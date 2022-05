Travaillant en collaboration avec Ocean Sun, propriétaire et concepteur norvégien d'une technologie solaire flottante exclusive, GCLSI, en tant que fournisseur, fournit des modules solaires pour le projet de 2 MWc sur le réservoir de Banja, le plus grand projet du genre dans la région, qui est actuellement en construction.

« Nous sommes fiers que nos modules brevetés aient été choisis pour jouer un rôle clé dans cet important projet solaire flottant en Albanie, a déclaré Thomas Kun Zhang, président exécutif de GCLSI. La coopération permet de déterminer que les produits estampillés par GCLSI sont très concurrentiels sur le marché mondial pour ce type de projet, a ajouté M. Zhang.

« La collaboration à long terme avec GCLSI a été excellente grâce à ses modules à haut rendement et à son équipe professionnelle et serviable de GCLSI », a déclaré Børge Bjørneklett, chef de la direction d'Ocean Sun.

Le projet, dont l'investissement total est estimé à deux millions d'euros, a été supervisé par le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Europe, Statkraft, en collaboration avec Ocean Sun. GCLSI a participé au projet en fournissant des modules solaires, qui ont subi des essais rigoureux au cours du processus de développement et qui sont adaptés à de multiples circonstances, y compris l'immersion dans l'eau de mer sur une longue période sans en compromettre le rendement.

La première phase de mise en œuvre du projet comprend environ 1 600 panneaux solaires, couvrant près de 4 000 mètres carrés, avec une capacité installée de 0,5 MWc. L'unité a récemment été déployée et raccordée au réseau avec succès.

La deuxième phase ajoute une capacité combinée de 1,5 MWc, et la construction devrait être terminée cette année. Une fois achevée, la centrale produira de l'énergie renouvelable qui sera injectée dans le réseau national albanais.

À propos de GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd. (002506.SZ) (GCLSI) fait partie du groupe GCL, un conglomérat mondial du domaine de l'énergie et la plus grande société non gouvernementale du genre en Chine, axée sur les nouvelles formes d'énergie propre et leurs services connexes. Visitez le : https://www.gclsi.com/ .

À propos d'Ocean Sun

En combinant l'expertise norvégienne dans le domaine maritime à l'énergie photovoltaïque, Ocean Sun offre une solution audacieuse à nos besoins énergétiques mondiaux. La technologie brevetée consiste à installer des modules solaires sur les membranes, ce qui offre des avantages en matière de coûts et de rendement.

Visitez le : www.oceansun.no

