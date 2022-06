GCBF inc. acquière une importante participation d'Action SST Inc.

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Souhaitant s'adjoindre un partenaire stratégique afin de poursuivre sa croissance et établir son leadership dans l'industrie, Action SST fera équipe avec un nouveau partenaire financier, GCBF inc. (« Groupe CBF »).

L'arrivée de Groupe CBF, une entreprise familiale québécoise solide partageant des valeurs communes à Action SST, aura pour effet de consolider et poursuivre le plan de croissance organique déjà entamé et d'accélérer son plan de croissance par acquisition.

« Les activités des deux organisations sont complémentaires. Cette entente nous permettra de partager nos expertises et de créer des synergies. Les retombées se traduiront par des contributions directes au développement et à la croissance de notre groupe et d'Action SST. » - David Blais, PDG de GCBF inc.

« L'industrie de la santé et sécurité au travail est prospère et les possibilités de croissance sont nombreuses. Groupe CBF partage nos ambitions de développement et veut propulser notre entreprise comme le leader de l'industrie au Québec. » - Stéphane Dion, PDG de Action SST Inc. « Ce partenariat offrira une nouvelle dynamique d'affaires face aux opportunités de développement d'Action SST, dans une approche de gestion entrepreneuriale et familiale », ajoute M. Dion.

En plus des emplois existants, Action SST compte créer de nouveaux emplois résultat du déploiement de son plan de croissance. M. Dion, actuel PDG d'Action SST, augmente sa participation dans l'entreprise à titre d'actionnaire en plus de conserver ses fonctions.

À propos de GCBF Inc.

GCBF inc. est un holding financier détenant plusieurs sociétés et propriétés immobilières en portefeuille dont notamment Soudure CBF inc., CBF Immobilier inc. et Camille Blais & Fils Ltée, celle-ci étant également connue sous le nom de Forage CBF. Cette première entité du groupe est devenue l'une des plus importantes entreprises de forage au Québec. Au fil des ans, les générations suivantes ont poursuivi le développement de Forage CBF tout en assurant une croissance par acquisition dans différentes industries pour consolider et diversifier les actifs en portefeuille de Groupe CBF.

À propos d'Action SST Inc.

Fondée en 1998, Action SST Inc. est un chef de file des cabinets de services-conseils spécialisés dans le domaine de la prévention en santé et sécurité au travail. Action SST inc. offre des services spécialisés d'impartition et de gestion SST spécialisés pour aider les entreprises à maximiser la rentabilité de leurs actions en SST autant en chantier qu'en usine, dans tous les secteurs d'activités (mines et métaux, pétrochimie, naval, etc.). www.actionsstinc.com

SOURCE GCBF inc.

Renseignements: Source : David Blais, Président, GCBF Inc.; Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, communications corporatives, Arsenal, [email protected], Cellulaire : 418-265-5750