Gatineau et L'Ange-Gardien - Lancement officiel des travaux d'élargissement de l'autoroute 50

GATINEAU, QC, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dès la semaine prochaine, l'important chantier d'élargissement de l'autoroute 50 se mettra en branle. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, sont fiers d'annoncer le commencement de cette grande étape tant attendue par le milieu.

Ce projet, qui se poursuivra au cours des deux prochaines années, est une solution concrète et permanente pour améliorer la sécurité d'un secteur problématique de l'autoroute 50 entre les chemins Findlay et Doherty, à Gatineau et L'Ange-Gardien. Rappelons que, pendant la préparation de ce projet, le gouvernement a choisi d'implanter une glissière à haute tension afin de sécuriser rapidement ce tronçon de l'autoroute 50.

Les travaux d'envergure comprennent principalement la construction d'une nouvelle chaussée d'autoroute située au nord de l'actuelle, d'un pont d'étagement enjambant la route 309 et de nombreux ponceaux. De plus, des travaux de retrait de la glissière flexible à haute tension, d'asphaltage et de réaménagement seront effectués sur la chaussée actuelle lors des dernières phases du projet.

Citations

« C'est un plaisir de souligner le début de ces importants travaux qui permettent de réaliser un engagement gouvernemental. Il s'agit du début de nombreuses interventions à venir concernant l'amélioration de la sécurité de l'autoroute 50 sur toute sa longueur. En effet, nous continuerons de travailler activement à la poursuite des travaux sur l'ensemble de cet axe routier au cours des prochaines années, et ce, au profit de la sécurité des usagers et de leurs familles. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La sécurité des usagers empruntant l'autoroute 50 préoccupe les citoyennes et citoyens de Papineau et de tout l'Outaouais depuis très longtemps. C'est pourquoi notre gouvernement a agi rapidement en 2020 en implantant la glissière de sécurité à haute tension. Nous poursuivons le travail avec le début des travaux d'élargissement sur près de 10 kilomètres. Notre gouvernement est à l'écoute de la population et n'hésite pas à passer à l'action. En tant que député de Papineau, et aussi à titre de ministre responsable de la région de l'Outaouais, je suis très fier d'officialiser aujourd'hui le début de ce vaste chantier. Celui-ci nous rapproche de notre objectif d'être reliés au reste du Québec grâce à une véritable autoroute à quatre voies. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis d'assister au lancement de cet important chantier, mais également de savoir que le Ministère réduira autant que possible les entraves majeures à la circulation. Il portera une attention particulière au bruit produit afin de minimiser les répercussions sur les résidences à proximité. C'est l'ensemble de la région qui bénéficiera du projet d'élargissement de l'autoroute 50. C'est pourquoi je tiens à remercier à l'avance les usagers pour leur patience et leur collaboration durant les travaux. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Ce tronçon de l'autoroute 50 a trop souvent été le théâtre d'accidents. Je suis heureux que notre gouvernement ait accordé à ce projet toute l'importance qu'il mérite. Je suivrai avec beaucoup d'intérêt les différentes étapes de ces travaux au cours des prochaines années. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants

Ce projet consiste à construire une deuxième chaussée sur un tronçon de 9,7 kilomètres situé entre le chemin Findlay, à Gatineau , et 3,3 kilomètres à l'est de la route 309, à L' Ange-Gardien .

, et 3,3 kilomètres à l'est de la route 309, à L' . La réalisation des travaux d'élargissement sur ce tronçon a été priorisée pour des raisons de sécurité, compte tenu de l'occurrence et de la gravité des accidents survenus dans ce secteur.

Le projet représente un investissement total de plus de 97 M$.

Durant la réalisation des travaux, le Ministère mettra tout en œuvre afin de limiter les répercussions sur les usagers de la route.

La circulation sur l'autoroute 50 sera maintenue en tout temps à raison d'une voie par direction.



Autant que possible, les entraves auront lieu en dehors des heures de pointe et durant la nuit. Des fermetures de bretelles d'accès et de sortie ainsi que des fermetures de courte durée ou de nuit de l'autoroute 50 sont à prévoir lors d'étapes spécifiques du projet.

En parallèle, la préparation du projet majeur d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 50 de L' Ange-Gardien à Mirabel se poursuit.

Tout est mis en œuvre afin d'avoir en main les plans et devis pour une partie du tronçon Lachute - Mirabel au cours de l'année 2022, ce qui mènera au lancement de l'appel d'offres pour la réalisation d'un premier lot de travaux dans ce secteur.

La conception et la planification pour la réalisation des travaux des autres tronçons se poursuivent en simultané.

