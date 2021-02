SUZHOU, Chine, 26 février 2021 /CNW/ - GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCLSI » ou « la Société ») (Shenzhen : 002506), une entreprise chinoise de premier plan spécialisée dans les technologies photovoltaïques (PV), a livré avec succès une commande de ses trousses solaires G-Home à Enpal, un fournisseur allemand de renom pour les solutions en matière d'énergie solaire. Il s'agit là d'un grand pas en avant dans l'évolution de GCLSI sur les marchés étrangers, puisqu'après avoir été un fournisseur d'équipements standardisés pour les nouvelles énergies, elle devient un fournisseur de services et solutions personnalisées.

La trousse solaire G-Home consiste en un système complet intégrant les modules à haute efficacité de GCL et les équipements associés. Le préassemblage du système simplifie l'implantation et réduit considérablement le temps d'installation. En septembre 2020, GCLSI a signé une entente stratégique avec Enpal pour fournir 5 000 trousses solaires G-Home. Société du domaine de l'énergie, Enpal cherche à offrir de nouvelles solutions énergétiques aux ménages. Elle est une force émergente dans l'industrie des nouvelles énergies intelligentes.

« Grâce à nos produits et services, GCLSI prend une orientation commerciale plus globale, et notre transformation actuelle reflète l'évolution importante que nous vivons, a déclaré Thomas Zhang, chef de la direction de GCLSI. Forts de nos avantages technologiques et de notre focalisation sur le marché allemand, nous sommes très heureux de mener à terme cette livraison à Enpal et ferons bientôt étalage de notre trousse solaire G-Home sur les autres marchés internationaux. »

La trousse solaire G-Home de GCLSI est une solution intégrée de qualité supérieure pour les propriétaires domiciliaires. Son adaptabilité et sa capacité de personnalisation lui permettent d'être installé sur une variété de toits, avec une procédure d'implantation simplifiée pour différents clients et besoins. En adoptant la trousse solaire G-Home de GCLSI - et sa capacité de fusionner les fonctions de stockage et de gestion énergétique domestique -, les propriétaires peuvent capter l'énergie solaire tout au long de la nuit et ainsi profiter d'une solution énergétique intelligente et écologique.

Au cours des dernières années, GCLSI a mis davantage l'accent sur la R et D technologique, fournissant notamment des services de conception technique pour différents types et tailles de systèmes de production photovoltaïque d'électricité. Elle est en mesure de tirer profit de son système de gestion exhaustif de la chaîne d'approvisionnement industrielle, afin d'offrir aux clients des solutions optimales et adaptées en matière de produits et systèmes. Dans le cadre de son expansion mondiale, GCLSI s'engage à explorer des perspectives plus vastes et à fournir encore plus de solutions sur le marché allemand de l'énergie propre.

À propos de GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd. (002506.SZ) (GCLSI) fait partie du groupe GCL, un conglomérat mondial du domaine de l'énergie et la plus grande société non gouvernementale du genre en Chine, axée sur les nouvelles formes d'énergie propre et leurs services connexes. GCL System Integration est établie partout dans le monde, avec cinq installations de production en Chine continentale et une au Vietnam, mais aussi une capacité modulaire de 8 GW plus une capacité supplémentaire de 4,3 GW via ses cellules à haut rendement, ce qui en fait un producteur de modules de classe mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.gclsi.com/.

SOURCE GCLSI

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Echo Zhang, direction du marketing, +86-512 6853 2912, [email protected], https://www.gclsi.com/

Liens connexes

https://www.gclsi.com/