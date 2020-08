Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques

CAPLAN, QC, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage dans les forêts publiques.

Ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un maximum de 22,5 m³ apparents de bois, à 1,55 $ plus taxes le mètre cube apparent pour tous les feuillus (ce taux peut être mis à jour en tout temps).

La période de récolte de bois de chauffage pour 2020 est du 20 août au 8 novembre.

En raison du contexte actuel lié à la pandémie de la COVID-19, nos bureaux ne sont présentement pas accessibles à la clientèle. Le Ministère acceptera seulement les demandes de permis effectuées par courriel ou par la poste. Aucun permis ne sera délivré en personne.

Pour ceux qui se sont procuré un permis l'année dernière, l'information leur sera acheminée par la poste. Pour les nouvelles demandes, les citoyens doivent consulter la section Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du site Web du Ministère, à la page Permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques. La demande peut également être faite auprès de l'unité de gestion de leur secteur :

Caplan : Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs 195, boulevard Perron Est Tél. : 418 388-2125, poste 221



Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts : Unité de gestion de la Gaspésie

21, rue des Lilas, local 1.10

Tél. : 418 360-8371, poste 221



Courriel : [email protected]

Il faut noter que, cette année, les employés du Ministère ne seront pas à la caserne de pompiers dans la municipalité de Nouvelle, comme par les années passées.

Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauffage est limitée aux arbres non propices à la production de bois d'œuvre dans les secteurs désignés. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection des autres ressources du milieu forestier.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

