Gare Montréal-Ouest : des déplacements simplifiés grâce à un nouveau quai

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de faciliter les déplacements de sa clientèle à la gare Montréal-Ouest, exo annonce la construction d'un quai temporaire au nord de la gare, ainsi que de nouveaux accès vers la rue Sherbrooke et la boucle d'autobus de la Société de transport de Montréal.

Ces ajouts permettront de réduire l'achalandage sur le quai central et de diminuer l'engorgement piétonnier au passage à niveau Elmhurst en direction ou en provenance du nord. La construction de cette nouvelle structure en bois de 150 mètres a débuté le 14 octobre et se poursuivra jusqu'à sa mise en service, prévue le 9 décembre 2019.

Avec plus de 3800 clients quotidiens, la gare Montréal-Ouest est l'une des plus achalandées du réseau d'exo. Plus de 100 rames de trains des lignes exo1 Vaudreuil-Hudson, exo2 Saint-Jérôme et exo4 Candiac y transitent chaque jour. Cette gare est également encadrée par deux passages à niveau empruntés par plusieurs centaines de véhicules aux heures de pointe.

D'autres mesures sont actuellement à l'étude pour améliorer davantage la fluidité du parcours piéton, et le sentiment de sécurité à cette gare. En attendant leur mise en place, exo a déjà pris diverses initiatives en matière de sécurité :

Présence d'inspecteurs exo aux heures de pointe

Présence policière (SPVM et CP)

Améliorations à la signalisation routière

Améliorations à la signalisation ferroviaire

Sensibilisation constante dans les écoles à proximité de la gare

« La sécurité et le confort de notre clientèle sont prioritaires chez exo. En attendant des solutions plus permanentes à la gare Montréal-Ouest, il était important de mettre en œuvre une mesure temporaire efficace afin d'accroître la fluidité du déplacement des utilisateurs de cette gare », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

