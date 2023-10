LASALLE, QC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (TSX: GDI) (la « Société » ou « GDI ») est heureuse d'annoncer qu'elle a convenu de conclure un protocole d'entente (« MOU ») avec La Financière Atalian (« Atalian ») afin de collaborer à la poursuite et à la prestation de services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux pour des clients internationaux potentiels dans leurs régions respectives, Atalian opérant en Europe et GDI en Amérique du Nord. Parallèlement au protocole d'entente, la filiale américaine de GDI, GDI Services Inc., a signé une convention d'achat pour l'acquisition de l'entreprise de services commerciaux aux immeubles d'Atalian située aux États-Unis (« Atalian USA »).

Atalian est un important fournisseur de services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux basé en France, avec des opérations dans plus de 20 pays. Atalian a généré 2,1 milliards d'euros de revenus en 2022 et compte actuellement plus de 70 000 employés au service de plus de 21 000 clients. Atalian USA a été créée grâce à la réalisation de quatre acquisitions entre 2017 et 2019 et emploie actuellement plus de 2 500 employés, avec des opérations concentrées dans les régions du nord-est, du Midwest et du mid-Atlantique des États-Unis.

« Nous sommes extrêmement excités à l'idée d'établir cet accord global de collaboration avec Atalian », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Atalian est un leader dans le secteur des services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux et possède une présence significative en Europe. Ce protocole d'entente réunit les forces de deux grandes entreprises de services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux ayant des capacités transatlantiques pour recruter et servir des clients possédant des portefeuilles immobiliers internationaux. Atalian USA se joindra à GDI, ce qui renforcera la plateforme de services commerciaux de GDI aux États-Unis, tout en nous permettant de pénétrer de nouvelles géographies telles que la ville de New York, l'Ohio et le Missouri. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de coopérer avec GDI et nous sommes impatients d'apporter de la valeur à nos clients grâce à notre partenariat », a déclaré Maximilien Pellegrini, PDG d'Atalian. « Nous connaissons les dirigeants de GDI depuis de nombreuses années et nous pensons qu'ils seront un partenaire solide pour Atalian en Amérique du Nord. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur de nouvelles opportunités. »

La clôture de l'acquisition, qui sera financée par les facilités de crédit existantes de GDI, est prévue le 31 octobre 2023 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, d'ingénierie énergétique et optimisation de la performance énergétique, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

À PROPOS D'ATALIAN

Atalian est l'un des plus grands fournisseurs de services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux au monde. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2022, plus de 70 000 employés répartis dans 20 pays et plus de 21 000 clients dans les secteurs public et privé, Atalian propose des services de nettoyage, de sécurité, de services techniques, de gestion de l'énergie, de conformité, de restauration et d'accueil.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certains énoncés contenus dans ce rapport de gestion peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives de GDI ou traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI de même que les bénéfices anticipés de la signature du protocole d'entente et de l'acquisition d'Atalian USA constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, notamment à des risques et à des incertitudes (dont ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque ») qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à l'échec de la mise en œuvre de la stratégie commerciale, les risques d'exploitation inhérents aux activités d'acquisition, l'incapacité d'intégrer les acquisitions, la baisse du taux d'occupation des immeubles commerciaux, la hausse des coûts qui ne peuvent être facturés aux clients, les pénuries de main-d'œuvre, les interruptions des systèmes de technologies de l'information et problèmes de mise en œuvre des projets de technologies de l'information stratégiques, l'augmentation des taux d'intérêt, la détérioration de la conjoncture économique générale, le conflit armé prolongé en Ukraine, à la COVID-19 et autre pandémie, l'intensification de la concurrence, l'influence des actionnaires principaux, la perte de clients importants ou de relation de longue date avec des clients, les lois et règlements concernant les achats du secteur public, les poursuites judiciaires, l'atteinte à la réputation, les conflits de travail, les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), le goodwill et les charges de dépréciation d'actifs à long terme, les questions fiscales, la dépendance envers des employés clés, la participation aux régimes de retraite interentreprises, la législation ou les autres mesures gouvernementales, les fluctuations des taux de change, les litiges avec les franchisés, la cybersécurité et la protection des données, la confidentialité des données et la perception du public à l'égard de notre empreinte environnementale, facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

