Gaz naturel à Montmagny - 47,6 M$ pour l'extension du réseau de distribution de gaz naturel dans la région de Montmagny

MONTMAGNY, QC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une somme de 47,6 M$ à Énergir s.e.c. pour la réalisation du projet d'extension du réseau de distribution de gaz naturel dans la région de Montmagny.

Le projet vise un prolongement d'environ 80 km du réseau gazier à partir de Saint-Henri-de-Lévis jusqu'à la ville de Montmagny, en passant par les municipalités de Saint-Charles-de-Bellechasse, de Saint-Raphaël et de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les clients qui en bénéficieront sont répartis dans les secteurs commercial, industriel, institutionnel et agricole.

L'accès au gaz naturel est reconnu comme un facteur de localisation et de rétention très important pour les entreprises. Le projet de Montmagny aura des effets structurants sur le plan des investissements, de l'emploi, de l'activité économique ainsi que de la réduction des gaz à effet de serre.

« Le projet d'extension du réseau de distribution est très important pour les municipalités et plusieurs entreprises de la région de Montmagny. C'est en remplaçant l'utilisation de formes d'énergies plus polluantes et plus onéreuses comme le mazout que le bilan environnemental du Québec sera meilleur et que nos entreprises seront plus compétitives ».

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

Lors de la présentation du Discours sur le budget 2019-2020, la somme de 47,6 M$ avait été réservée pour le projet d'extension du réseau de distribution de gaz naturel dans la région de Montmagny .

présentation du Discours sur le budget 2019-2020, la somme de 47,6 M$ avait été réservée pour le projet d'extension du réseau de distribution de gaz naturel dans la région de . La conversion au gaz naturel des consommateurs de formes d'énergies fossiles plus émettrices de gaz à effet de serre représente une mesure qui contribue aux objectifs de réduction des GES fixés dans la Politique énergétique 2030.

Rappelons que le 26 mars 2019, le Gouvernement du Québec a édicté le règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable (GNR) devant être livrée par un distributeur, l'établissant à 1 % de la quantité totale de gaz naturel qu'il distribue à partir de 2020, pour atteindre graduellement 5 % à partir de 2025. La mise en place d'un comité de suivi sur la filière du GNR a également été annoncée afin d'assurer l'application du règlement et de faciliter la collaboration entre les différents acteurs.

