de dollars ou -0,04 $ par action au quatrième trimestre de 2019.

Produits pour l'exercice 2020 de 1,412 milliard de dollars, en hausse de 126,5 millions de dollars ou 9,9 % en comparaison avec l'exercice 2019.

BAIIA ajusté 1) pour l'exercice 2020 de 104,9 millions de dollars, en hausse de 27,4 millions de dollars ou 35,3 % par rapport à l'exercice 2019.

Bénéfice net de l'exercice 2020 de 48,0 millions de dollars ou 2,18 $ par action comparativement à 6,8 millions de dollars ou 0,32 $ par action pour l'exercice 2019.

Acquisition du Groupe BPAC complétée en janvier 2021.

En excluant l'acquisition d'ESC, la dette à long-terme a été réduite de 50 % en 2020.

LASALLE, QC, le 2 mars 2021 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'année financière terminés le 31 décembre 2020.

Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2020 :

Les produits se sont établis à 364,7 millions de dollars, en hausse de 20,5 millions de dollars, ou 6,0 %, en comparaison avec le quatrième trimestre de 2019. Le recul interne pour le quatrième trimestre de 2020 a été de 4,2 %, compensé principalement par la croissance des produits provenant des acquisitions de 10,5 %. Ce recul interne a été causé par les impacts reliés à la pandémie de la COVID-19.

Le BAIIA ajusté 1) s'est chiffré à 32,2 millions de dollars, en hausse de 11,4 millions de dollars, ou 54,7 %, en comparaison avec le quatrième trimestre de 2019.

s'est chiffré à 32,2 millions de dollars, en hausse de 11,4 millions de dollars, ou 54,7 %, en comparaison avec le quatrième trimestre de 2019. Bénéfice net pour le quatrième trimestre de 17,0 millions de dollars ou 0,75 $ par action comparativement à une perte nette de 0,9 million de dollars ou -0,04 $ par action au quatrième trimestre de 2019.

La dette à long-terme a diminué de 20,4 millions de dollars, soit de 189,1 millions de dollars au 30 septembre 2020 à 168,7 millions de dollars le 31 décembre 2020. Cette diminution est principalement attribuable aux remboursements de la dette provenant des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation.

Pour les quatrièmes trimestres de 2020 et 2019, la performance des secteurs d'activité était comme suit :

(en milliers de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Produits 138 038 141 346 84 420 83 213 125 651 109 584 21 415 16 522 364 669 344 218 Croissance interne (recul) (2,8%) 4,0% 2,8% 11,3% (17,8%) 15,4% 29,6% (9,1%) (4,2%) 8,7% BAIIA ajusté1) 18 017 8 564 9 141 5 815 7 037 8 108 1 560 930 32 158 20 792 Marge du BAIIA ajusté1) 13,1% 6,1% 10,8% 7,0% 5,6% 7,4% 7,3% 5,6% 8,8% 6,0%

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Les produits se sont établis à 1,412 milliard de dollars, en hausse de 126,5 millions de dollars, ou 9,9 % en comparaison avec l'exercice 2019. Le recul interne a été de 2,8 %, compensé principalement par la croissance des produits provenant des acquisitions de 12,4%. Ce recul interne a été causé par les impacts reliés à la pandémie de la COVID-19.

Le BAIIA ajusté 1) s'est chiffré à 104,9 millions de dollars, en hausse de 27,4 millions de dollars, ou 35,3 %, en comparaison avec l'exercice 2019.

s'est chiffré à 104,9 millions de dollars, en hausse de 27,4 millions de dollars, ou 35,3 %, en comparaison avec l'exercice 2019. Le bénéfice net s'est chiffré à 48,0 millions de dollars ou 2,18 $ par action comparativement à 6,8 millions de dollars ou 0,32 $ par action pour l'exercice 2019.

La dette à long-terme a diminué de 11,3 millions de dollars, soit de 180,0 millions de dollars au 31 décembre 2019 à 168,7 millions de dollars au 31 décembre 2020. Cette diminution, même après avoir considéré l'acquisition d'ESC, est principalement attribuable à la conversion de débentures convertibles pour un montant total de 25,7 millions de dollars, ainsi qu'aux remboursements de la dette provenant des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation.

Pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, la performance des secteurs d'activité était comme suit :

(en milliers de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services complémentaires Consolidé 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Produits 532 156 539 875 331 615 324 524 483 751 374 692 84 878 73 554 1 411 611 1 285 102 Croissance interne (recul) (2,0%) 1,5% (0,9%) 18,2% (11,8%) 8,4% 20,2% 5,4% (2,8%) 7,1% BAIIA ajusté1) 61 000 35 440 29 333 24 810 16 960 21 636 9 601 4 654 104 930 77 542 Marge du BAIIA ajusté1) 11,5% 6,6% 8,8% 7,6% 3,5% 5,8% 11,3% 6,3% 7,4% 6,0%

Le secteur Propreté et services associés au Canada a connu un trimestre solide, enregistrant des produits de 138,0 millions de dollars représentant un recul organique de 2,8 %, tout en livrant un BAIIA ajusté1 de 18,0 millions de dollars, en hausse de 110,4 % en comparaison avec le quatrième trimestre de 2019. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis a également bien performé au quatrième trimestre de 2020, enregistrant des produits de 84,4 millions de dollars, représentant une croissance interne de 2,8 %, et un BAIIA ajusté1 de 9,1 millions de dollars, soit une augmentation de 57,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. Le secteur Propreté et services associés au Canada et le secteur Propreté et services associés aux États-Unis ont chacun maintenu leur position de chef de file au sein de l'industrie en conseillant les clients sur les meilleurs processus de désinfection, les meilleures procédures à mettre en place et les meilleurs produits à utiliser afin d'aider à maintenir leurs installations propres et d'atténuer le risque de propagation du virus. Bien qu'un certain nombre de clients de nos services de conciergerie opéraient leurs établissements à des niveaux de capacité inférieurs à la normale, de nombreux clients avaient besoin de services supplémentaires et de services spécialisés en raison de la pandémie de la COVID-19, incluant par exemple, une fréquence de nettoyage plus élevée et des services de désinfection.

Le secteur Services techniques, étant le secteur de GDI le plus affecté par la pandémie de la COVID-19, a graduellement récupéré depuis les creux pandémiques atteints lors du deuxième trimestre de 2020. Lors du quatrième trimestre de 2020, ce secteur a enregistré un BAIIA ajusté1 de 7,0 millions de dollars, ou une marge du BAIIA ajusté1 de 5,6 %, en comparaison avec un BAIIA ajusté1 au niveau du seuil de rentabilité lors du deuxième trimestre de 2020 et de 5,2 millions de dollars lors du troisième trimestre de 2020, représentant des marges du BAIIA ajusté1 de 0,1 % et 4,0 % respectivement. Finalement, le secteur des services complémentaires de GDI a connu un autre trimestre solide, enregistrant 21,4 millions de dollars de revenus et 1,6 million de dollars de BAIIA ajusté1 au quatrième trimestre de 2020, soit des augmentations de 29,6 % et 67,8 % respectivement par rapport à la période correspondante de 2019. Ce secteur a continué de connaître des niveaux plus élevés de demande d'équipement de protection individuelle et d'équipement et de fournitures de nettoyage et de désinfection de la part de GDI et de ses clients, ainsi que des clients externes, tout en opérant dans un environnement plus équilibré an niveau de l'offre et de la demande en comparaison à ce qui a été vécu au début de la pandémie.

« Je suis extrêmement satisfait de la performance de GDI en 2020 », a déclaré Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI. « Tel que nous avons fait depuis le début de la pandémie de la COVID-19, l'ensemble de nos unités d'affaires ont vraiment apporté leur contribution en travaillant en étroite collaboration avec nos clients afin de garantir que leurs établissements offrent un environnement sécuritaire à leurs occupants. Nous prévoyons que tant que le virus de la pandémie de la COVID-19 demeurera un risque pour nos sociétés, nos secteurs activités de conciergerie vont continuer de bien performer puisque nos clients se tourne vers GDI pour son expertise et son support accru afin de garder leurs installations sécuritaires. Ainsworth, notre entreprise de services techniques, récupère bien des creux pandémiques enregistrés au deuxième trimestre de cette année. Nous avons vu une reprise graduelle lors des troisième et quatrième trimestres alors que l'activité dans les appels de service a rebondi, et bien que certains projets aient été déplacés en 2021, le niveau d'activité s'est également redressé ici également, et nous pouvons nous appuyer sur un carnet de commande à un niveau record. Je suis également très emballé par notre plus récente acquisition complétée par Ainsworth. Le groupe BPAC (BP), basé dans l'État de New York, est une compagnie bien établie dans les services mécaniques et représente la première acquisition majeure dans le marché américain pour notre secteur Services techniques. BP servira de plateforme afin de bâtir nos activités d'Ainsworth sur le marché des États-Unis, ouvrant ainsi une nouvelle et grande voie de croissance. Nos activités de fabrication et de distribution continuent de bien fonctionner. Même avec une forte demande pour les équipements de protection individuelle et les produits de nettoyage et de désinfection liée à la pandémie, nous avons pu garantir un approvisionnement suffisant pour satisfaire non seulement les besoins de GDI mais également ceux de nouveaux clients externes », a ajouté M. Bigras.

« Alors que nous vivons actuellement une résurgence de la pandémie au Canada et aux États-Unis, nous estimons que les gouvernements régionaux prennent les actions nécessaires pour contrer la pandémie tout en gardant leurs économies fonctionnelles. Considérant le déploiement progressif des divers vaccins contre la pandémie de la COVID-19 et le retour de temps plus chaud à venir, nous prévoyons que le nombre de cas devrait réduire et que les taux d'occupation des établissements devraient commencer à se rétablir. La période pendant laquelle la pandémie de la COVID-19 demeurera en circulation dans nos sociétés demeure inconnue. Jusqu'à ce que la pandémie de la COVID-19 ne soit plus considérée comme un risque, nous anticipons que nos clients auront des besoins accrus pour le nettoyage, la désinfection et les services de maintenance des bâtiments et nous seront bien positionnés pour répondre à l'appel. En raison de la performance exceptionnelle livrée par GDI pendant cette pandémie, notre bilan est solide, nos ratios d'endettement sont à leur plus bas depuis plusieurs années et nous sommes dans une situation financière solide. Nous continuons de nous concentrer sur notre stratégie de croissance par acquisitions et notre solidité financière nous permettra de tirer parti des opportunités stratégiques à mesure qu'elles se présenteront », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux événementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

Conférence téléphonique à l'intention des analystes : 3 mars 2021 à 9 h 00 (heure normale de l'Est)





Les investisseurs et les représentants des médias sont invités à assister à la conférence à titre d'auditeurs seulement. Afin d'assister à la conférence, veuillez composer le numéro de téléphone ci-dessous et entrer le code d'accès indiqué cinq minutes avant l'heure de début de la conférence :





Amérique du nord (sans frais) : 1-888-664-6392 Local : 416-764-8659 (Toronto) ou 514-225-6995 (Montréal) Code d'accès : 73020421





Un enregistrement de la conférence pourra par la suite être écouté jusqu'au 10 mars 2021, en composant :





Amérique du nord (sans frais) : 1-888-390-0541 Local : 416-764-8677 (Toronto) Code d'accès : 020421#

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2020 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedar.com .

_____________________________ 1) Les termes « BAIIA ajusté » et « marge du BAIIA ajusté », n'ont pas de définitions normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, la Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents, les coûts de transaction, de réorganisation et autres, la charge pour le régime de droits à la plus-value du capital et la dépense pour les paiements à base d'actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.

