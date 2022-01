LASALLE, QC, le 4 jan. 2022 /CNW Telbec/ - GDI Services aux Immeubles inc. (TSX: GDI) (la «Société» ou «GDI») est heureuse d'annoncer que sa filiale américaine, GDI Integrated Facility Services USA Inc., a conclu l'acquisition d'IH Services, Inc. et de ses sociétés affiliées («IH») en date du 31 décembre 2021.

Fondée en 1955 et ayant son siège social à Greenville (Caroline du Sud), IH est l'un des plus importants et plus respectés fournisseurs de services de nettoyage commercial du sud-est des États-Unis. Avec près de 8 000 employés, IH a généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 millions de dollars américains au cours de la période de douze mois se terminant le 30 août 2021.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir l'équipe d'IH au sein de la famille de GDI », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « IH est un leader de l'industrie dans le sud-est des États-Unis et exerce ses activités dans 29 États desservant principalement les marchés industriel, de la distribution et de la santé. IH est dirigée par une équipe de direction solide et chevronnée qui continuera de gérer l'entreprise et deviendra l'équipe de direction régionale de GDI couvrant le sud-est des États-Unis. L'acquisition d'IH représente une expansion significative des activités de GDI aux États-Unis, élargissant considérablement nos activités de nettoyage commercial aux États-Unis et notre empreinte géographique. Le multiple du prix d'achat se situe dans notre fourchette habituelle pour nos grandes acquisitions, et nous nous attendons à ce que la marge du BAIIA ajusté normalisé d'IH[1] soit conforme aux objectifs de marge à long terme de GDI à mesure que les meilleures pratiques sont partagées et que l'efficacité opérationnelle est réalisée. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à GDI », a déclaré Ryan Hendley, président et chef de la direction d'IH. « Depuis sa fondation par mon père Dick Hendley en 1955, IH est devenue l'un des plus grands fournisseurs de services aux immeubles basés dans le Sud-Est et ce que nous considérons comme l'une des meilleures entreprises de notre industrie. Je suis incroyablement fier de toute l'équipe d'IH pour avoir fait d'IH ce qu'elle est aujourd'hui, Je pense que GDI est un partenaire idéal pour nous parce qu'il y a une forte adéquation commerciale et que nous partageons la même culture et les mêmes valeurs. Je suis impatient de travailler avec GDI pour poursuivre la croissance et le succès de notre entreprise. »

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés au service de nettoyage de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com

Certains énoncés dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent être relatives aux perspectives futures ou aux événements, activités, exploitations, rendements financiers, conditions financières ou résultats anticipés par GDI qui, dans certains cas, peuvent être introduites par l'emploi de termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continu », « prévoir », « confiant », « assurer » ou autres expressions semblables à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. En particulier, les énoncés relatifs aux résultats d'exploitation et aux performances économiques futurs de GDI, à leurs objectifs et stratégies et aux bénéfices anticipés de l'acquisition de IH constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris la croissance prévue, les résultats d'exploitation, la performance ainsi que les perspectives et occasions d'affaires que GDI jugent raisonnables en date des présentes. Bien que la direction considère ces hypothèses raisonnables, elles pourraient s'avérer inexactes. GDI est incapable de prédire avec certitude les conséquences que pourraient avoir les incertitudes économiques actuelles sur les résultats futurs. Les informations fournies dans ces énoncés sont également assujetties à certains risques, incertitudes et suppositions qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux actuellement prévus, notamment le risque que l'entreprise existante et l'entreprise acquise ne soient pas intégrées avec succès, le risque que les économies et les synergies attendues de l'acquisition ne soient pas entièrement réalisées ou prennent plus de temps que prévu à réaliser, les perturbations résultant de l'acquisition rendant plus difficile le maintien des relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs et les conséquences de la conjoncture économique générale. Par conséquent, les événements et les résultats futurs pourraient être très différents de ceux actuellement prévus par la direction. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs ni se fier à ces informations à toute autre date. Bien que la direction puisse décider de le faire, la société n'est pas tenue et ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations, à quelque moment que ce soit, sauf si la loi l'exige.

1 Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents, les coûts de transaction, de réorganisation et autres et la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. Pour plus de précisions et pour la réconciliation de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion de la Société.

