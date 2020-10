Good Catch est une société alimentaire révolutionnaire et mise sur pied par des chefs qui développe des poissons et fruits de mer végétaux. La gamme sensationnelle de croquettes surgelées comprend des croquettes à saveur de crabe de la Nouvelle-Angleterre, des croquettes végétales à saveur de poisson à la thaïlandaise et des burgers végétaux à saveur de poisson de style classique. Les plats préparés et les hors-d'œuvre surgelés sont fabriqués à partir du mélange exclusif de six légumineuses de Good Catch (pois, pois chiches, lentilles, soya, gourganes et petits haricots blancs), riche en protéines et utilisé comme base des produits Good Catch pour créer la texture qui imite la saveur des poissons et des fruits de mer. Good Catch utilise des saveurs végétaliennes naturelles pour ajouter des notes de fruits de mer dans ses plats préparés et hors-d'œuvre surgelés, pour une expérience culinaire authentique de poissons et de fruits de mer.

« Quarante pour cent des Canadiens intègrent activement plus d'aliments végétaux 1 à leur alimentation, a déclaré Christine Mei, présidente-directrice générale de Gathered Foods, et nous sommes impatients de surprendre et de ravir ces consommateurs grâce au goût, à la texture et à la protéine comparable de nos produits Good Catch. Notre équipe travaille avec diligence à accroître notre présence à l'international afin de répondre à la demande croissante à l'échelle mondiale de solutions de rechange végétales. Nous sommes très heureux de faire notre première entrée sur le marché canadien. »

L'expansion internationale est une progression naturelle pour l'entreprise alimentaire innovatrice, qui s'efforce d'améliorer la disponibilité de ses produits pour les consommateurs flexitariens et passionnés de cuisine du monde entier. L'entreprise a récemment annoncé l'ouverture de son installation de fabrication de pointe aux États-Unis, consacrée à la production de haute technologie des produits végétaux de Good Catch. Cette installation aidera à livrer constamment des produits aux consommateurs à des niveaux optimaux de productivité et d'efficacité.

L'année a été passionnante pour la marque. À la suite de l'annonce en janvier d'un cycle de financement de série B s'élevant à 36,8 millions de dollars, Good Catch a élargi la portée de sa distribution à l'échelle internationale en lançant Tesco au Royaume-Uni. Au cours des derniers mois, Good Catch a annoncé la création d'une coentreprise de distribution avec Bumble Bee Foods, ainsi qu'un nouveau soutien de la part des célébrités Woody Harrelson, Shailene Woodley, Paris Hilton et Lance Bass, ce qui témoigne du nombre écrasant de personnes qui croient en l'avenir des poissons et fruits de mer végétaux. Cet été, la marque a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de hors-d'œuvre et de plats préparés surgelés. Plus récemment, Gathered Foods a nommé Christine Mei à titre de présidente-directrice générale.

Gathered Foods, qui fabrique les poissons et fruits de mer végétaux de la marque Good Catch, est une société alimentaire révolutionnaire qui vise à stimuler le changement grâce à des solutions de rechange végétales appétissantes. Animée par l'amour de la bonne alimentation, des produits végétaux et du bien-être des animaux, Gathered Foods a pour mission de sensibiliser, de réduire les méfaits et de préserver les ressources environnementales, tout en offrant une expérience culinaire remarquable. L'équipe se consacre à la création d'aliments végétaux savoureux pour tous, du végétalien à l'omnivore, et tout ce qui existe entre les deux. Visitez le site GatheredFoods.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Good Catch est une marque mise sur pied par des chefs qui développe des solutions de rechange aux poissons et aux fruits de mer végétaux. Fondés par les chefs pionniers Derek et Chad Sarno, les produits Good Catch offrent la saveur, la texture, la valeur nutritive et l'expérience des poissons et des fruits de mer sans nuire à l'environnement. Le thon sans poisson végétal Good Catch est disponible à l'échelle nationale en trois saveurs polyvalentes : nature, méditerranéenne et huile et herbes. Les hors-d'œuvre et les plats préparés nouvellement arrivés de Good Catch, sont offerts chez des détaillants de la côte Est. Une distribution accrue est prévue plus tard en 2020. Visitez GoodCatchFoods.com et suivez @goodcatchfoods sur Facebook et Instagram.

