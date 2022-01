GDA - Services immobiliers intégrés - Nouvel actionnariat, nouvelle dénomination : Un nouvel élan pour l'entreprise !

Steve Gilbert, cofondateur de l'entreprise, passe ainsi le flambeau de la gestion à Louis Deschênes, qui en devient le président. Deux nouveaux associés se joignent également à l'actionnariat de la firme. « Après pratiquement une décennie de développement et de croissance ininterrompue, c'est avec beaucoup d'émotions, mais aussi avec le sentiment du devoir accompli, que je passe les rênes d'une entreprise en pleine santé à une relève dynamique et plus que compétente », a déclaré Steve Gilbert. M. Gilbert demeure chez GDA, devenant conseiller stratégique à la haute direction, tout en œuvrant au développement des affaires de la firme.

Monsieur Louis Deschênes, qui prend les commandes de l'entreprise, a, pour sa part, déclaré : « C'est avec un immense plaisir que je relève ce nouveau défi. Nous allons ensemble, avec Steve Gilbert, nos deux nouveaux associés et toute l'équipe de GDA, continuer à miser sur la prestation de services de grande qualité, à la rencontre des exigences élevées de notre clientèle immobilière ».

Une relève dynamique et compétente, un actionnariat renouvelé

Afin de refléter ce nouvel élan, l'actionnariat de GDA - Services immobiliers intégrés s'enrichit de Pierre-François Monnier, qui en demeure le directeur général, et de Roxanne Carrier, qui va assurer la direction du département Évaluation immobililère.

« Notre nouvelle direction est prête à amorcer un nouvel élan de croissance. La transition s'est réalisée de manière harmonieuse et ordonnée. Pierre-François et Roxanne sont tout aussi reconnaissants que je le suis envers le cofondateur et ancien président Steve Gilbert. Il a fait grandir et rayonner l'entreprise et à présent, il pourra se concentrer sur ses grandes forces : le conseil stratégique et le développement des affaires », poursuit Louis Deschênes.

Un nouveau nom, reflet d'une offre de service enrichie et intégrée

Marquées par un développement des affaires soutenu, les dernières années ont été source d'un élargissement considérable de l'offre de services de la firme. Ainsi, l'entreprise offre maintenant six lignes d'affaires complètes et complémentaires, soit :

Évaluation immobilière

Révision de valeurs municipales

Contrôle des coûts

Évaluation des équipements

Expropriations

Valeurs assurables et fonds de prévoyance

Afin de témoigner de ce nouvel éventail de services, l'entreprise, anciennement connue sous le nom de GDA-Québec, devient GDA - Services immobiliers intégrés. La nouvelle dénomination reflète ainsi la nouvelle envergure de la firme.

À propos de GDA - Services immobiliers intégrés

GDA - Services immobiliers intégrés est une entreprise de services-conseils en immobilier à dimension humaine, dont l'équipe profite d'une solide expérience et d'une réputation fort enviable dans le marché québécois, laquelle possède une expertise de pointe dans différents champs de pratique. La complémentarité des forces de nos professionnels, combinée à un réseau de collaborateurs chevronnés, fait en sorte que la firme est en mesure d'offrir des services professionnels complets et de très grande qualité.

