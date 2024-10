SAN FRANCISCO, le 14 oct. 2024 /CNW/ - Gate Ventures, une société mondiale de capital-risque spécialisée dans la chaîne de blocs; Movement Labs, un chef de file de la technologie de la chaîne de blocs basée sur le langage Move; et Boon Ventures, un investisseur de premier plan dans les entreprises technologiques en démarrage émergentes, a annoncé aujourd'hui la création d'un fonds révolutionnaire de 20 millions de dollars conçu pour transformer l'espace Web3. Cette alliance stratégique investira dans des projets de pointe et accélérera le développement de technologies de chaîne de blocs basées sur Move.

Movement Labs, Gate Ventures et Boon Ventures forgent une alliance stratégique pour promouvoir les projets de chaîne de blocs de prochaine génération basés sur Move

Le fonds se concentrera sur quatre domaines clés :

1.Accélérer l'adoption des solutions de chaîne de blocs basées sur Move;

2.Améliorer la sécurité et le rendement des réseaux décentralisés;

3.Soutenir des projets qui font le pont entre les écosystèmes Move et Ethereum Virtual Machine (EVM);

4.Stimuler l'innovation dans l'infrastructure et les applications du Web3.

« Ce fonds de 20 millions de dollars marque une étape importante dans notre mission de promouvoir des solutions avant-gardistes dans l'écosystème Web3, a déclaré Kevin Yang, associé directeur chez Gate Ventures. En collaborant avec Movement Labs et d'autres projets visionnaires, nous ouvrons la voie à l'avenir de la technologie décentralisée. »

Rushi Manche, cofondateur de Movement Labs, a ajouté : « Ce fonds de 20 millions de dollars change la donne pour l'écosystème Move. C'est une validation puissante de ce que nous construisons chez Movement Labs. Les capacités de Move en matière de sécurité et d'évolutivité établissent de nouvelles normes dans le Web3. Ce fonds servira spécifiquement à aider les constructeurs à bâtir l'avenir d'une finance décentralisée sécurisée, de jeux et de consommation entièrement en chaîne, ainsi que d'efforts d'infrastructure physique décentralisée. »

Teerus Boon-Long, chef de la direction de Boon Ventures, a pour sa part déclaré : « C'est le début d'un grand voyage dans l'espace Web3. Il ne vise pas à atteindre des objectifs à court terme, mais à bâtir un avenir prometteur pour une société décentralisée. »

Le partenariat tire parti des forces uniques de chaque entité :

Gate Ventures apporte des ressources considérables, un réseau mondial et une expérience approfondie des investissements Web3, ce qui permet des partenariats stratégiques et des possibilités de croissance.

Movement Labs offre une expertise approfondie en matière de technologie de chaîne de blocs, d'infrastructure et de construction d'écosystèmes basée sur Move.

Boon Ventures a fait ses preuves en matière d'autonomisation d'entreprises en démarrage novatrices dans de multiples secteurs grâce au financement, au mentorat et à l'orientation stratégique.

Pour atteindre ses objectifs, le fonds mettra en œuvre plusieurs initiatives clés :

Organiser des marathons de programmation mondiaux pour stimuler l'innovation dans les technologies basées sur Move et attirer les meilleurs talents.

Établir un programme de mentorat reliant les vétérans de l'industrie à des entreprises en démarrage Web3 prometteuses afin de leur fournir des conseils et de l'expertise.

Créer un programme de subventions de recherche pour faire progresser les solutions d'interopérabilité de la chaîne de blocs, favorisant la collaboration entre les écosystèmes.

Organiser des sommets trimestriels sur le leadership éclairé pour relever les défis pressants dans l'espace Web3 et stimuler le progrès collectif.

Alors que le fonds déploie ses 20 millions de dollars, les partenaires se sont engagés à favoriser l'innovation et à faire progresser l'espace Web3. Ils feront le point sur les investissements, les collaborations et les technologies de pointe qui définiront l'avenir du Web3, de la chaîne de blocs et des applications décentralisées.

À propos de Gate Ventures

Gate Ventures est la branche de capital de risque de Gate.io, l'une des bourses de cryptomonnaie les plus importantes et les plus fiables au monde, qui se spécialise dans les investissements de démarrage dans la technologie de la chaîne de blocs et les actifs numériques. Notre mission consiste à stimuler l'innovation et à favoriser la croissance dans l'écosystème mondial de la chaîne de blocs. En collaborant avec des chefs de file de l'industrie du monde entier, nous soutenons des équipes visionnaires et des entreprises en démarrage qui ont le potentiel de remodeler les interactions sociales et financières. En tant qu'investisseur à long terme, nous nous engageons à offrir un soutien complet aux entreprises de notre portefeuille, du développement de produits et de la mise à l'échelle opérationnelle à l'expansion mondiale. Suivez Gate Ventures sur X pour d'autres mises à jour.

À propos de Movement Labs

Movement Labs met au point le Movement Network, un écosystème de chaînes de blocs modulaires basées sur le langage Move. L'entreprise crée la première machine virtuelle Move de couche 2 pour Ethereum, ainsi que des outils à code source ouvert pour promouvoir l'adoption du langage Move dans l'ensemble des chaînes de blocs. Leur plateforme permet aux développeurs de lancer facilement des cumuls de machines virtuelles Move à haut rendement, reliant les écosystèmes de Move et d'Ethereum Virtual Machine (EVM). Soutenue par un financement de série A de 38 millions de dollars, Movement Labs fait progresser les technologies basées sur le langage Move et l'interopérabilité de la chaîne de blocs dans le Web3. Suivez Movement Labs sur X et sur Discord pour obtenir des mises à jour. Movement Labs a pour mission de créer une communauté mondiale de bâtisseurs utilisant le langage Move, en travaillant ensemble pour accroître la sécurité, le rendement et l'expérience utilisateur de la construction dans les réseaux décentralisés.

À propos de Boon Ventures

Boon Ventures est un gestionnaire de grande fortune issu de la famille Boon-Long, l'une des plus anciennes familles établies en Thaïlande, en 2015. Depuis, elle a servi de branche de placement non traditionnel et de conseil de la famille Boon-Long. Boon Ventures est une organisation indépendante à évolution rapide dotée d'un solide réseau et de partenariats, tant en Thaïlande qu'à l'échelle mondiale, dont la mission consiste à favoriser un changement novateur, une croissance à long terme et une valeur durable.

Avis d'exonération de responsabilité : Les renseignements fournis dans le présent communiqué ne constituent pas une sollicitation à l'investissement ni un conseil en investissement, un conseil financier ou un conseil d'achat ou de vente de titres. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence raisonnable, notamment en consultant un conseiller financier professionnel, avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres.

