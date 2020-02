Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Rappel sur la circulation en motoneige dans les réserves fauniques de Matane, des Chic-Chocs et de Port-Daniel

RIMOUSKI, QC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens que la circulation en motoneige à des fins récréatives dans les réserves fauniques est restreinte et assujettie à certaines règles.

Un motoneigiste peut circuler dans une réserve faunique :

Lorsqu'il emprunte des sentiers identifiés, balisés ou aménagés à cette fin;

Lorsqu'il participe à une activité organisée conformément aux termes d'un contrat avec le Ministère;

Lorsqu'il se déplace pour aller pratiquer le piégeage sur un territoire où il est titulaire de droits exclusifs de piégeage dans cette réserve faunique. Dans un tel cas, l'autorisation s'applique également au trajet effectué pour se rendre sur le terrain de piégeage en question.

Cet hiver, les agents de protection de la faune exerceront une surveillance accrue pour s'assurer du respect de ces dispositions, notamment dans les réserves fauniques de Matane, des Chic-Chocs et de Port-Daniel. En vertu de l'article 26 du Règlement sur les réserves fauniques, les personnes qui circulent en motoneige, à l'intérieur des réserves fauniques, à l'extérieur des sentiers balisés et sans droit d'accès, s'exposent à une amende minimale de 250 $ plus les frais de cour.

La réglementation en vigueur a entre autres pour but de favoriser la quiétude de la faune, d'assurer la sécurité des usagers et de permettre aux piégeurs d'exercer leur activité sans que leurs sentiers et installations soient endommagés par les motoneigistes.

Importance de la collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou intervention qui va à l'encontre du patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, en ligne ou au bureau de protection de la faune le plus près. L'information demeure confidentielle.

