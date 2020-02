Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Efforts de protection visant à éviter le dérangement de la population de caribous de la Gaspésie dans la réserve faunique des Chic-Chocs

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - En raison d'observations récentes de la présence de caribous montagnards, notamment de faons, dans le secteur du mont Blanche-Lamontagne de la réserve faunique des Chic-Chocs, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande à la population d'éviter toutes activités dans ce secteur dans l'objectif de réduire les sources de dérangement. Par exemple, il peut être considéré comme du dérangement le fait d'approcher volontairement des caribous, de les suivre, de les poursuivre ou de laisser des animaux domestiques sans surveillance les approcher.

Le dérangement du caribou dans un ravage (habitat d'hiver) peut induire une dépense énergétique accrue, particulièrement chez les faons, affectant ainsi leur condition physique. Cela peut même nuire à leur survie en les forçant à se rendre dans des secteurs moins favorables pour eux. Cette mesure de protection peut être adaptée selon l'évolution de la présence de caribous dans les différents secteurs suivis. Les adeptes d'activités récréatives hivernales disposent de nombreux autres secteurs que celui-ci dans la réserve faunique des Chic-Chocs ainsi que dans le parc national de la Gaspésie.

Rappelons que l'article 28 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (C-61.1) spécifie que nul ne peut déranger le gros gibier dans son ravage, ce qui inclut le caribou. Tout manquement à cette disposition de la loi peut entraîner une amende minimale de 1 825 $, ainsi que l'annulation du certificat du chasseur pour une période de 24 mois, le cas échéant.

Le caribou montagnard de la Gaspésie est désigné comme menacé en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables au Québec.

En 2019, on estimait la population de caribous montagnards de la Gaspésie à environ 70 individus.

