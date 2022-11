LASALLE, QC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (TSX : GDI) (la « société » ou « GDI ») est heureuse d'annoncer que la deuxième édition de son rapport annuel sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») a été publiée le 8 novembre 2022. Ce rapport ESG renforce l'engagement de GDI envers ses initiatives ESG et fournit des informations sur les progrès de GDI dans la réalisation de ses objectifs déclarés.

Le rapport ESG de l'année dernière a établi une structure fondamentale sur la façon dont GDI allait progresser vers l'atteinte de ses cibles ESG. Le rapport détaillé de 2022 indique que la société a déjà atteint plusieurs de ces cibles, y compris la création de deux comités, l'un axé sur la sécurité et la santé et l'autre sur la diversité et l'inclusion, ainsi que le maintien d'un taux total d'incidents à déclaration obligatoire bien inférieur au taux moyen de 20 % des secteurs contenus dans le SCIAN. De plus, GDI a déjà atteint son objectif visant à porter à au moins 25 % la diversité dans la composition de son conseil d'administration avant la fin de 2024.

« Nous ne sommes encore qu'au début de notre parcours, mais nous avons déjà constaté des progrès dans notre analyse, notre compréhension, notre gestion et l'amélioration de nos efforts d'entreprise dans tous les aspects ESG », a indiqué Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Ce deuxième rapport annuel illustre la façon dont nos objectifs s'enracinent et se développent, les enjeux ESG devenant rapidement un sujet de discussion quotidien et un aspect important de la culture de GDI. »

Malgré les problèmes majeurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale, GDI maintient son effort concerté pour atteindre ses objectifs de remplacement des véhicules anciens par des alternatives durables et a fixé de nouveaux objectifs pour réduire encore plus son impact environnemental. Preuve de l'engagement de l'entreprise envers ses objectifs ESG, l'unité d'affaires américaine de services de nettoyage et d'entretien de GDI a obtenu sa certification environnementale ISO 14001 un an plus tôt que prévu. Par ailleurs, l'ensemble du Groupe d'entreprises GDI a obtenu la certification EcoVadis. Depuis la publication de son rapport ESG 2021, GDI s'est engagée dans les activités clés suivantes dans le cadre de sa stratégie de réduction des impacts environnementaux :

Lancement d'activités visant à évaluer ses émissions globales de GES et le détournement de ses déchets;

Création de politiques d'approvisionnement et de conception de produits durables;

25 % des dépenses sur des produits et du matériel ayant une cote environnementale d'une tierce partie au sein de l'unité d'affaires canadienne de services de nettoyage et d'entretien.

Le rapport ESG 2022 fait également état des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et des activités en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, notamment en ce qui a trait à l'augmentation du nombre de femmes dans des postes de direction et des postes techniques, aux partenariats avec des fournisseurs favorisant la diversité ainsi qu'à la participation à des organisations tierces privilégiant la diversité afin d'améliorer l'accès des communautés mal servies et de promouvoir la croissance des entreprises exploitées par des personnes issues de minorités.

Le rapport ESG 2022 rend compte des initiatives actuelles et à venir visant à déterminer les moyens par lesquels GDI peut s'améliorer à titre de chef de file du secteur des services aux immeubles. En prévision de 2023, le comité ESG de GDI travaille sur des initiatives de prévention de l'esclavage moderne et le lancement de la solution de gestion des ressources humaines et de la paie de la société. Dans les prochaines années, GDI continuera de concevoir, de perfectionner, de surveiller et d'adapter ses stratégies ESG afin de répondre aux besoins de ses parties prenantes, d'améliorer la sécurité et de faire encore plus de place à l'innovation.

