Gaspésie - MODIFICATIONS DE LA RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE SPORTIVE DANS LES ZONES DE PÊCHE 1 ET 21

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer une saine gestion des ressources fauniques, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les pêcheurs et pêcheuses que des changements ont été apportés à la réglementation de la pêche sportive à l'omble de fontaine pour la région de la Gaspésie ainsi qu'à d'autres espèces dans certains estuaires de rivières à saumon gaspésiennes dès l'ouverture de la saison de pêche 2022.

La gestion par précaution de l'omble de fontaine anadrome

Les indicateurs d'abondance de l'omble de fontaine anadrome, ou truite de mer, démontrent un déclin généralisé en Gaspésie. Afin de permettre une pêche sportive durable à cette espèce, et suivant un principe de précaution, des modifications réglementaires ont été apportées à la pêche sportive.

Les principales modifications réglementaires apportées à la pêche sportive à l'omble sont les suivantes :

Dans les eaux de la zone 21 entourant la péninsule gaspésienne et dans les estuaires des rivières à saumon :

Période de pêche du 15 mai au dimanche précédant le 2 e lundi de septembre (soit le 11 septembre en 2022).

lundi de septembre (soit le 11 septembre en 2022).

Limite de prise quotidienne de 1 omble.



Modification de l'engin de pêche afin de favoriser les saines pratiques de la remise à l'eau.

Dans les eaux de la zone 1 :

Modification de la limite de prise quotidienne dans les rivières à saumon et certaines rivières abritant des populations d'ombles de fontaine anadromes.



Modification de l'engin de pêche afin de favoriser les saines pratiques de la remise à l'eau lorsque la pêche à la ligne est permise.

Harmoniser la pêche sportive dans les estuaires de rivières

Certaines modalités de pêche sportive ont été modifiées dans les embouchures de la plupart des rivières à saumon de la région gaspésienne afin de simplifier la réglementation en vigueur et de s'assurer de la cohérence des règles d'une rivière à l'autre. Les besoins des adeptes de la pêche sportive et les enjeux de gestion des espèces vivant dans ces milieux ont été pris en compte dans l'instauration des nouvelles mesures.

Les principales modifications apportées sont les suivantes :

Saisons de pêche sportive estivales aux espèces permises débutant au plus tôt le 15 mai jusqu'au dimanche précédant le 2 e lundi de septembre (soit le 11 septembre en 2022).

lundi de septembre (soit le 11 septembre en 2022). Modification des engins de pêche afin de favoriser les saines pratiques de la remise à l'eau lorsque la pêche à la ligne est permise.

Le Ministère invite donc les personnes qui pratiquent la pêche sportive dans les zones de pêche 1 et 21 à vérifier la réglementation en vigueur dans le secteur de pêche visé avant de commencer leur activité en consultant le site Web du Ministère.

Le Ministère invite également les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

