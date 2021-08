Gatineau et L'Ange-Gardien - Élargissement de l'autoroute 50 : le projet franchit une nouvelle étape

GATINEAU, QC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent que l'appel d'offres concernant les travaux d'élargissement de l'autoroute 50, à Gatineau et à L'Ange-Gardien, est en cours.

Ce projet d'élargissement consiste à construire, pour l'autoroute 50, une deuxième chaussée d'une distance de 9,7 km, et ce, au nord de la chaussée actuelle, entre le chemin Findlay, à Gatineau, et 3,3 km à l'est du chemin Doherty, à L'Ange-Gardien. Rappelons que des travaux de déboisement pour ce projet ont été effectués ce printemps.

« Après l'installation de la glissière flexible, le lancement de cet appel d'offres est un autre moment charnière dans le cadre de l'important projet d'élargissement de l'autoroute 50. L'amélioration d'infrastructures routières permettant d'assurer la fluidité de la circulation et de renforcer la sécurité des usagers est une préoccupation pour votre gouvernement, et le bon cheminement de ces travaux en est un exemple éloquent. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À titre de ministre responsable de la région de l'Outaouais, l'amélioration de la sécurité de l'autoroute 50 me tient particulièrement à cœur. Je me réjouis de chaque nouvelle étape franchie qui nous permet d'avancer vers notre objectif ultime, soit d'offrir aux citoyennes et aux citoyens de notre région l'accès à une autoroute plus sécuritaire. Comme député de Papineau, je suis très heureux qu'on cesse de parler de ce projet au futur et qu'on s'apprête bientôt à en parler au passé. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

L'appel d'offres a été publié le 5 août et il est prévu qu'il se termine le 7 septembre 2021.

La conception du projet d'élargissement du tronçon à Gatineau et à L' Ange-Gardien a été priorisée pour des raisons de sécurité, compte tenu de l'occurrence et de la gravité des accidents survenus dans ce secteur. D'ailleurs, une équipe du Ministère est consacrée à ce projet.

Cet important projet d'élargissement s'échelonnera sur environ deux ans et regroupe différents types de travaux, dont des travaux de déblais de roc, de réfection de plus d'une dizaine de ponceaux et de construction d'un pont enjambant la route 309 (chemin Doherty).

Le montant total des investissements est estimé à plus de 50 M$.

En parallèle, la préparation du projet majeur de bonification de l'autoroute 50 de L' Ange-Gardien à Mirabel se poursuit.

à se poursuit. Tout est mis en œuvre afin d'avoir en main les plans et devis pour une partie du tronçon Lachute - Mirabel au cours de l'année 2022. Cela mènera au lancement de l'appel d'offres pour la réalisation d'un premier lot de travaux dans ce secteur.

Cela mènera au lancement de l'appel d'offres pour la réalisation d'un premier lot de travaux dans ce secteur.

La conception pour la réalisation des autres tronçons continue en simultané.

