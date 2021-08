Produits du deuxième trimestre de 372,2 millions de dollars, en hausse de 45,5 millions de dollars ou 13,9 % comparativement au deuxième trimestre de 2020.

LASALLE, QC, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2021.

Pour le deuxième trimestre de 2021 :

Les produits du deuxième trimestre de 2021 se sont établis à 372,2 millions de dollars, en hausse de 45,5 millions de dollars, ou 13,9 % comparativement au deuxième trimestre de 2020. La croissance interne a été de 7,8 % et la croissance provenant des acquisitions a été de 9,3 %, lesquelles ont été partiellement compensée par un effet de change négatif de 3,2 %.

du deuxième trimestre de 2021 s'est chiffré à 33,0 millions de dollars, en hausse de 10,5 millions de dollars, ou 46,4 % comparativement au deuxième trimestre de 2020. Le bénéfice net s'est chiffré à 14,0 millions de dollars ou 0,61 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 13,5 millions de dollars ou 0,63 $ par action au deuxième trimestre de 2020.

La dette à long-terme a diminué de 189,6 millions de dollars au 31 mars 2021 à 177,0 millions de dollars au 30 juin 2021, soit une réduction de 12,6 millions de dollars, alors que la trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, a également diminué de 2,5 millions de dollars durant la même période. Ces variations totalisent une réduction totale de 10,1 millions de dollars de la dette long-terme, déduction faite de la trésorerie et de la dette bancaire.

































1) Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents, les coûts de transaction, de réorganisation et autres et la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.

Pour les deuxièmes trimestres de 2021 et 2020, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars

canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Produits 126 116 118 956 74 899 80 359 160 035 107 362 14 668 25 233 372 190 326 732 Croissance (recul) interne 6,0% (11,0%) 4,6% (5,8%) 22,0% (22,6%) (41,9%) 34,2% 7,8% (9,8%) BAIIA ajusté1 18 236 15 165 7 231 6 884 9 869 84 577 4 289 33 013 22 544 Marge du BAIIA ajusté1 14,5% 12,7% 9,7% 8,6% 6,2% 0,1% 3,9% 17,0% 8,9% 6,9%

Pour la période de six mois close le 30 juin 2021 :

Les produits se sont établis à 755,8 millions de dollars, en hausse de 74,2 millions de dollars, ou 10,9 %, par rapport à la période correspondante de 2020. La croissance interne a été de 3,4 % et la croissance provenant des acquisitions a été de 9,9 %, lesquelles ont été partiellement compensée par un effet de change négatif de 2,4 %.

s'est chiffré à 66,5 millions de dollars, en hausse de 23,9 millions de dollars, ou 56,2 %, par rapport à la période correspondante de 2020. Le bénéfice net s'est chiffré à 27,0 millions de dollars ou 1,18 $ par action comparativement à un bénéfice net de 17,8 millions de dollars ou 0,83 $ par action pour la période correspondante de 2020.

La dette à long-terme a augmenté de 8,3 millions de dollars, passant de 168,7 millions de dollars au 31 décembre 2020 à 177,0 millions de dollars au 30 juin 2021, alors que la trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, a également augmenté de 21,4 millions de dollars au cours de la même période, pour une réduction totale de 13,1 millions de dollars de la dette à long-terme, déduction faite de la trésorerie et de la dette bancaire. En excluant l'acquisition de The BPAC Group Inc., la dette à long-terme, déduction faite de la trésorerie et de la dette bancaire, a diminué de 53,4 millions de dollars.

Pour les deux premiers trimestres de 2021 et 2020, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars

canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services complémentaires Consolidé 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Produits 259 969 258 149 154 750 163 479 316 277 229 037 31 817 41 870 755 791 681 584 Croissance interne (recul) 0,7% (3,4%) 3,3% (2,2%) 9,6% (8,8%) (24,0%) 15,3% 3,4% (3,0%) BAIIA ajusté1 40 248 24 548 14 962 13 025 16 183 4 769 1 423 5 688 66 516 42 581 Marge du BAIIA ajusté1 15,5% 9,5% 9,7% 8,0% 5,1% 2,1% 4,5% 13,6% 8,8% 6,2%

Le secteur Propreté et services associés au Canada a connu un solide deuxième trimestre, enregistrant des produits de 126,1 millions de dollars représentant une croissance interne de 6,0 %, tout en réalisant un BAIIA ajusté1 de 18,2 millions de dollars, soit une augmentation de 20,3 % par rapport au deuxième trimestre de 2020. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis a également obtenu de bons résultats au deuxième trimestre de 2021, enregistrant des produits de 74,9 millions de dollars représentant une croissance interne de 4,6 % et un BAIIA ajusté1 de 7,2 millions de dollars, soit une augmentation de 5,0 % par rapport au deuxième trimestre de 2020. Les secteurs Propreté et services associés au Canada et Propreté et services associés aux États-Unis continuent d'afficher de bons résultats, de nombreux clients ayant besoin de services récurrents supplémentaires et de services spécialisés en raison de la COVID-19. Nous voyons cette tendance se poursuivre dans nos activités de nettoyage jusqu'à ce que le virus de la COVID-19 devienne moins menaçant au sein de la société.

Le secteur Services techniques s'est extrêmement bien comporté au cours du deuxième trimestre de 2021, enregistrant un BAIIA ajusté1 de 9,9 millions de dollars, représentant une marge du BAIIA ajusté1 de 6,2 %. Ce secteur a été fortement affecté lors du deuxième trimestre 2020 par l'arrêt complet des opérations sur la plupart des marchés en réponse l'éclosion de la pandémie de la COVID-19, ce qui a limité son BAIIA ajusté1 à 0,1 million de dollars et sa marge du BAIIA ajusté1 à 0,1 %.

Le secteur Services complémentaires a enregistré une baisse du BAIIA ajusté1 et de sa marge du BAIIA ajusté1 au deuxième trimestre 2021 par rapport à l'année précédente. Bien que ce secteur ait continué à connaître une demande pour les équipements de protection individuelle, celle-ci est cependant à un niveau moindre par rapport au deuxième trimestre de 2020 où la demande était anormalement élevée en réponse à l'éclosion de la pandémie de la COVID-19. Ce secteur évolue présentement dans un environnement d'offre et de demande plus équilibré pour les produits liés à la COVID que celui observé au début de la pandémie et demeure affecté par des taux d'occupation significativement bas au cours du deuxième trimestre de 2021, entrainant une baisse de la demande de produits de nettoyage quotidiens tels que les savons, les serviettes en papier et les papiers hygiéniques. Lorsque les taux d'occupation recommenceront à augmenter, nous nous attendons à voir un retour de la demande pour les produits d'utilisation quotidienne dans ce secteur d'activité.

« Je suis très satisfait de la performance de GDI au cours du deuxième trimestre 2021 », a déclaré Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI. « Bien que nous ayons connu des taux d'infection à la COVID en baisse et connu le début de réouvertures graduelles des économiques régionales aux États-Unis et au Canada au cours du deuxième trimestre, la menace du virus demeure mais a un effet positif sur notre activité de nettoyage. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à élaborer des plans de réoccupation afin de garantir que leurs installations soient des environnements sûrs pour leurs occupants. Il y a toujours beaucoup d'incertitude quant à l'évolution du virus, avec les augmentations récentes du nombre de cas dans certaines provinces et états causées par le variant Delta, et nous continuons à croire que tant que la COVID-19 présente un risque pour notre société, nos secteurs d'activité de nettoyage seront performants puisque nos clients se tournent vers GDI pour obtenir une expertise et un soutien accru afin de garder leurs installations sécuritaires. À l'heure actuelle, bon nombre de nos clients exploitant des bureaux commerciaux prévoient de réoccuper leurs installations à l'automne 2021, et nous sommes préparés à les soutenir grâce à nos offres de services de nettoyage améliorés. Ainsworth, notre secteur Services techniques, s'est bien remis des arrêts de travail causé par la pandémie qui ont eu lieu au deuxième trimestre de 2020. Nos activités d'appels de service fonctionne au niveau d'avant-pandémie, nos activités de projet ont repris et nous discutons activement avec les clients sur les technologies et les solutions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'air dans leurs installations. Nous avons un carnet de commandes record dans le secteur Services techniques et nous nous attendons à ce que le second semestre soit solide. Enfin, notre secteur Services complémentaires a dû faire face à des défis continus au cours du deuxième trimestre, le taux d'occupation des installations étant assez faible, mais considérant que ceux-ci commencent à se réoccuper, nous sommes bien positionnés pour obtenir de meilleures performances au cours des prochains trimestres », a ajouté M. Bigras.

« Après plus de 16 mois d'opération en mode pandémie, GDI a prouvé sa résilience et sa capacité à fournir une forte performance opérationnelle, même dans un environnement difficile et incertain. Grâce à la performance exceptionnelle de GDI depuis le début de la pandémie, notre bilan est plus solide que jamais, nos ratios d'endettement sont à leur plus bas niveau et nous sommes dans une position financière solide. Nous continuons à nous concentrer sur notre stratégie de croissance par acquisition et notre excellente situation financière nous permettra de tirer parti des opportunités stratégiques qui se présenteront », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 30 juin 2021 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedar.com.

