GCL-POLY ENERGY (03800.HK) officiellement renommée « GCL TECH » pour mettre l'accent sur l'innovation technologique

HONG KONG, 25 avril 2022 /CNW/ - Juste après un excellent rendement d'environ 460 millions de dollars américains de profit au premier trimestre de 2022, GCL-POLY ENERGY (03800.HK), un chef de file mondial en matière de matériaux photovoltaïques, a annoncé le [25 avril 2022] que l'entreprise a obtenu l'approbation de la bourse de Hong Kong et a changé son nom abrégé pour GCL TECH.

GCL TECH a été fondée en 2006 et est cotée à la bourse de Hong Kong depuis novembre 2007. Son changement de nom est basé sur le tout nouvel objectif de la stratégie « GCL technique, GCL numérique, GCL écologique » afin d'afficher une nouvelle image d'entreprise et de solides forces en matière de recherche.

Depuis sa création, GCL TECH a réalisé des avancées importantes dans la technologie des tiges de silicium de GCL, la technologie du silicium granulaire FBR (réacteur à lit fluidisé), la technologie CCZ (cristal à coefficient zéro), etc., grâce à l'innovation technologique et à la culture intensive dans l'industrie. Elle est reconnue comme une entreprise de premier plan dans l'industrie photovoltaïque mondiale.

Depuis l'acquisition réussie de l'entreprise américaine SunEdison d'une valeur de 150 millions de dollars américains en 2017, GCL TECH est reconnue comme le premier fabricant d'énergie propre au monde à détenir un droit de propriété intellectuelle indépendant sur le silicium granulaire et à l'avoir produit en grandes quantités. Le produit a obtenu la première certification d'empreinte carbone en Chine et en France, et ses matériaux en silicium ont établi un nouveau record mondial grâce à son empreinte carbone nettement inférieure. L'influence généralisée de l'entreprise dans l'industrie photovoltaïque a attiré l'attention des acteurs du marché sur ses projets futurs.

Comme la carboneutralité est l'objectif des principaux pays du monde, le gouvernement chinois a proposé l'objectif d'atteindre le pic de carbone en 2030 et de réaliser la carboneutralité en 2060. À l'heure actuelle, l'entreprise a changé son nom abrégé pour GCL TECH avec l'intention de mener une nouvelle série de réformes dans l'industrie photovoltaïque en se concentrant sur l'innovation et la technologie. L'élaboration de matériaux à base de silicium est au cœur de son innovation technologique.

GCL Technology Holdings Limited :

GCL TECH est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de matériaux photovoltaïques à haut rendement. Elle est fermement ancrée dans l'élaboration technologique de matériaux photovoltaïques à haut rendement, conservant sa position de pionnière dans le domaine des produits à base de polysilicium.

SOURCE GCL Technology Holdings Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCES : Pour toute demande de renseignements des investisseurs et des médias, veuillez communiquer avec : En Chine : M. Song, tél. : 86 133 5355 4222, courriel : [email protected]; Mme Lu, tél. : 86 188 6210 2689, courriel : [email protected]