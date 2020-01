Gazit-Globe confirme l'heure limite du dernier versement et le montant du dernier versement à l'égard des parts de fiducie de First Capital REIT représentées par des reçus de versement

/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

TEL-AVIV, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Gazit-Globe Ltd. (TASE : GZT) (« Gazit-Globe ») confirme aujourd'hui que l'heure limite du dernier versement et le montant du dernier versement exigible à l'égard de chaque part de fiducie de First Capital Real Estate Investment Trust (« First Capital REIT ») représentée par un reçu de versement (les « parts de fiducie ») sont 15 h 30 (heure de Toronto) le 13 avril 2020 (l' « heure du dernier versement ») et 10,30 $, respectivement.

Les termes et expressions utilisés dans le présent communiqué de presse, mais qui n'y sont pas par ailleurs définis, s'entendent au sens qui leur est attribué dans la convention relative aux reçus de versement, à l'entiercement et à la cession en garantie (la « convention relative aux reçus de versement ») intervenue le 11 avril 2019 entre, notamment, First Capital Realty Inc. (maintenant First Capital REIT (« First Capital »)), Gazit Canada Inc. (l'« actionnaire vendeur »), filiale en propriété exclusive de Gazit-Globe, Gazit-Globe et Société de fiducie Computershare du Canada (le « dépositaire »). La convention relative aux reçus de versement a été conclue relativement à la vente par l'actionnaire vendeur, le 11 avril 2019, de 22 000 000 d'actions ordinaires de First Capital représentées par des reçus de versement (« reçus de versement »), dans le cadre d'un placement secondaire par voie de prise ferme à certains preneurs fermes aux termes d'un prospectus simplifié de First Capital daté du 13 mars 2019. En raison du remboursement anticipé du dernier versement par certains porteurs (au sens des présentes), à la date des présentes, environ 12 millions de reçus de versement demeurent en circulation. Les numéros CUSIP et ISIN des reçus de versement sont respectivement 31943B175 et CA31943B1756. La convention relative aux reçus de versement peut être consultée sous le profil de First Capital sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Si un porteur (un « porteur ») des reçus de versement ne verse pas au dépositaire le montant total du dernier versement au plus tard à 15 h 30 (heure de Toronto) à l'heure du dernier versement, les parts de fiducie connexes pourraient, sous réserve des conditions de la convention relative aux reçus de versement et des lois applicables, être dévolues à l'actionnaire vendeur en règlement des obligations du porteur à l'égard de ces parts de fiducie ou vendues par le dépositaire pour le compte du porteur. En cas de vente, le porteur sera responsable de sa part des frais de vente du dépositaire et sera tenu de verser à l'actionnaire vendeur toute insuffisance entre le produit net de cette vente et le dernier versement restant à payer, dans la mesure prévue par la convention relative aux reçus de versement.

Les reçus de versement sont actuellement inscrits au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») et sont détenus par CDS et pour le compte de celle-ci, en tant que dépositaire pour ses adhérents. Les droits de propriété véritable dans les reçus de versement, qui constituent la propriété des reçus de versement, sont représentés par des comptes d'inscription en compte d'institutions agissant pour le compte de porteurs véritables, en tant qu'adhérents directs et indirects de CDS, plutôt que par des certificats définitifs. Un porteur véritable de reçus de versement qui souhaite prendre toute mesure en vertu de la convention relative aux reçus de versement et dont les reçus de versement sont enregistrés au nom d'un courtier en valeurs mobilières, d'une banque, d'une société de fiducie ou d'un autre prête-nom devrait immédiatement communiquer avec ce prête-nom afin de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir prendre de telles mesures.

À propos de Gazit-Globe

Gazit-Globe est une société immobilière mondiale chef de file axée sur la propriété, la gestion et l'aménagement d'immeubles producteurs de revenu situés dans des zones urbaines densément peuplées en Amérique du Nord, au Brésil, en Israël, en Europe du Nord, en Europe centrale et en Europe de l'Est. Gazit-Globe est inscrite à la Bourse de Tel Aviv (TASE : GZT) et est incluse dans l'indice TA-35 en Israël. Au 30 septembre 2019, Gazit-Globe possède et exploite 103 immeubles d'une superficie locative brute d'environ 2,4 millions de mètres carrés et d'une valeur totale d'environ 37 milliards de NIS.

