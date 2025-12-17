GBV Avocats s'implante à Trois-Rivières et à Lévis

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Poursuivant la mise en œuvre de son plan de développement, GBV Avocats annonce l'intégration du cabinet Bélanger Sauvé de Trois-Rivières et l'ouverture d'une nouvelle place d'affaires à Lévis, le tout effectif en date du 1er janvier 2026.

Avec cette offre de service bonifiée, GBV comptera 65 avocat(e)s et notaires œuvrant à partir de ses places d'affaires de Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Lévis. Le cabinet étend donc son réseau et élargit le potentiel de ses interventions auprès des entreprises et des institutions en quête d'un accompagnement juridique de proximité et de haute qualité.

« Cette annonce témoigne de notre engagement envers la pérennité de notre organisation et de notre volonté de rapprocher nos services stratégiques des communautés d'affaires sises partout au Québec. Nous sommes fiers de nos racines québécoises et nous sommes heureux de les déployer encore davantage sur le territoire national afin de mettre notre expertise globale au service des entreprises d'ici », fait valoir Me Marc-André Gravel, Chef de la direction de GBV Avocats.

Un ancrage naturel en Mauricie - Bois Francs

Par l'intégration du cabinet trifluvien de l'étude Bélanger Sauvé, GBV bonifie ses rangs d'une équipe de 22 professionnel(le)s et collaborateur(trice)s active en Mauricie - Bois Francs depuis plusieurs décennies. Les entreprises de cette région dynamique pourront ainsi bénéficier d'une offre de services juridiques enrichie, portée par des compétences complémentaires.

« En joignant nos forces à celles de GBV, nous créerons des synergies qui nous permettront d'offrir des services plus intégrés et plus diversifiés à notre clientèle. La philosophie de GBV est alignée sur nos valeurs. C'est une association naturelle avec un cabinet qui nous ressemble », a souligné Me François Vigeant, directeur du bureau de Trois-Rivières.

Lévis : une porte d'entrée pour plusieurs marchés

L'ouverture d'un bureau dans la Ville de Lévis, tout près de son Centre des Congrès et au cœur de son quartier des affaires, vise à soutenir avec davantage de proximité la clientèle historique et grandissante du cabinet active dans les secteurs du Lévis métropolitain, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Beauce. Les entreprises de ces régions pourront ainsi compter sur une équipe locale dédiée, offrant le plus haut niveau de service et de compétence.

À propos de GBV Avocats

Fondé à Québec en 1998, GBV Avocats accompagne les entreprises et les institutions dans la gestion de leurs enjeux juridiques et stratégiques, en misant sur des solutions novatrices et efficaces. Le cabinet privilégie la clarté, la compétence et la collaboration. Avec ses cinq bureaux sur le territoire québécois, son équipe de 120 professionnel(le)s et collaborateur(trice)s est engagée à participer au développement économique du Québec et au rayonnement de ses entreprises tant à l'échelle locale que globale.

