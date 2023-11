SUZHOU, Chine, 28 nov. 2023 /CNW/ - Le 23 novembre, GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCL SI » ou « la Société ») a annoncé que sa demande d'émission d'actions sur des cibles spécifiques a été approuvée par le Centre d'examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen. Le placement privé a été approuvé lors de l'assemblée du 22 novembre, et les actions seront cotées sur le Main Board de la Bourse de Shenzhen.

GCL SI prévoit d'émettre un maximum de 1 755 094 928 actions à des investisseurs spécifiques, représentant au plus 30 % du capital-actions total de la Société, dans le but de lever jusqu'à 4,842 milliards de yuans par le biais de cette offre. Après déduction des frais d'émission, le produit net de 3,4 milliards de yuans sera affecté au projet de cellules solaires à haut rendement de 20 GW (10 GW dans la deuxième phase) à Wuhu, dans la province d'Anhui, ainsi qu'à l'amélioration de la liquidité de la Société.

Le projet de cellules solaires à haut rendement de 20 GW à Wuhu a été établi en octobre 2022, avec un investissement total de 8 milliards de yuans. Le projet est divisé en deux phases de construction, et la première phase a commencé en février de cette année, avec une capacité de production de 10 GW. La Société a confirmé le 23 octobre que la première phase avait atteint sa pleine capacité de production.

Étant donné que GCL SI vise à achever son projet de 12 GW à Funing, dans la province du Jiangsu et de 7,5 GW dans la première étape de la deuxième phase à son installation de Hefei d'ici la fin de 2023, la capacité du module de la Société devrait dépasser 30 GW.

Au cours des trois premiers trimestres, GCL SI a enregistré des revenus d'exploitation de 9,412 milliards de yuans, en hausse de 97,43 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société cotée en bourse s'est élevé à 142 millions de yuans, en hausse de 240,78 % par rapport à l'année précédente.

Au troisième trimestre, GCL SI a réalisé des revenus d'exploitation de 3,806 milliards de yuans, en hausse de 93,40 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société cotée en bourse s'est établi à 31 millions de yuans, en hausse de 122,30 % par rapport à l'année précédente. À la fin du troisième trimestre, les flux de trésorerie nets de la Société provenant des activités d'exploitation s'établissaient à 915 millions de yuans, en hausse de 1 597,92 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

Classée parmi les fournisseurs de modules de niveau 1 de BNEF, GCL SI vise à devenir le premier fournisseur mondial de solutions d'énergie renouvelable à guichet unique. Avec l'injection du placement privé, GCL SI développera davantage un modèle commercial intégré et de pointe, offrant un ensemble de recherche et développement, de produits et de services.

