GardaWorld Transport de valeurs et GRUBBRR lancent une solution de paiement comptant innovatrice pour l'ère post-COVID

BOCA RATON, Fla., le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - GardaWorld Transport de valeurs, chef de file des solutions de gestion du numéraire en Amérique du Nord détenu par la plus grande entreprise privée de services de sécurité au monde, et GRUBBRR, entreprise technologique de premier plan spécialisée en systèmes de prise et d'exécution de commandes au moyen de sa borne libre-service, s'unissent afin d'offrir aux restaurants, aux détaillants et à d'autres entreprises des États-Unis et du Canada la GRUBBRR Technologie CashMatic, supportée et propulsée par GardaWorld, une solution innovatrice dédiée à l'ère post-COVID.

Dans cette nouvelle ère, la demande pour la prise de commandes omnicanale est très forte : par exemple, le besoin d'options flexibles qui éliminent les contacts directs avec une autre personne. Or, les solutions actuelles ne permettent pas aux consommateurs de payer en argent comptant sans que le marchand ait à calculer et à manipuler l'argent comptant. En intégrant les solutions de prise de commandes omnicanale sans contact de GRUBBRR avec les services de gestion sécurisée du numéraire de GardaWorld, cette lacune est ainsi efficacement comblée. De plus, cette solution simplifie les opérations commerciales, ce qui permet d'améliorer la sécurité lors des échanges d'argent comptant.

« Les comportements des consommateurs changent en raison de la pandémie et les entreprises doivent s'ajuster pour répondre aux nouvelles réglementations et aux demandes des consommateurs. La combinaison de la technologie de paiement de GRUBBRR et des services innovateurs de gestion du numéraire de GardaWorld représente une solution attrayante et innovante qui répond à merveille aux besoins actuels des entreprises de toutes tailles », a souligné Sam Zietz, chef de la direction de GRUBBRR.

« GardaWorld est fière de collaborer avec une société novatrice comme GRUBBRR pour offrir aux consommateurs et aux entreprises une solution pertinente et innovatrice qui représente la prochaine génération en matière d'automatisation des paiements comptants. Grâce à cette solution unique, les paiements comptants sont traités avec autant de facilité et aussi peu de contacts directs que les transactions avec les cartes de débit et de crédit. Les consommateurs et les entreprises peuvent ainsi bénéficier d'un choix et de la sécurité pour l'ère post-COVID », a ajouté le chef de la direction de GardaWorld Transport de valeurs, Stéphane Gonthier.

Les transactions au comptant demeurent essentielles tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Cette offre combinée exclusive leur permet de profiter d'une solution à la fine pointe de la technologie qui, d'une part, offre des options de paiement sécuritaires aux consommateurs dans cette nouvelle réalité et, d'autre part, des transactions sécuritaires et une gestion du numéraire transparente pour les entreprises.

Sam Zietz a renchéri : « GardaWorld a réellement fourni l'élément qui manquait pour nous permettre d'offrir l'argent comptant comme option de paiement, tout en éliminant complètement la manipulation et le calcul des espèces pour les marchands, ce qui rend leurs entreprises plus sécuritaires et efficaces. Nous offrons désormais la solution la plus complète sur le marché. »

La GRUBBRR Technologie CashMatic, supportée et propulsée par GardaWorld et ce partenariat stratégique exclusif offrent de nouvelles bornes de prise de commandes en libre-service à la fine pointe qui permettent diverses options de paiement à l'aide des plus récentes technologies financières, tout en étant équipées de distributrices d'argent comptant qui acceptent et distribuent les billets et la monnaie sans contact humain.

Les deux entreprises collaboreront et mettront leurs marchés et leurs clients respectifs en commun pour cibler diverses industries, comme la restauration, le commerce de détail, l'hébergement, le jeu, ainsi que les stades et les arénas. Pour en savoir plus, visitez www.garda.com/fr/transport-de-valeurs/grubbrr-technologie-cashmatic-supportee-et-propulsee-par-gardaworld.

À propos de GRUBBRR

GRUBBRR, dont le siège social est situé à Boca Raton, en Floride, est une entreprise technologique qui offre des systèmes de prise de commandes en libre-service pour les entreprises de toutes tailles œuvrant dans un éventail de marchés à structure verticale, comme la restauration rapide (régulière et haut de gamme), les cafés, les boulangeries, les stades, les cinémas, les casinos, les micromarchés, les détaillants, les centres de jeux et de divertissements et les terrains de golf. L'entreprise offre des bornes libre-service; de la prise de commandes sans contact, mobile, en ligne et à la table; des points de vente; des machines distributrices; de la livraison, ainsi que d'autres services contribuant à accroître considérablement l'efficacité des entreprises. Pour en savoir plus sur GRUBBRR et son offre, visitez www.grubbrr.com.

À propos de GardaWorld Transport de valeurs

Basée à Boca Raton, en Floride, GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de plus grands manutentionnaires de billets, de monnaies et de chèques aux États-Unis, nous gérons et transportons plus de 8 milliards de dollars en valeurs chaque jour pour le compte d'entreprises dans les secteurs financier, commercial, gouvernemental et des entreprises. Notre équipe est composée de plus de 10 000 professionnels en transport de valeurs, ainsi que d'un réseau de succursales et de centres de traitement sécurisés situés stratégiquement à l'échelle de l'Amérique du Nord. L'entreprise est aussi soutenue par une technologie sophistiquée, un service à la clientèle ininterrompu et une expertise logistique. Pour en savoir plus, visitez www.garda.com/fr/transport-de-valeurs

