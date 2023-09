SINGAPOUR, 14 septembre 2023 /CNW/ - GLP Capital Partners (« GCP »), un chef de file mondial de la gestion d'actifs alternatifs qui se spécialise dans les placements thématiques dans des actifs réels et le capital privé, a publié son premier rapport sur le développement durable, préparé en référence aux Normes universelles 2021 de l'organisme Global Reporting Initiative (GRI).

« Bien qu'il s'agisse du premier rapport sur le développement durable de GCP, à bien des égards il s'agit d'une continuation des rapports antérieurs sur le développement durable de GLP, qui reflète l'engagement continu de notre organisation à l'égard de l'intégration du développement durable dans nos pratiques d'affaires et d'investissement », a déclaré Alan Yang, chef de la direction de GCP. « Nous sommes fiers de présenter les progrès réalisés en 2022, y compris l'amélioration de notre politique d'investissement responsable et son élargissement à notre plateforme de capital privé, ainsi que notre investissement important dans la collecte de données et la production de rapports pour mesurer notre impact et nos progrès. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à partager le développement de notre programme ESG chaque année. »

« L'an dernier, nous avons mis à jour l'évaluation de notre incidence afin de tenir compte de l'évolution de notre entreprise à la suite de la réorganisation dont elle a fait l'objet », a déclaré Meredith Balenske, responsable de la durabilité mondiale et des facteurs ESG chez GCP. « Cet examen de notre incidence a renforcé certains des sujets ayant le plus grand impact sur nos activités à l'échelle mondiale, notamment les émissions de gaz à effet de serre, l'énergie propre, l'engagement communautaire, la biodiversité et la santé et la sécurité. Nous avons également abordé de nouveaux sujets dans ce rapport. »

Points saillants du rapport 2022 :

Capacité de 700 MW en énergie renouvelable dans notre portefeuille [1]

Obtention de 463 certifications de bâtiments écologiques et certifications énergétiques

Participation de 18 fonds au GRESB

Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies

Fin du premier exercice d'évaluation des risques climatiques et d'analyse de scénarios

Communication des politiques anticorruption à l'ensemble des employés

Dons de 1,6 millions USD à des organismes de bienfaisance ou par l'entremise de notre fondation

Organisation de 5 512 séances de formation et de perfectionnement sur la diversité et l'inclusion, l'éthique, la santé et la sécurité et la cybersécurité

En 2022, GCP a entrepris un exercice visant à déterminer les risques climatiques potentiels, les possibilités et les répercussions sur ses activités des scénarios « Neutralité carbone 2050 » et « Politiques actuelles » du NGFS[2], qui a servi de base de référence pour d'autres analyses et divulgations. Afin d'améliorer la diligence raisonnable en matière de facteur ESG, l'entreprise a également lancé OneESG, son système de gestion de données, pour collecter des données et suivre les performances ESG de ses actifs immobiliers, et ajouté des outils de criblage spécifiques aux différents secteurs pour ses investissements en capital.

Le rapport complet est disponible en ligne ici . Pour en savoir plus sur les efforts de GCP dans les domaines des facteurs ESG et du développement durable, consultez le https://gcp.com/responsible-investing/

À propos de GLP Capital Partners

GLP Capital Partners (« GCP ») est un chef de file mondial de la gestion d'actifs alternatifs, spécialisé dans les placements thématiques dans des actifs réels et le capital privé. Avec un total de 124 milliards USD d'actifs sous gestion dans 55 fonds au 30 juin 2023, GCP s'appuie sur une longue tradition de leadership au sein des marchés asiatiques à forte croissance et sur un bilan de réussite à grande échelle aux États-Unis, en Europe et au Brésil. GCP est le gestionnaire exclusif des placements et des actifs de GLP Pte Ltd. Pour en savoir plus sur GCP, visitez www.gcp.com .

[1] Comprend la capacité solaire et éolienne, installée directement ou indirectement, contrôlée, gérée ou détenue par GLP et n'inclut pas l'énergie renouvelable achetée

[2] Le Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) s'est associé à un groupe d'experts de climatologues et d'économistes pour concevoir un ensemble de scénarios hypothétiques afin de démontrer comment les changements climatiques (risque physique) et les tendances en matière de politiques climatiques et de technologies (risque associé à la transition) pourraient engendrer différents avenirs. https://www.ngfs.net/ngfs-scenarios-portal/

