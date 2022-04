Gaspésie - INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHER DANS LE SECTEUR AVAL DE LA RIVIÈRE MADELEINE

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs désire informer la population que la pêche sportive sera interdite sur une portion de la rivière Madeleine, et ce, jusqu'au 31 mars 2023.

Plus précisément, la pêche de toutes les espèces est interdite du 4 avril 2022 au 31 mars 2023 dans le secteur de la rivière Madeleine compris entre la limite est de la seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine (limite en amont) et une droite passant par un point situé au « Cap de la Madeleine » (49º15′00″ N., 65º19′30″ O.) et par un autre point situé à la pointe de la Dune, à l'est de la rivière (49º14′50″ N., 65º19′16″ O.) (limite en aval).

Cette interdiction temporaire de pêcher est nécessaire afin de protéger la ressource jusqu'à l'élaboration de nouvelles modalités d'encadrement de l'activité de pêche sportive pour ce secteur.

Pour plus de détails, les citoyens et citoyennes peuvent consulter la réglementation en vigueur sur site Web du Ministère.

Le Ministère invite la population à poursuivre sa collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

