LASALLE, QC, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) est heureuse d'annoncer que son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») a été publié le 22 octobre 2021. Ce rapport comprend les principaux domaines ciblés, les objectifs et les moteurs ESG de GDI.

Au cours de l'année 2020, GDI a créé un comité ESG composé d'un groupe diversifié de dirigeants de ses unités d'affaires afin d'effectuer une évaluation approfondie du positionnement ESG de GDI. Le comité ESG a examiné des centaines de sujets et a tenu compte des commentaires reçus d'employés, de clients, de fournisseurs et d'investisseurs afin de choisir les principaux domaines ciblés, ceux qui ont le plus d'impact sur les activités et les parties prenantes de GDI. Le rapport ESG 2021 de GDI identifie les cinq principaux domaines ciblés en matière de facteurs ESG par la Société et fournit des objectifs et des cibles afin d'améliorer sa performance envers ceux-ci. Les cinq principaux domaines ciblés de GDI sont : santé et sécurité; éthique et responsabilité de l'entreprise; gérance environnementale et partenariats; culture d'entreprise; et gouvernance. Les initiatives ESG de GDI seront continuellement surveillées, révisées et raffinées selon l'évolution de GDI et de son paysage commercial.

« Dans un souci de responsabilisation de l'entreprise, nous avons formé notre comité ESG dans le but de formaliser et de structurer les efforts de GDI en matière environnementale, sociale et de gouvernance, démontrant ainsi que les ESG font déjà partie de notre ADN et qu'ils sont déjà présents dans la plupart de nos activités », a déclaré Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI. « En conjonction avec notre performance financière, ce rapport souligne nos progrès et notre engagement continu envers notre personnel, la planète et ultimement, l'impact de nos activités sur la société. »

GDI a effectué des évaluations initiales servant de point de référence pour chaque domaine ciblé ESG et a créé des plans d'action sur un horizon de trois à cinq ans, lesquels incluent des indicateurs clés de performance et des objectifs connexes. GDI a débuté la mise en œuvre de ces plans d'action au cours de l'année 2020. Ce rapport met en évidence que l'engagement envers l'ESG fait déjà partie de l'ADN de GDI, ainsi que de ses plans de croissance stratégique en cours. À ce jour, GDI a réalisé les initiatives suivantes :

Élaboration proactive de politiques et de procédures pour combattre avec succès la pandémie de COVID-19, en fournissant des conseils à l'industrie et en protégeant les travailleurs essentiels et le grand public ;

Positionnement de la sécurité comme une priorité, ce qui a permis à GDI d'obtenir un meilleur classement TRIR en comparaison avec les normes de l'industrie ;

Plantation de 12 500 arbres en 2021 dans le cadre de son initiative de séquestration du carbone, compensant l'émission de C0 2 équivalente à 85 065 gallons d'essence consommés sur une période de 10 ans.

Le rapport 2021 comprend la stratégie de réduction de l'impact environnemental (« SRIE ») de GDI, laquelle se concentre sur les activités de séquestration du carbone tel que l'investissement dans l'innovation visant à réduire l'impact environnemental afin de créer une approche neutre en carbone pour les opérations et la planification de l'entreprise; certaines des grandes activités caritatives que la Société a entreprises l'année dernière; ainsi que des informations qui démontrent l'engagement de GDI envers une saine gouvernance.

Ce rapport rend compte des initiatives que le comité ESG de GDI a déjà mises en place et, à l'avenir, il fournira un support à la Société pour trouver des moyens de s'améliorer en tant que chef de file de l'industrie des services aux immeubles. Au cours des prochaines années, GDI continuera de développer, de raffiner, de surveiller et d'ajuster ses stratégies ESG afin de répondre aux besoins de ses parties prenantes.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

David Hinchey, Vice-président exécutif du développement corporatif, Téléphone : 514 368-8690 poste 282

