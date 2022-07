Gaspésie - OUVERTURE DE LA PÊCHE EN AVAL DU PONT DE LA ROUTE 132 SUR LA RIVIÈRE MADELEINE

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs désire informer la population que la pêche sportive sera autorisée dans un secteur de la zone de pêche 1 sur la rivière Madeleine, en aval du pont de la route 132.

La pêche sera permise plus précisément à partir du 15 juillet dans le secteur de la rivière Madeleine compris entre une droite passant par le cap de la Madeleine (49º15′00″ N., 65º19′30″ O.) et la pointe de la Dune à l'est de la rivière (49º14′50″ N., 65º19′16″ O.) et le côté en aval du pont de la route 132.

Le Ministère invite les personnes pratiquant la pêche sportive dans ce secteur à vérifier la réglementation en vigueur sur son site Web avant de débuter leur activité afin de prendre connaissance des espèces permises, des périodes de pêche et des engins de pêche autorisés. Nous rappelons que, dans le but d'assurer une pêche sportive durable à l'omble de fontaine anadrome (ou truite de mer), et par principe de précaution, des changements ont été apportés en 2022 à la réglementation de pêche sportive à l'omble de fontaine dans les estuaires de rivières à saumon de la Gaspésie.

Ce territoire ayant maintenant le statut de réserve faunique, un droit d'accès est obligatoire pour pratiquer la pêche. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec le bureau administratif de la réserve faunique des Chic-Chocs de la SÉPAQ.

Le Ministère invite la population à poursuivre sa collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Ève Morin Desrosiers

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs