SUZHOU, Chine, 10 novembre 2021 /CNW/ - Le 5 novembre, GCL System Integration Technology Co., Ltd. (Shenzhen:002506) (« GCLSI »), une entreprise chinoise de premier plan spécialisée dans les technologies photovoltaïques (PV), a signé un accord de coopération stratégique avec Shanghai Beststeel New Energy Co., Ltd. (« Beststeel »), au GCL Energy Center, à Suzhou, dans la province du Jiangsu. L'accord souligne le partenariat entre GCLSI et Beststeel. Les deux entreprises collaboreront en vue de construire des systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment, en créant une équipe consacrée à l'élaboration et à la mise en marché de nouveaux produits de systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment, afin de tirer parti de la combinaison de systèmes de production d'énergie photovoltaïque et de couverture métallique.

« Il s'agit d'une collaboration entre deux chefs de file de l'industrie, car Beststeel joue depuis 25 ans un rôle actif dans l'industrie de la construction grâce à une compréhension approfondie du système de placage de métal (toiture/mur), a déclaré Zhang Kun, président exécutif de GCLSI. Le partenariat permettra aux deux entreprises d'étendre leurs scénarios d'application et leurs activités sur le marché de la construction industrielle et commerciale, en créant des synergies sur le plan de l'innovation des produits et de la conformité aux normes, ce qui, en retour, permettra d'améliorer l'efficacité de nos offres et de provoquer un changement radical dans l'ensemble du secteur. Forts de la confiance que Beststeel démontre envers GCLSI, nous nous attendons à tirer pleinement parti des avantages respectifs des deux entreprises dans le développement de nouveaux produits de systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment, dans le but de stimuler la croissance du secteur de l'énergie propre. »

« Sous l'impulsion des politiques faisant la promotion des bâtiments écologiques, le marché des bâtiments modulaires et préfabriqués intégrés a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Le secteur du revêtement d'immeuble a également connu une croissance importante, compte tenu de la tendance à l'industrialisation de la construction, a indiqué Xu Jinyong, président de Beststeel. Nous avons choisi GCLSI comme partenaire stratégique dans le domaine des systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment en raison de sa vaste expérience dans le secteur des énergies renouvelables, et plus particulièrement du marché de l'énergie photovoltaïque. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour offrir des produits de systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment sûrs et fiables dans le monde entier. »

À propos de Beststeel

Beststeel est considérée comme l'une des plus importantes manufactures de structures d'acier, fondées sur le systèmes de placage de métal et le système de charpente en acier de faible épaisseur en Chine. Elle a été désignée comme étant une marque bien connue dans l'industrie de la construction en Chine.

À propos de GCLSI

GCLSI est l'un des principaux fournisseurs chinois de systèmes énergétiques intégrés. Elle œuvre principalement dans la recherche et le développement, la conception, la production et la vente de cellules photovoltaïques à haut rendement, de modules différenciés, de systèmes d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour les centrales électriques, et de systèmes intégrés de stockage d'énergie, en plus de fournir des services à guichet unique.

