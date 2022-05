« Gate.io cherche continuellement à faire des avancés et des progrès tout en restant inébranlable dans sa détermination en ce qui concerne le développement et la progression de l'industrie de la cryptomonnaie. Nous croyons que le nouveau logo et la nouvelle palette de couleurs reflètent nos apprentissages en près d'une décennie de service auprès de nos utilisateurs, alors que nous déployons nos efforts pour créer une marque novatrice ouverte et accessible à tous à travers le monde. »

Nouvelle identité de marque de Gate.io

Le nouveau slogan de Gate.io est « Gateway to Crypto ». L'un des facteurs clés de Gate.io est sa gamme diversifiée d'options d'altcoins. Ce slogan, suivi de la phrase « Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly, and easily », résume les principales caractéristiques de Gate.io; cette entreprise est une plateforme mondiale multidevise à laquelle tout le monde peut facilement accéder pour investir dans une multitude de cryptomonnaies. Ce message positionne Gate.io comme une présence impressionnante dans les principaux marchés nouveaux et émergents.

Le nouveau logo de Gate.io comprend les 3/4 d'un cercle symbolisant l'inclusivité, la sécurité et la stabilité de l'entreprise. Le logo comporte également un « bloc », symbolisant les chaînes de blocs. Ensemble, le cercle et le bloc forment la lettre G pour Gate.io, montrant l'engagement de Gate.io à accueillir l'ère de la chaîne de blocs en plein essor pour créer un monde numérique qui allie innovation, fiabilité et sécurité.

Gate.io adopte dorénavant une nouvelle palette de couleurs bleu et vert qui dépeint Gate.io comme une marque inclusive et mature avec une plateforme accessible à tous de façon égale.

Lancement de l'application lite et de la miniapplication de Gate.io

Gate.io lance une importante mise à jour de son application mobile qui permet aux utilisateurs d'opter pour une version dite « lite » à l'intérieur même de son application vedette, offrant des transactions épurées et simplifiées dans l'application pour la négociation de cryptomonnaies. Grâce à l'application lite, les utilisateurs peuvent accéder à une série de fonctions de base essentielles pour différents cryptoactifs lors de leurs déplacements, comme l'avis des investisseurs au moyen de lignes de tendance facilement intelligibles, le dépôt de monnaie fiduciaire, le taux de change et les paramètres de base des comptes, etc.

La bourse lance également une miniapplication permettant aux utilisateurs de naviguer au sein d'applications tierces de cryptomonnaie. La miniapplication mobile est désormais en ligne, tandis que la version Web est en cours de peaufinage. À mesure que le nombre de partenaires de l'application tierce de cryptomonnaie de Gate.io augmente, les utilisateurs de la mini application auront accès à différentes catégories comme le magasinage en ligne, les voyages, les cartes-cadeaux et la billetterie. Ce changement permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs services sans avoir à s'inscrire à un compte de commerçant tiers. Le GameFi Centre est l'un des canaux déjà en mis en ligne dans la miniapplication, où les utilisateurs peuvent profiter de GameBox, une collection de jeux indépendants.

Concours offrant des prix d'une valeur de 9 millions de dollars américains

En plus des célébrations, Gate.io a lancé une campagne pour souligner son 9e anniversaire le 27 mai 2022, une campagne au cours de laquelle elle remettra des prix d'une valeur totale de 9 millions de dollars américains.

Par exemple, Gate.io offrira 9 000 boîtes mystères contenant des jetons non fongibles (NFT) de cinq niveaux de rareté pouvant donner accès à un voyage dans l'espace. Les utilisateurs qui collectionnent les NFT pouvant donner accès à un voyage dans l'espace pourraient remporter un siège pour un voyage dans l'espace. Pour en savoir plus, suivez la campagne Space Travel NFT Mystery Boxes de Gate.io.

À propos de Gate.io

Fondée en 2013, Gate.io est l'une des premières bourses de cryptomonnaie au monde ainsi qu'un chef de file parmi les plateformes d'actifs numériques. La bourse, qui offre des services liés à la négociation de multiples actifs numériques de premier plan, a pris de l'expansion pour servir plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde. Elle a toujours été classée comme l'une des 10 principales bourses de cryptomonnaie en fonction de la liquidité et du volume de négociation sur CoinGecko, et a été vérifiée par le Blockchain Transparency Institute (BTI). Forbes Advisor a également décerné une note de 4,5 à Gate.io, ce qui en fait l'une des meilleures bourses de cryptomonnaie en 2021. Outre la bourse principale, Gate.io offre également d'autres services comme la finance décentralisée, la recherche et l'analyse, l'investissement en capital de risque, des services de portefeuille, des laboratoires et bien plus.

Liens importants

Gate.io - https://www.gate.io

GateChain - https://www.gatechain.io

NFT Magic Box - https://www.gate.io/nft

Gate.io Startup - https://www.gate.io/startup

Gate.io Institutional Services - https://www.gate.io/institution

Gate Ventures - https://ventures.gate.io

Avis d'exonération de responsabilité :

Veuillez noter que Gate.io peut ne pas fournir tous les services dans certains marchés et territoires. Gate.io peut également restreindre ou interdire l'utilisation de la totalité ou d'une partie des services à partir d'endroits à accès restreint. Pour en savoir plus sur les endroits à accès restreint, veuillez consulter la section « Section II Eligibility » des modalités.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1828456/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828517/Gate_Logo_c_rgb_Logo.jpg

SOURCE Gate.io

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Summi Di, +86-13811054761, [email protected]