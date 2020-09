Garantir l'accès à l'assurance automobile - Le GAA vient en aide aux consommateurs

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de bien remplir sa mission de garantir l'accès à l'assurance auto, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) a révisé ses mécanismes d'accès à l'assurance pour améliorer le service offert aux consommateurs.

Un mandat phare du GAA

Le resserrement de marché de l'assurance automobile observé ces dernières années a eu pour conséquence de compliquer la souscription d'une assurance pour certains conducteurs québécois.

Grâce au mécanisme d'accès du GAA, un conducteur qui éprouve des difficultés à assurer son véhicule pourra souscrire la couverture obligatoire de 50 000 $ en responsabilité civile lui permettant de circuler sur les routes du Québec. Tous les assureurs automobiles participent à ce mécanisme.

De concert avec ses membres, le GAA s'est aussi doté d'un mécanisme renforcé permettant d'offrir des protections non obligatoires, notamment celles pour couvrir les dommages au véhicule. Les assureurs automobiles adhèrent volontairement à ce mécanisme qui a aussi été révisé. À ce jour, les assureurs adhérents représentent plus de 80 % du marché de l'assurance automobile au Québec.

« En simplifiant les règles de désignation de l'assureur qui prendra en charge le dossier visé et en ajoutant plusieurs précisions, le processus gagne en rapidité pour le consommateur. Pour ce dernier, les changements ne comportent que des avantages : nous sommes là pour l'accompagner dans ses démarches et lui offrir autant que possible les protections répondant à ses besoins. » explique Line Crevier, responsable des affaires techniques et du centre d'information sur les assurances.

Un service gratuit, simple d'utilisation

Tout conducteur éprouvant des difficultés à souscrire une assurance automobile est encouragé à contacter le Centre d'information sur les assurances du GAA. Il sera invité à remplir un formulaire reprenant les démarches entreprises pour souscrire une assurance, puis son dossier sera envoyé à un assureur selon les critères établis par le mécanisme d'accès. Avoir recours au service du GAA ne pénalise pas le nouvel assuré, sa prime sera établie selon les critères de tarification de l'assureur.

À propos du Groupement des assureurs automobiles

Le Groupement des assureurs automobiles a pour mission de garantir l'accès à l'assurance automobile et de simplifier le règlement des sinistres. Pour plus d'informations : gaa.qc.ca

SOURCE Groupement des assureurs automobiles

Renseignements: Pauline Triplet, Tel.: 514 288-1537, poste 2277, Courriel : [email protected]