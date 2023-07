JIUQUAN, Chine, le 21 juill. 2023 /CNW/ -- Portée par le slogan de GCL « Bringing Green Power to Life », Zhuque-2 (ZQ-2 Y2), une fusée alimentée au méthane et mise au point par LandSpace en collaboration avec GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCL », SHE:002506), est entrée en orbite après son lancement à 9 h (1 h, UTC) depuis le Jiuquan Satellite Launch Center, dans le nord-ouest de la Chine.

GCL, un important fournisseur de services d'énergie renouvelable à guichet unique, est l'un des principaux partenaires qui aident LandSpace à construire Zhuque 2, faisant de la Chine le premier pays au monde à envoyer une fusée porteuse propulsée par le méthane liquide dans l'espace, un carburant plus propre, moins cher et plus puissant parfaitement adapté aux fusées réutilisables.

Grâce à ses activités indépendantes de recherche et développement, LandSpace a réalisé une percée dans la technologie utilisée pour le Zhuque-2, ce qui a mené à des progrès importants dans l'application de fusées porteuses propulsées par des liquides à faible coût.

Les considérations environnementales sont à l'avant-garde de la recherche et du développement dans le domaine des fusées, et les pays du monde entier cherchent à remplacer les technologies qui favorisent la pollution par le carbone dans le cadre de leurs efforts de lutte contre les changements climatiques. Le méthane constitue une excellente solution de rechange à faibles émissions de carbone par rapport à ses équivalents traditionnels à de nombreux égards, y compris un poids plus faible, moins d'espace et un entretien simplifié.

La création et la mise à l'essai d'une fusée alimentée par ce propergol vert, économiquement viable et sûr, avec le soutien solide de GCL, font passer la Chine au premier rang sur l'échiquier mondial. Cette étape importante permet au secteur privé de l'aérospatiale du pays de mettre au point la prochaine génération de solutions de fusées porteuses robustes, à faible coût et à rendement élevé.

La mission de GCL, un nouveau chef de file du secteur de l'énergie et un pionnier de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables visant à faciliter la transition de la planète vers l'énergie propre, correspond à l'engagement de LandSpace à concevoir des solutions plus écologiques, efficaces et rentables favorisant le développement durable à l'échelle mondiale.

GCL y voit une occasion pour les deux parties de regrouper leur expertise technologique pour promouvoir l'innovation dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de l'aérospatiale. Les deux entreprise approfondiront la coopération afin de libérer le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) générative pour numériser l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l'aérospatiale.

Entreprise dédiée à l'intégration des énergies renouvelables dans la vie quotidienne, GCL est l'une des principales forces motrices de la transformation numérique et de l'innovation en matière de mobilité électronique dans le secteur de l'énergie. Pour aider la Chine et d'autres pays à accélérer l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de carbone, l'entreprise a créé plusieurs parcs industriels et villes intelligentes sans carbone.

GCL maximise désormais le potentiel des sources d'énergie renouvelables en construisant des parcs éoliens et solaires dans les régions désertiques, procurant ainsi d'importants avantages environnementaux et économiques aux résidents des régions avoisinantes. Entre-temps, la participation de l'entreprise à la Belt and Road Initiative (BRI) a accéléré la construction de nouvelles infrastructures énergétiques dans le monde entier, décarbonisant et stimulant l'économie des régions où elle exerce ses activités.

