LASALLE, QC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) a le plaisir d'annoncer que deux acquisitions ont été complétées avec succès par ses filiales opérantes en septembre 2021.

Ainsworth inc. (« Ainsworth ») a poursuivi son expansion aux États-Unis avec l'acquisition d'Enginuity, LLC (« Enginuity »), prenant effet le 1er septembre 2021. La transaction Enginuity fait suite à la première acquisition stratégique d'Ainsworth sur le marché américain de The BPAC Group inc. en janvier 2021. Basée à Mechanicsburg en Pennsylvanie et possédant un bureau à Glen Arm dans le Maryland, Enginuity est une entreprise ouvrant comme entrepreneur et fournisseur de services mécaniques de premier plan dans le domaine de la conception et de la construction en Pennsylvanie et dans le Maryland. Avec une culture d'entreprise axée sur la sécurité, l'altruisme, la confiance et le dynamisme, Enginuity est devenu le fournisseur de solutions mécaniques de choix pour les clients ayant des projets technologiquement complexes et pour ceux qui recherchent un fournisseur de services fiable et digne de confiance afin de répondre à tous leurs besoins mécaniques. Sur le plan géographique, Enginuity est bien positionnée pour soutenir le secteur Propreté et services associés aux États-Unis de GDI, lequel possède une forte présence opérationnelle en Pennsylvanie et dans la vallée du Delaware.

De plus, le 15 septembre 2021, Solutions Supérieures S.E.C. (« Solutions Supérieures »), a complété l'acquisition de certains actifs de Fuller Industries, LLC (« Fuller ») via une filiale américaine nouvellement constituée. Cette transaction représente la première acquisition sur le marché américain pour les activités de fabrication et distribution de GDI. Basée à Great Bend au Kansas, Fuller exploite une usine de fabrication de produits chimiques et de nettoyage disposant de 585 000 pieds carrés et d'une importante capacité de production excédentaire, laquelle sera essentielle pour soutenir la croissance de Solutions Supérieures sur le marché américain. Fuller fabrique une gamme complète de produits chimiques de nettoyage ainsi qu'une gamme de produits de nettoyage tels que des flacons pulvérisateurs, des conteneurs en plastique, des balais et des brosses desservant les marchés commerciaux et industriels.

Le revenu annuel combiné généré par Enginuity et Fuller, sur une base proforma et tel que généré au cours de leurs douze derniers mois, était d'environ 60 millions de dollars américains. La marge du BAIIA ajusté1 d'Enginuity est en ligne avec celle d'Ainsworth, et le profil de marge du BAIIA ajusté1 de Fuller devrait être en ligne, et potentiellement plus élevé, que celui de l'ensemble des activités de GDI, au fur et à mesure que les volumes de fabrication augmenteront.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de ces deux partenariats », a déclaré Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI. « Enginuity est une entreprise très bien gérée avec une culture forte, laquelle est parfaitement alignée avec la nôtre, et cette acquisition présente une complémentarité stratégique solide puisqu'elle opère au sein de l'empreinte géographique existante des activités de Propreté et services associés aux États-Unis de GDI. En joignant nos forces à celles de Fuller, nous disposons d'une grande plateforme de fabrication situé géographiquement au centre du marché américain et d'une capacité excédentaire importante pour soutenir la croissance future. De plus, nous croyons que le fait de pouvoir offrir aux clients américains une gamme de produits fabriqués aux États-Unis permettra à Solutions Supérieures d'accélérer sa pénétration du marché américain. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux membres de l'équipe d'Enginuity et de Fuller dans la famille GDI et nous sommes impatients de générer ensemble croissance et prospérité », a conclu M. Bigras.

____________________________ 1 Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents, les coûts de transaction, de réorganisation et autres et la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Renseignements: Investisseurs, analystes et médias, David Hinchey, Vice-président exécutif du développement corporatif, Téléphone : 514 368-8690 poste 282

Liens connexes

https://gdi.com/