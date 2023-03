SUZHOU, Chine, 28 mars 2023 /CNW/ - GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCL SI » ou « la Société ») (Shenzhen:002506), une entreprise de photovoltaïque (PV) de premier plan en Chine, a annoncé le dévoilement de ses dernières innovations solaires, le TOPCon de type N et module photovoltaïque intégré aux bâtiments (BIPV) (GCL SPV), qui ont été présentés au PV EXPO 2023, le plus grand salon japonais de l'industrie photovoltaïque, qui s'est tenu au Tokyo Big Sight du 15 au 17 mars. Au kiosque, GCL SI a présenté aux visiteurs du monde entier comment sa nouvelle gamme d'offres intégrée à la technologie solaire de pointe catalyse le développement de l'industrie photovoltaïque et aide le Japon à accélérer ses objectifs de décarbonisation.

« Chez GCL SI, nous sommes fiers d'être un chef de file de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables, repoussant constamment les limites de l'industrie photovoltaïque grâce à notre gamme diversifiée de solutions de pointe. Au cours des dernières années, nous avons eu le privilège de présenter nos produits au PV EXPO, ce qui nous a permis de faire connaître nos percées technologiques pour faciliter la transition énergétique mondiale. Après avoir traversé la période tumultueuse de la pandémie, nous sommes ravis de revenir dans la salle d'exposition du plus important salon commercial d'Asie pour le secteur solaire et de renouer avec de vieux amis et de nouveaux amis. Cette fois-ci, nous sommes heureux d'offrir nos derniers produits, y compris les cellules solaires TOPCon et module photovoltaïque intégré aux bâtiments (BIPV) (GCL SPV), qui représentent notre engagement indéfectible à faire progresser les technologies durables », a déclaré Thomas Zhang, président de GCL SI.

Module solaire TOPCon

Alors que l'industrie solaire adopte des modules de type N pour leurs avantages, GCL SI a intensifié ses efforts de recherche et développement pour produire des produits de nouvelle génération qui répondent aux exigences d'un marché en évolution rapide. Doté d'une efficacité de conversion exceptionnelle de plus de 22,5 %, le TOPCon de type N de GCL SI est un module monocristallin bifacial conçu pour offrir une fiabilité et une performance supérieures tout en réduisant la dégradation induite par la lumière (LID), la dégradation induite par la température élevée (TID).

Cette année, la Société a dévoilé un plan pour une base de fabrication en Chine dédiée à la production de cellules solaires TOPCon à haut rendement de 20 GW, qui seront équipées d'un équipement de production automatisé de pointe, ainsi que des installations numérisées et intelligentes qui augmentent les capacités de recherche et développement et de production de GCL SI dans le développement de cellules photovoltaïques à haut rendement.

Avec une nouvelle base de fabrication, GCL SI a également formulé une feuille de route de produit claire et un plan de production de masse pour ses modules solaires TOPCon de type N, qui sont à la fois rentables et très performants. La base sert également de tremplin à partir duquel GCL SI vise à renforcer son avantage concurrentiel synergique dans la chaîne industrielle en amont et à consolider son leadership dans le développement de la dernière génération de technologie photovoltaïque.

Module solaire BIPV

Les produits photovoltaïques intégrés au bâti (« BIPV ») sont considérés comme une solution durable à faible émission de carbone pour atteindre la neutralité carbone. Les architectes se tournent de plus en plus vers les BIPV en tant que solution verte à faible coût qui peut générer des avantages économiques à long terme pour les investisseurs tout en offrant une esthétique personnalisée qui complète tout style architectural. Lors de l'événement, GC SI a présenté son module BIPV, un module solaire bifacial conçu pour fournir un réglage qui repose sur la sécurité et une longévité qui offrent une fiabilité et une performance inégalées dans l'industrie.

Le BIPV est assorti d'une garantie de produit de 12 ans et d'une garantie linéaire de puissance de sortie de 25 à 30 ans, et il a obtenu une note A lors d'un essai d'incombustibilité des composants ignifuges des matériaux de construction. De plus, il offre une protection contre la surchauffe et une excellente résistance à l'eau, assurant ainsi un rendement optimal dans toutes les conditions météorologiques. La structure simplifiée du système réduit les dépenses de remplacement des pièces, grâce à la fonctionnalité de nettoyage automatique qui réduit les efforts d'entretien pour les utilisateurs.

« La création de ces deux produits donne un nouvel élan à l'innovation de notre entreprise alors que nous cherchons de nouvelles solutions pour donner au monde les moyens d'atteindre les objectifs de carbone net zéro. À l'avenir, nous continuerons de renforcer nos capacités de recherche et développement et d'accroître notre présence mondiale pour rendre nos produits solaires haut de gamme et à haut rendement plus accessibles aux utilisateurs du monde entier », a déclaré Thomas Zhang.

