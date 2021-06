GardaWorld participe à la campagne de vaccination mobile dans la région du Bas-Saint-Laurent, du 23 juin au 2 juillet

LA POCATIÈRE, QC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - GardaWorld est fière d'avoir été choisie par le CISSS du Bas-Saint-Laurent pour accompagner une clinique mobile qui permettra aux habitants des communautés de La Pocatière, Pohénégamook, Squatec, Sayabec, Causapscal et Saint-Zénon-du-lac-Humqui de recevoir le vaccin contre la COVID19.

« Pour nous, il s'agit d'une marque de confiance exceptionnelle de la part du gouvernement et des établissements de soins de santé, » souligne Jean-Luc Meunier, Président et chef de l'exploitation, Services de sécurité - Canada. « La pandémie a été l'occasion pour GardaWorld de démontrer sa flexibilité, son adaptabilité et surtout, sa polyvalence. Peu de gens savent que nous avons une expertise diversifiée qui va au-delà des services de gardiennage traditionnels. Nous sommes les pionniers de la gestion de foules avec notre unité spécialisée nommée BEST. Nous offrons des systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux, nous sommes présents sur la majorité des chantiers routiers par l'entremise de notre unité de signalisation. »

Depuis le début de la pandémie, GardaWorld s'est démarquée comme partenaire de choix pour assurer la sécurité de la population québécoise. Initialement présente pour faire respecter les mesures sanitaires et superviser les centres de prélèvements, nous sommes maintenant le principal fournisseur de services de sécurité dans les cliniques de vaccinations du Québec.

