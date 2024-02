LASALLE, QC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (la « Société » ou « GDI ») (TSX: GDI) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente définitive pour la vente de son entreprise de distribution de produits d'entretien Solutions Supérieures s.e.c. (« Supérieures ») à Imperial Dade Canada (« Imperial Dade »). Les activités de fabrication de produits chimiques de Supérieures n'ont pas été incluses dans la transaction. La clôture de la transaction devrait avoir lieu à la fin du premier trimestre 2024.

« Je suis heureux d'annoncer la vente de Supérieures à Imperial Dade », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Nous avons réussi à faire de cette entreprise l'un des plus grands distributeurs de produits et d'équipements d'entretien au Canada. Je crois que le moment est venu pour Supérieures de passer à la prochaine étape de son développement stratégique sous la direction d'Imperial Dade, l'un des plus importants distributeurs de produits d'entretien en Amérique du Nord. Dans le cadre de la transaction, nous conservons nos activités de fabrication de produits chimiques et nous continuerons à répondre aux besoins de GDI tout en poursuivant les opportunités de fabrication générique pour lesquelles l'entreprise a connu un succès récent. Enfin, j'aimerais remercier les employés de Supérieures pour leur travail acharné et leur dévouement au fil des ans », a conclu M. Bigras.

« Au nom d'Imperial Dade, je félicite GDI et l'équipe de Supérieures pour avoir mis sur pied une organisation fantastique. Nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec une organisation aussi réputée et nous nous réjouissons de ce prochain chapitre de croissance », a déclaré Jason Tillis, chef de la direction d'Imperial Dade. « La réputation de Supérieures dans l'industrie et son service à la clientèle exceptionnel en font un excellent ajout à la plateforme d'Imperial Dade. Imperial Dade se réjouit de tirer parti de son succès déjà établi et de continuer à trouver des moyens de mieux servir ses clients et ses fournisseurs partenaires », a déclaré Stéphane Lapointe, président d'Imperial Dade.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, d'ingénierie énergétique et optimisation de la performance énergétique, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prévisionnelles au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent concerner les perspectives futures et les événements anticipés de GDI, ses activités, ses opérations, sa performance financière, sa situation financière ou ses résultats et, dans certains cas, peuvent être identifiées par une terminologie telle que " peut ", " sera ", " devrait ", " s'attendre à ", " planifier ", " anticiper ", " croire ", " avoir l'intention ", " estimer ", " prédire ", " potentiel ", " continuer ", " prévoir ", " s'assurer " ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. En particulier, les déclarations concernant les résultats d'exploitation et les performances économiques futurs de GDI, ainsi que ses objectifs et stratégies, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur certains facteurs et hypothèses, y compris la croissance attendue, les résultats des opérations, la performance et les perspectives et opportunités commerciales, que GDI estime raisonnables à la date actuelle. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la société, elles peuvent s'avérer incorrectes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'impact que les incertitudes économiques actuelles peuvent avoir sur les résultats futurs. Les informations prospectives sont également sujettes à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes (décrits dans la section " Facteurs de risque ") qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des prévisions actuelles de GDI. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à l'échec de la mise en œuvre de la stratégie commerciale, les risques opérationnels inhérents à l'activité d'acquisition, l'échec de l'intégration, la baisse des niveaux d'occupation des biens immobiliers commerciaux, l'augmentation des coûts qui ne peuvent être répercutés sur les clients, les pénuries de main-d'œuvre, les perturbations des systèmes de technologie de l'information et les problèmes d'exécution des projets stratégiques de technologie de l'information, augmentation des taux d'intérêt, détérioration des conditions économiques générales, conflit armé prolongé en Ukraine, COVID-19 et pandémie associée, augmentation de la concurrence, influence des principaux actionnaires, perte de clients clés ou à long terme, lois et réglementations sur les marchés publics, procédures judiciaires, atteinte à la réputation, conflits du travail, considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les charges de dépréciation du goodwill et des actifs à long terme, les questions fiscales, la dépendance à l'égard d'employés clés, la participation à des régimes de retraite multi-employeurs, la législation ou d'autres mesures gouvernementales, les fluctuations des taux de change, les litiges avec les franchisés, la cybersécurité et la protection des données, la confidentialité des données et la perception par le public de notre empreinte environnementale, autant d'éléments qui échappent au contrôle de l'entreprise. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier de manière significative par rapport aux prévisions actuelles de la direction. Le lecteur ne doit pas accorder une importance excessive aux informations prospectives et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date. Bien que la direction puisse décider de le faire, la société n'a aucune obligation et ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations à un moment donné, sauf si la loi l'exige.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Renseignements: Investisseur, analyste et média: David Hinchey, Vice-Président exécutif, Développement corporatif, Téléphone : 514-937-1851