Dans son rapport publié au mois d'août 2021, Gartner examine la situation actuelle entourant l'automatisation et l'évolution du processus d'automatisation de la charge de travail vers les solutions d'orchestration et d'automatisation du service.

ALPHARETTA, Géorgie, 2 septembre 2021 /CNW/ - Stonebranch, un important fournisseur de plateformes d'orchestration et d'automatisation du service (SOAP), a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au classement des fournisseurs significatifs présenté dans l'édition d'août 2021 du guide sur le marché des solutions d'orchestration et d'automatisation du service de Gartner. *

« Nous sommes fiers d'avoir été reconnus par Gartner dans les deux premières éditions de son guide sur le marché des solutions d'orchestration et d'automatisation du service, a déclaré Giuseppe Damiani, chef de la direction de Stonebranch. Nous croyons que le fait d'être désigné par Gartner comme un fournisseur significatif renforce la valeur de notre plateforme auprès des dirigeants des domaines des opérations de TI, du développement et de l'exploitation et des opérations relatives aux données qui doivent orchestrer des processus informatiques automatisés en temps réel au sein d'environnements de TI hybrides de plus en plus complexes. »

Selon Gartner, « les responsables des infrastructures et des opérations doivent faire appel à des plateformes d'orchestration et d'automatisation du service afin d'offrir une flexibilité axée sur le client dans le cadre de leurs d'initiatives relatives au nuage, aux mégadonnées et aux processus de développement et d'exploitation. » Toujours selon Gartner, « avant la fin de 2024, 80 % des entreprises qui offrent actuellement un processus d'automatisation de la charge de travail utiliseront des plateformes d'orchestration et d'automatisation du service pour organiser leurs charges de travail interdomaines. »

Le Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch permet l'orchestration et l'automatisation du service au sein d'environnements de TI hybrides, tout en favorisant la collaboration entre les développeurs, les équipes responsables des données et les groupes d'exploitation au sein d'une seule plateforme. Le Universal Automation Center va encore plus loin en soutenant l'automatisation libre-service pour les utilisateurs des différents secteurs d'activité. En centralisant la gestion des charges de travail au sein de microservices sur place, infonuagiques et conteneurisés, les entreprises peuvent étendre la portée de leurs processus d'automatisation et renforcer leurs capacités d'observabilité, de vérification et de conformité.

Consultez l'édition 2021 du rapport Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms, gracieuseté de Stonebranch.

* « Gartner, Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms », Chris Saunderson, Manjunath Bhat, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 10 août 2021.

Avertissement de Gartner

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner, inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale, et est utilisée aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements de TI commerciaux en faisant la transition de la simple automatisation des tâches de TI vers l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Établie à Atlanta, en Géorgie, et misant sur des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

Personne-ressource pour les médias :

Scott Davis

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

SOURCE Stonebranch

Liens connexes

stonebranch.com