Gatineau et L'Ange-Gardien - La glissière sur l'autoroute 50 : déjà un an d'efficacité!

GATINEAU, QC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, soulignent fièrement aujourd'hui l'efficacité de la toute première glissière flexible à haute tension sur le réseau routier du Québec.

Inaugurée il y a un an jour pour jour, cette infrastructure installée au centre de l'autoroute 50, entre Gatineau et L'Ange-Gardien, en Outaouais, permet de réduire la gravité des accidents qui surviennent sur ce tronçon de route où les voies sont contiguës.

« C'est avec joie que je souligne le premier anniversaire de cette infrastructure novatrice qui a démontré, au cours de la dernière année, son efficacité pour sécuriser ce secteur de l'autoroute 50. À ce jour, elle aura permis de retenir la déviation en sens inverse d'une vingtaine de véhicules et ainsi d'éviter des accidents graves et mortels sur ce tronçon. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En tant que député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, je suis rassuré par le fait que la glissière flexible à haute tension joue adéquatement son rôle principal, soit de sauver des vies humaines, mais aussi son rôle secondaire de diminuer les accidents avec blessés sévères sur ce tronçon de l'autoroute 50, entre Gatineau et L'Ange-Gardien. Depuis un an déjà, la glissière flexible à haute tension prouve, hors de tout doute, que cette solution audacieuse était celle à implanter. Je suis donc extrêmement satisfait de son efficacité. Je souhaite maintenant que ce type de projet, qui a vu le jour pour la première fois en Outaouais, puisse continuer de sauver des vies sur d'autres routes où son aménagement est possible et nécessaire. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Tel un filet de retenue, une glissière flexible à haute tension est une mesure de sécurité qui a pour rôle de maîtriser et d'immobiliser un véhicule qui dévie de sa voie. Ainsi, l'empiétement sur la voie opposée est réduit dans l'espace et dans le temps.

Sur l'autoroute 50, la glissière flexible à haute tension a été installée sur une distance de 5,4 kilomètres, soit entre la fin des quatre voies à Gatineau et l'ouest de la route 309 (chemin Doherty), à L' Ange-Gardien . Des actions de sécurisation ont été priorisées sur ce tronçon en raison de problèmes de sécurité constatés et de débits de circulation importants.

et l'ouest de la route 309 (chemin Doherty), à L' . Des actions de sécurisation ont été priorisées sur ce tronçon en raison de problèmes de sécurité constatés et de débits de circulation importants. Le Ministère a amorcé l'analyse des résultats de performance de cette glissière et évalue présentement la pertinence d'installer des structures de ce type ailleurs sur le réseau routier, selon les besoins.

Le Ministère maintiendra la glissière en place sur la chaussée de l'autoroute 50 d'ici l'élargissement de ce tronçon. Le projet d'élargissement est en cours de préparation.

