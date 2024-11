Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Plans d'aménagement forestier spéciaux en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -Consultation publique du 27 novembre au 22 décembre 2024

CAPLAN, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Du 27 novembre au 22 décembre 2024, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur des plans d'aménagement spéciaux (PAS) de récupération des bois affectés par deux perturbations naturelles en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette et le chablis. La date limite pour participer à la consultation est le 22 décembre à 23 h 59.

Les plans en question visent les unités d'aménagement 111-61 et 112-63 de même que les territoires forestiers résiduels 111-003 et 112-002. Ils présentent des secteurs où pourraient être réalisées des interventions comme la construction, l'amélioration ou la fermeture de chemins, la récolte de bois, la préparation de terrain en vue du reboisement, le reboisement et le dégagement.

Consultation du plan et transmission des commentaires

La population est invitée à consulter les plans d'aménagement spéciaux et à transmettre ses commentaires en ligne à cette page : Québec.ca/consultations-foret-gaspesie-iles.

Séance d'information pour la population

Une séance d'information s'adressant à la population se tiendra dans la grande salle de réunion de l'Auberge La seigneurie des Monts, au 21, 1ère avenue Est, à Sainte-Anne-des-Monts, le 27 novembre, de 19 h à 20 h 30, en présence et en ligne simultanément. Les spécialistes du Ministère, en collaboration avec la MRC de La Haute-Gaspésie, préciseront le contexte de la consultation, expliqueront les perturbations naturelles qui ont sévi dans les forêts de la Gaspésie (tordeuse des bourgeons de l'épinette et chablis) et leurs impacts. Ils présenteront ensuite les secteurs potentiels de récupération des bois affectés par ces perturbations et les travaux sylvicoles qui pourraient y être faits. Un intervenant rappellera aux personnes présentes comment émettre des commentaires en ligne et quelles suites seront données aux préoccupations émises par la population.

Une période de questions s'adressant exclusivement à la population participante conclura l'activité. Pour les personnes qui souhaitent participer en ligne, l'inscription à l'activité est obligatoire avant le 27 novembre à midi : [email protected]. Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux participants et participantes par courriel. L'inscription n'est pas obligatoire pour les participantes et participants en présence.

Rappelons que cette consultation vise à recueillir l'avis des personnes qui utilisent le territoire forestier public sur son aménagement. Elle ne mène ni à la révision de l'affectation du territoire public ni à celle des droits qui y ont été consentis.

Pour plus d'information

Les spécialistes du MRNF sont disponibles pour renseigner la population sur la consultation, pour répondre à ses questions et pour l'aider à émettre des commentaires dans le cadre de la présente consultation. On peut les contacter aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Bureau de Caplan

Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

[email protected]

418 388-2125

Bureau de Sainte-Anne-des-Monts

Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

[email protected]

418 763-5581

Lien Web vers les adresses des bureaux

