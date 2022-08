GCLSI reçoit la certification française pour l'empreinte carbone pour ses séries de modules photovoltaïques 182 et 210

SUZHOU, Chine, 9 août 2022 /CNW/ - GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCLSI) a récemment obtenu la certification française relative à l'empreinte carbone pour ses séries de modules photovoltaïques (PV) à haut rendement de 182 mm et de 210 mm. À ce jour, la certification française pour l'empreinte carbone a été octroyée à la gamme complète de produits de GCLSI, ce qui contribue à enrichir l'écosystème des produits sur le marché français.

La certification française, décernée par Certisolis, un organisme tiers désigné par la Commission de régulation de l'énergie, constitue l'exigence minimale à laquelle doivent se soumettre les projets PV avec des produits de plus de 100 kWp pour entrer sur le marché français.

La puissance maximale des produits certifiés de GCLSI a atteint 675 W, ce qui comprend tous les scénarios d'application au niveau résidentiel, commercial et industriel (C et I) et à l'échelle des services publics. Ce produit adopte des technologies de fabrication de pointe à faible émission de carbone afin de fournir un cycle de vie complet de l'énergie propre, en appliquant des technologies de barres omnibus multiples, de coupe non destructive et de demi-cellules pour permettre une mise à niveau complète des performances du module. GCLSI offre des avantages écologiques à long terme, très efficaces et stables pour le processus de décarbonisation de ses clients.

« Notre vision consiste à offrir une énergie verte en nous engageant depuis longtemps à mieux servir le client et à créer des produits plus écologiques et plus économes en énergie pour le marché mondial afin de contribuer à l'objectif de carboneutralité », a déclaré Thomas Kun Zhang, président directeur de GCLSI. « L'obtention de la certification française sur l'empreinte carbone, ainsi que l'adaptation à la demande d'énergie verte sur le marché français ont renforcé notre confiance pour apporter des contributions plus positives aux questions de développement durable à l'avenir », a ajouté M. Zhang.

À la fin de 2017, GCLSI a soumis pour la première fois une demande de certification française pour l'empreinte carbone et a obtenu sa première certification pour l'ensemble de la chaîne industrielle de produits polycristallins en 2019, avec des ventes de produits entrant sur le marché français. En 2020, l'entreprise obtient sa première certification pour les produits monocrystallins, puis pour les séries de 182 mm et de 210 mm en juillet 2022.

La certification française pour l'empreinte carbone a prouvé les avantages commerciaux de GCLSI en matière de produits à faible émission de carbone, en particulier dans le contexte des objectifs de pointe relativement au carbone et à la carboneutralité. Parallèlement, elle établit une base solide pour que GCLSI obtienne la certification pour les émissions de carbone en Chine et promeut le projet de certification de l'empreinte carbone en Europe.

