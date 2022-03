SUZHOU, Chine, 25 mars 2022 /CNW/ - GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCL-SI » ou « l'entreprise ») (Shenzhen:002506), une entreprise de photovoltaïque (PV) de premier plan en Chine, lancera un projet, baptisé Casa Blanca, à Bahia, au Brésil, en coopération avec Atlas Renewable Energy, un générateur mondial d'énergie renouvelable. La capacité totale prévue est de 250 MW une fois la construction terminée. GCL-SI fournira des modules solaires de 71 MW pour ce projet.

Le projet Casa Blanca, qui devrait être entièrement construit d'ici la fin de l'année, a adopté les modules bifaciaux de 182 mm de l'entreprise. Le projet, fruit d'une collaboration entre GCL-SI et Atlas Renewable Energy, devrait produire 630 millions de kWh d'électricité par an, soit suffisamment pour alimenter 100 000 foyers locaux en électricité produite à partir d'énergie propre.

« Nous sommes heureux de continuer à travailler avec Atlas, a déclaré Lin He, directeur général de GCL-SI America. Depuis 2018, nous avons construit de grandes centrales solaires ensemble dans un certain nombre de pays, dont le Brésil et le Mexique. Nous avons réussi à raccorder nos projets au réseau électrique local tout en assurant leur qualité, leur volume et leur rendement. »

Pour stimuler le développement stratégique de ses activités de PV, GCL-SI continuera à faire progresser la distribution de ses produits à haut rendement. Un autre point clé est le développement d'un plus grand nombre d'applications de système, grâce auxquelles l'entreprise permet d'utiliser les modules pour une plus grande variété de situations.

Parallèlement, dans le but de fournir des services plus stables, GCL-SI a également déployé des efforts pour offrir des produits de qualité tels que des modules de grand format par le biais d'une fabrication intelligente.

Cela dit, l'entreprise a mis en place un plan solide pour stimuler sa production. GCL-SI va encore plus loin avec son usine de modules à Hefei, la capitale de la province d'Anhui, dans l'est de la Chine. La phase 1 de la giga-usine à Hefei, avec une capacité de 5 GW, a été mise en service avec succès. D'ici la fin de l'année, la capacité de production de GCL-SI devrait atteindre 20 GW, ce qui soutiendra une offre régulière de ses gammes de produits afin de répondre à la demande mondiale croissante pour les modules à haut rendement de l'entreprise.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506.SZ) (GCL-SI) fait partie du GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI propose un système énergétique intégré à guichet unique et à la fine pointe de la technologie et s'engage à devenir la première société mondiale d'énergie solaire.

SOURCE GCLSI

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Echo Zhang, direction du marketing, +86 0512 6853 2912, [email protected]