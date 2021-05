Produits du premier trimestre de 383,6 millions de dollars, en hausse de 28,7 millions de dollars ou 8,1 % comparativement au premier trimestre de 2020.

BAIIA ajusté 1 du premier trimestre de 33,5 millions de dollars, en hausse de 13,5 millions de dollars ou 67,2 % comparativement au premier trimestre de 2020.

Bénéfice net du premier trimestre de 13,1 millions de dollars ou 0,57 $ par action, comparativement à 4,3 millions de dollars ou 0,20 $ par action au premier trimestre de 2020.

En excluant l'acquisition de The BPAC Group inc., la dette à long-terme, déduction faite de la trésorerie et de la dette bancaire, a diminuée de 48,9 millions de dollars entre le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021.

LASALLE, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2021.

Pour le premier trimestre de 2021 :

Les produits du premier trimestre de 2021 se sont établis à 383,6 millions de dollars, en hausse de 28,7 millions de dollars, ou 8,1 % comparativement au premier trimestre de 2020. La croissance du chiffre d'affaires provenant des acquisitions représente 10,4 %, laquelle est compensée par un recul interne du chiffre d'affaires de 0,7 % et un effet de change négatif de 1,6 %. Le recul interne a été causé par les impacts liés à la pandémie de la COVID-19.

Le BAIIA ajusté 1 du premier trimestre de 2021 s'est chiffré à 33,5 millions de dollars, en hausse de 13,5 millions de dollars, ou 67,2 % comparativement au premier trimestre de 2020.

L'acquisition de The BPAC Group inc. (« BP ») a été complétée le 1 janvier 2021. Son intégration progresse bien et suit le plan établi.

La dette à long-terme a augmenté de 20,9 millions de dollars, soit de 168,7 millions de dollars au 31 décembre 2020 à 189,6 millions de dollars au 31 mars 2021, alors que la trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, a également augmenté de 24,0 millions de dollars durant la même période. En excluant l'acquisition de BP, la dette à long-terme, déduction faite de la trésorerie et de la dette bancaire, a diminué de 48,9 millions de dollars.

_________________________________ 1 Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents, les coûts de transaction, de réorganisation et autres et la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.

Pour les premiers trimestres de 2021 et 2020, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Produits 133 853 139 193 79 851 83 120 156 242 121 675 17 149 16 637 383 601 354 852 (Recul) croissance interne (3,8%) 4,1% 1,9% 1,4% (1,4%) 6,1% 3,1% (3,3%) (0,7%) 4,0% BAIIA ajusté1 22 012 9 383 7 731 6 141 6 314 4 685 846 1 399 33 503 20 037 Marge du BAIIA ajusté1 16,4% 6,7% 9,7% 7,4% 4,0% 3,9% 4,9% 8,4 % 8,7% 5,6%

Le secteur Propreté et services associés au Canada a connu un trimestre solide, enregistrant des produits de 133,9 millions de dollars, représentant un recul interne de 3,8 %, tout en livrant un BAIIA ajusté1 de 22,0 millions de dollars, en hausse de 134,6 % comparativement au premier trimestre de 2020. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis a également bien performé au premier trimestre de 2021, enregistrant des produits de 79,9 millions de dollars, représentant une croissance interne de 1,9 %, et un BAIIA ajusté1 de 7,7 millions de dollars, en augmentation de 25,9 % comparativement au premier trimestre de 2020. Les secteurs Propreté et services associés au Canada et Propreté et services associés aux États-Unis ont débuté l'année 2021 sur la même base opérationnelle que celle de la seconde moitié de 2020, avec plusieurs clients opérant leurs établissements à des niveaux de capacité inférieurs à la normale, alors que de nombreux clients nécessitaient des services récurrents supplémentaires et des services spécialisés en raison de la pandémie de la COVID-19, incluant une fréquence de nettoyage plus élevée et des services de désinfection. Nous voyons cette tendance se poursuivre pour nos activités de nettoyage aussi longtemps que le COVID-19 restera une menace pour la société, en particulier au Canada considérant les niveaux élevés de cas liés à la pandémie de la COVID-19 dans un certain nombre de régions.

Le secteur Services techniques, étant le secteur de GDI qui a été le plus négativement affecté par la COVID-19, continue de récupérer du creux pandémique atteint lors du deuxième trimestre de 2020. Lors du premier trimestre de 2021, ce secteur a enregistré un BAIIA ajusté1 de 6,3 millions de dollars, ou une marge du BAIIA ajusté1 de 4,0 %, en ligne avec sa performance historique des premiers trimestres, ceux-ci étant par ailleurs plus faibles en raison de la saisonnalité.

Finalement, le secteur Services complémentaires de GDI a enregistré une diminution de son BAIIA ajusté1 et de sa marge du BAIIA ajusté1 au premier trimestre de 2021 comparativement à l'année précédente. Bien que ce secteur continue de connaître un niveau plus élevé de demande pour les équipements de protection individuelle, il opère dans un environnement plus équilibré an niveau de l'offre et de la demande en comparaison à ce qui a été vécu au début de la pandémie, et il a connu une baisse de la demande de produits de nettoyage quotidiens en raison de taux d'occupation significativement plus faible au cours du premier trimestre de 2021.

« Je suis vraiment satisfait de la performance de GDI au premier trimestre de 2021 », a déclaré Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI. « La pandémie de la COVID-19 a continué d'affecter la Société au cours du premier trimestre de 2021, et chacun de nos secteurs d'activité est touché différemment en fonction de sa zone géographique, de son offre de services et de son mix de marchés finaux. Tel que nous avons fait depuis le début de la pandémie, l'ensemble de nos unités d'affaires ont travaillé en étroite collaboration avec nos clients afin de s'assurer que leurs établissements offrent un environnement sécuritaire à leurs occupants. Nous prévoyons que tant que la COVID-19 demeurera un risque pour la société, nos secteurs activités Propreté et services associés vont continuer de bien performer puisque nos clients se tournent vers GDI pour son expertise et son support accru afin de garder leurs installations sécuritaires. Ainsworth, notre entreprise de services techniques, récupère bien de la fermeture étendue des opérations en raison de la pandémie lors du deuxième trimestre de 2020. À mesure que les installations seront réoccupées, nous nous attendons à une demande croissante du marché pour une meilleure qualité de l'air dans les installations, et en tant que plus grand fournisseur de services CVC et plus grand intégrateur de systèmes d'automatisation non-d'origine pour les bâtiments au Canada, Ainsworth est bien positionné pour bénéficier d'une telle demande. Finalement, notre secteur Services complémentaires a été confronté à certains défis au cours du premier trimestre provenant d'un taux d'occupation des bâtiments assez faible, mais il est bien positionné pour mieux performer au cours des prochains trimestres », a ajouté M. Bigras.

« Nous continuons à être très enthousiastes de notre acquisition de BP, complétée le 1er janvier 2021. Ensemble, BP et Ainsworth représentent désormais un important fournisseur de services pour les systèmes de bâtiments et les services multidisciplinaires aux immeubles dans le Nord-Est des États-Unis. Nous avons déjà commencé à consolider les opérations américaines d'Ainsworth sous l'équipe de direction de BP, et nous nous concentrons maintenant sur la croissance de cette plateforme de pair avec notre plateforme de services de nettoyage sur le marché américain, dans le but de faire de GDI un véritable guichet unique pour les bâtiments d'aujourd'hui et de demain dans le Midwest et le Nord-Est des États-Unis. Notre situation financière est plus forte qu'elle ne l'a jamais été, ce qui renforce notre capacité à continuer à mettre de l'avant notre stratégie de croissance par acquisition et à tirer parti des opportunités stratégiques qui se présenteront », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 31 mars 2021 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedar.com.

